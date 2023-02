Sieg gegen GC FCL-Torschütze Martin Frydek strahlt – und dankt einem Mitspieler für einen wertvollen Tipp Endlich gewinnt der FC Luzern erstmals im Jahr 2023 vor heimischer Kulisse. Das Team von Mario Frick besiegt GC mit 1:0. Verteidiger Martin Frydek kann sich erneut einen Treffer notieren lassen. Dennoch sagt der Tscheche: «Ich werde nicht plötzlich zum Knipser.» Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 26.02.2023, 22.16 Uhr

Martin Frydek jubelt nach Spielende mit seinen Söhnen, den Mitspielern – und dem Maskottchen. Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. Februar)

Martin Frydek lässt sich nach dem 1:0-Heimsieg gegen GC vor der Luzerner Fankurve feiern. Der 30-jährige Tscheche hat in diesem ausgeglichenen Super-League-Spiel entscheidend getroffen. In der 76. Minute schoss der Ex-Profi von Sparta Prag mit seinem linken Fuss einen Freistoss an der GC-Abwehrmauer vorbei in die untere linke Torecke. Goalie André Moreira kam nicht an den Aufsetzer.

Für Frydek ist es ein rarer Moment, sonst steht er wenig im Rampenlicht. Im 85. Pflichtspiel für den FCL erzielte er erst sein zweites Tor. Den ersten Treffer hatte er eine Woche zuvor in St.Gallen beim 2:2-Remis geschossen. Ein Radio-Reporter will von ihm wissen, ob er jetzt zum Topskorer mutiere. Frydek freut sich sehr, erstmals Siegtorschütze für die Blau-Weissen zu sein. Die Augen des Fussballers mit den halblangen blonden Haaren strahlen. Doch der Vater von zwei Söhnen, der mit seiner Familie in Kerns im Kanton Obwalden lebt, ist erfahren genug, um sich richtig einzuschätzen: «Nein, ich werde nach den beiden Toren nicht plötzlich zum Knipser.»

FCL findet in der ersten Halbzeit keine Lösung

Die Hauptaufgabe von Martin Frydek ist es, Tore zu verhindern. Er ist linker Verteidiger. Allerdings agiert er meistens sehr offensiv. Auch im komplizierten Heimspiel gegen den Rekordmeister schaltete sich der Tscheche viel mit ein in den Angriff. Jedoch hatten die Innerschweizer lange Mühe, in diese Partie zu kommen. Die Zürcher machten ihnen das Leben schwer, liessen ihnen wenig Raum, um gefährliche Angriffe zu kreieren. FCL-Coach Mario Frick findet später: «Für uns war es ein sehr zähes Spiel. Auch die äusseren Bedingungen waren äusserst schwierig. Dazu agierte der Gegner toporganisiert, er stellte uns vor extreme Schwierigkeiten.» Die Gäste hätten das Luzerner System gespiegelt, «spielten eins zu eins auf dem ganzen Platz», so Frick. «In der ersten Halbzeit fanden wir keine Lösung.»

Dick eingepackt an der Seitenlinie: FCL-Trainer Mario Frick. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Eigentlich war es der Plan von Frick und seiner Mannschaft, wie die Feuerwehr loszulegen, GC sofort unter Druck zu setzen. Doch während der ersten 45 Minuten gab das Team von Giorgio Contini den Ton an, führte zudem die feinere Klinge. Allerdings gelang es den Zürchern nicht, sich entscheidend durchzusetzen. In der 28. Minute wurde Bendeguz Bolla ideal freigespielt, doch sein harter Schuss lenkte Luzern-Keeper Pascal Loretz reflexstark über die Latte. Auch beim anschliessenden Eckball war der 19-jährige Krienser zur Stelle: Er faustete die gefährliche Cornerflanke erneut zur Seite über Linie.

Der Mannschaft von Frick kam sicher entgegen, dass GC-Topskorer Hayao Kawabe (acht Tore, vier Assists) mit einer Grippe im Bett lag. Der Japaner wurde beim Gast schmerzlich vermisst. Renat Dadashov deutete zwar seine Gefährlichkeit an, gegen den aufsässigen und abgeklärten Luzern-Innenverteidiger Denis Simani zog der physisch starke Angreifer aber den Kürzeren. Und kam Dadashov doch einmal zum Abschluss, dann war Loretz zur Stelle (42.).

Die beste Angriffskombination der Partie zeigte trotz seiner Unterlegenheit während der ersten Halbzeit der FCL: Die Deutschen Max Meyer, Pius Dorn und Mohamed Dräger spielten für Pascal Schürpf eine erstklassige Torchance heraus. Der 33-jährige Basler kam, gestört von einem GC-Verteidiger, in der 36. Minute jedoch den letzten Schritt zu spät fürs 1:0.

Die Halbzeitpause bot Frick die Gelegenheit, die Taktik anzupassen: «Wir setzten im zweiten Durchgang auf lange Zuspiele, gewannen mehr zweite Bälle.» FCL-Captain Ardon Jashari gewann im Mittelfeld die Oberhand. Zweikampfstark leitete er, je länger das Spiel dauerte, die Angriffe ein. Die Einwechslung von Stürmer Asumah Abubakar für den mehr oder weniger wirkungslosen Thibault Klidjé brachte zusätzlichen Schwung in den Angriff. Prompt wurde der forsch auftretende Abubakar an der Strafraumkante gefoult.

Freistoss-Assistent Meyer gibt entscheidenden Tipp

Frydek präparierte sich den Ball zum Freistoss. Daneben stand Max Meyer. «Er hat mir gesagt, ich soll den Ball in die entfernte Ecke schiessen», erzählt Frydek nach der Partie. Der Linksfuss tat, wie vom früheren Profi von Schalke und Crystal Palace geraten. «Max Meyer hat ebenfalls Anteil an meinem Tor», sagt der bescheidene Frydek lächelnd.

Für den FCL ist der 1:0-Erfolg erst der dritte Heimsieg im elften Saisonspiel vor eigener Kulisse. Und im Jahr 2023 der erste Vollerfolg in der Swisspor-Arena. Speziell wegen dieses lange ersehnten Dreiers, dem zweiten Sieg neben vier Unentschieden in der zweiten Saisonhälfte, wird Frydek so gefeiert.

Luzern – Grasshoppers 1:0 (0:0) Swisspor-Arena. – 12499 Zuschauende. – SR Von Mandach.

Tor: 76. Frydek (Freistoss) 1:0.

Luzern: Loretz; Dräger (75. Diambou), Simani, Beka, Frydek; Jashari; Dorn, Beloko; Max Meyer (85. Chader); Klidjé (66. Abubakar), Schürpf (75. Sorgic).

Grasshoppers: Moreira; Bolla, Seko, Ribeiro, Schmid; Ndenge; Kacuri (69. Pusic), Herc (88. De Carvalho); Shabani (76. Morandi); Schettine, Dadashov (88. Margreitter).

Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Vasic, Burch, Kadak (alle verletzt). Grasshoppers ohne Kawabe (krank), Abrashi (gesperrt), Momoh und Hara (beide verletzt). – Verwarnungen: 54. Herc, 90. Ndenge (beide Foul).

