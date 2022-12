HC Luzern verliert seit langem wieder ein Spiel

Eishockey Die Siegesserie des HC Luzern reisst Erstligist Luzern verliert gegen Wetzikon 2:5. Die lange Serie der Ungeschlagenheit ist damit beendet. Michael Wyss 19.12.2022, 15.06 Uhr

HCL-Verteidiger Cyril Niederhäuser: «Wir wollen als Leader ins neue Jahr starten.» Bild PD

Eines Tages wird die Niederlage kommen und die beeindruckende Serie vorbei sein. Am Samstag war es Tatsache. Nach 10 Siegen in Serie musste Erstligist Luzern wieder einmal als Verlierer vom Eis. Die letzte Niederlage datiert vom 8. Oktober (2:3 n. P. bei Wil). Im Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Wetzikon musste sich das Team von Headcoach Raphael Zahner am Samstag mit 2:5 beugen. «Wir haben unser Spiel nicht durchgezogen und den Zürchern einfache Torchancen zugestanden», sagt HCL-Verteidiger Cyril Niederhäuser (26). «Am Dienstag müssen wir gegen Wil mehr Siegeswillen aufbringen und uns auf unsere Stärken besinnen. Wir wollen als Leader ins neue Jahr starten.»