Nicole Heer bringt es weit im Functional Fitness

Functional Fitness Eine Luzernerin will die fitteste Polizistin der Welt werden Die Luzernerin Nicole Heer (31) ist Vize-Weltmeisterin und Europameisterin im Functional Fitness. Auch von einem Burn-out will sie sich nicht ausbremsen lassen.

Lächelnd blickt Nicole Heer während des Zoom-Interviews in die Kamera. Sie ist gerade in Oslo, wo sie die Crossfit Open, die erste Qualifikationsstufe für die Crossfit-Games, bestreitet und für das zweitplatzierte Team vom letzten Jahr als Backup einspringt, sollte jemand verletzungsbedingt ausfallen. Ehrensache, dass sie dort die Qualifikation in der Teamkategorie absolviert und gleichzeitig als Einzelathletin in den Halbfinal vorrücken möchte.

Seit zwei Jahren ist sie die fitteste Schweizerin im Functional Fitness und Crossfit, seit 2022 amtierende Vize-Weltmeisterin und Europameisterin im Functional Fitness. Die 31-jährige Luzernerin ist von Beruf Polizistin und hat seit der Entdeckung ihrer Leidenschaft für das Crossfit vor neun Jahren schon grosse Erfolge gefeiert. Letztes Jahr nahm sie an über 16 Wettkämpfen teil. Dabei war sie sechsmal die Nummer eins und belegte den elften Platz in den Crossfit-Halbfinals, an denen die 60 Besten aus Europa um die Qualifikation fürs Crossfit-Finale rangen. «Ich bin realistisch», sagt sie. «Auch wenn ich es als Einzelathletin noch nicht in den Final der Crossfit-Games schaffe, so kann ich vielleicht beim zweitbesten Team der Welt dabei sein.»

Hier ist nichts Schickimicki

Die Crossfit-Games kommen aus den USA. Sie werden jährlich unter der offiziellen Sportart Functional Fitness ausgetragen und sind nichts für Fans von Schickimicki-Fitnessclubs. Die Qualifikation für die Games, auch Work-outs genannt, gilt als härtester Kraftzirkel der Welt. Da wird im rasanten Tempo vom Bauchpressen zum Seilspringen gewechselt, es werden 100-Kilo-Gewichte gestemmt, Handstand-Liegestützen und Klimmzüge gemacht, all das in 60 funktionellen Übungen, Männer wie Frauen. Zwar kann sich Heer seit bereits zwei Jahren «die fitteste Schweizerin» nennen, doch auch diesen Titel gilt es dieses Jahr zu verteidigen. Und sollte sie auch den Halbfinal der Crossfit-Games in Berlin erreichen, rückt der Traum näher, die fitteste Polizistin der Welt zu werden. Diesen Titel hatte Heer in den letzten zwei Jahren knapp verfehlt. Konditionell sei sie besser unterwegs als ihre Gegnerin aus den USA, sagt sie. Dass sie in Europa unter die 60 Besten im Crossfit kommen würde, damit hat sie vor zwei Jahren nicht gerechnet. «Ich sah, wie sich die anderen Teilnehmenden bei den Wettkämpfen oft verkrampften. Aber Ziele zu verfolgen, sollte Spass machen», sagt die junge Frau.

Burn-out zwingt sie zur Ruhe

Nicole Heers andere Leidenschaft gilt ihrer Arbeit als Polizistin, die sie aufgrund ihres intensiven Trainings reduzieren musste. Ehrgeizig wie sie ist, forderte sie sich immer mehr heraus, bis sie letztes Jahr ein Burn-out erlitt. «Ich musste ­einsehen, dass ich nicht alles auf einmal machen kann», sagt Heer. Schlaflose Nächte und ­diverse Entzündungen waren die Folge, sie wurde zur Ruhe gezwungen. Den Traum, Crossfit als Leistungssport zu betreiben, wollte sie sich aber nicht nehmen lassen. Jetzt schätzt sie die Ausgeglichenheit zwischen Arbeit und Sport, ist dankbar für diese Erfahrungen. Ihre Ziele für dieses Jahr behält sie fest im Auge, das Crossfit sei die perfekte Sportart für sie, sich weiterzuentwickeln. «Ich versuche, immer mein Bestes zu geben», sagt sie. «Aber der Weg zum Ziel ist die beste Erfahrung überhaupt.»