Spiel 2 im Playoff-Final: Aline Strebel - die Wilde im Spono-Tor

Playoff-Final Sie ist wild und unberechenbar: Aline Strebel hütet das Tor der Spono Eagles Die Spono Eagles möchten am Mittwoch den Playoff-Final gegen Zug ausgleichen. Helfen sollen auch die Emotionen von Goalie Aline Strebel. Bereits aber folgt der nächste Rückschlag. Stephan Santschi 17.05.2022, 17.25 Uhr

Aline Strebel (20). PD

In der Zuger Sporthalle wurde es am Samstag ganz leise, die Playoff-Stimmung war auf einen Schlag wie weggeblasen. Das Einzige, was man hörte, waren die Schmerzensschreie und das Schluchzen von Mareike Müller. Die Rückraumspielerin der Spono Eagles setzte in der 50. Minute des ersten Finalspiels zu einer Täuschung an, knickte mit dem linken Bein weg und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Für die 21-Jährige ist die Saison beendet, im Juni ist die OP geplant.