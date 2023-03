Aline Danioth: Erneute Verletzung macht Cheftrainer ratlos

Ski alpin «Das habe ich noch nie erlebt»: Die erneute Verletzung von Aline Danioth macht auch den Cheftrainer ratlos Skirennfahrerin Aline Danioth muss zum vierten Mal in ihrer Karriere einen Kreuzbandriss hinnehmen. In einem emotionalen Post meldet sich die Urnerin zu Wort. Der Schweizer Frauen-Cheftrainer sagt: «Irgendwann stellt sich die Sinnfrage.» Claudio Zanini Jetzt kommentieren 07.03.2023, 14.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es fühle sich an wie ein Albtraum, schrieb Aline Danioth am Dienstagmorgen auf Instagram. Dazu ein dunkles Mondgesicht und ein gebrochenes Herz. Zeilen später folgt die schwer fassbare Kernbotschaft, in Englisch verfasst. «Ich habe mir erneut mein Knie kaputt gemacht.» Anstelle von «kaputtmachen» braucht sie ein anderes Verb, einen Kraftausdruck. Doch er bringt treffend auf den Punkt, wie schwer diese Geschichte ist.

Passiert ist es im hohen Norden von Schweden, am Sonntagnachmittag. Aline Danioth bestritt den zweiten Lauf im Europacup-Riesenslalom von Gällivare, rund 500 Kilometer entfernt vom Weltcup-Ort Are. Die Verhältnisse auf der Piste von Gällivare waren unregelmässig. Teils aggressiv, teils eisig. Danioth rutschte bei einem normalen Riesenslalom-Schwung der Aussenski weg. Der Ski griff sofort wieder, es folgte eine unnatürliche Drehbewegung des rechten Knies. Der Schaden war angerichtet.

Am Dienstagmorgen um 9 Uhr vermeldete Swiss-Ski die erneute Knieverletzung von Aline Danioth. Die Urnerin sei bereits wieder zurück in der Schweiz. Die Untersuchungen bei Teamarzt Walter O. Frey in der Klinik Hirslanden in Zürich ergaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Die Saison ist damit zu Ende. Und wie es weitergeht, weiss niemand. In der Nachricht von Swiss-Ski heisst es: «Über die konkreten nächsten Schritte wird nach weiteren medizinischen Abklärungen entschieden.»

«Es ist wie ein schlechter Witz»

Beat Tschuor, Cheftrainer der Frauen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Selbst möchte Danioth nicht Auskunft geben. Die Anfragen landen beim Schweizer Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor. Er ist derzeit auch in Schweden, weil das Weltcup-Team am Wochenende einen Riesenslalom und einen Slalom in Are bestreitet. Dort wäre Danioth im Slalom dabei gewesen. Der 54-jährige Bündner sucht am Telefon nach Worten. Der erneute Ausfall sei schwer zu fassen, sagt er. «Es ist wie ein schlechter Witz. Das geht auch mir nahe. Im ersten Moment glaubte ich es gar nicht. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, aber etwas Ähnliches habe ich noch nie erlebt.»

Ähnlich viel Pech wie Danioth hat wohl kaum jemand im Skizirkus. Mit knapp 25 Jahren erlitt die Urnerin aus Andermatt nun ihren vierten Kreuzbandriss. Einmal war das linke Knie betroffen, dreimal das rechte. Die ersten drei Kreuzbandrisse hatten fünf Operationen zur Folge. Noch schlimmer als die Knieverletzungen seien aber die Rückenprobleme gewesen, erzählte sie einmal. 2019 hatte sie einen Bandscheibenvorfall und dadurch neurologische Ausfälle in den Beinen. «Bei einem Kreuzbandriss gibt es ein Schema, nach dem du verfahren kannst. Bei den Rückenschmerzen wusste ich nicht so genau, wie sie zu lösen sind.»

Besonders schwer verdaulich war das Jahr 2020. Damals musste Danioth innert neun Monaten zwei Kreuzbandrisse hinnehmen. Aufgeben und sich eine andere Tätigkeit fernab des Skisports zu suchen, kam für sie trotzdem nicht in Frage. Gegenüber dieser Zeitung sagte sie: «Leute, die in ihrem Leben auch eine solch grosse Leidenschaft wie ich gefunden haben, verstehen sicher, warum ich weitermachen will.» Vereinfacht gesagt: Danioth will einfach skifahren in ihrem Leben, ganz egal wie gross die Widerstände sind.

Die fitteste Athletin im Verband

An der WM kam Danioth sogar den Medaillen nahe. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

Ende Dezember 2021 gab sie ihr Comeback im Weltcup. Die Normalität kehrte aber erst in der laufenden Saison zurück. Danioth konnte erstmals ungestört die Vorbereitung absolvieren und war topfit. Cheftrainer Tschuor sagt gar: «Sie gehört zu den fittesten Athletinnen des Verbands. Ich bewundere ihre Seriosität.»

Die harte Arbeit zahlte sich aus. Im WM-Slalom von Méribel vor zweieinhalb Wochen lagen auf einmal die Medaillen in Reichweite. Als Sechste schloss sie das Rennen als beste Schweizerin ab, für Bronze fehlten bloss 28 Hundertstelsekunden. Es hätte in der Skiwelt wohl keinen Menschen gegeben, der ihr es nicht gegönnt hätte.

In ihrem emotionalen Post schrieb Danioth auch, sie lege den Fokus nun auf die Gesundheit, physisch sowie psychisch. Gemäss dem Trainer sei sie «extrem niedergeschlagen». Ob sie die Energie nochmals aufbringen kann für ein nächstes Comeback, ist derzeit vollkommen offen. «Natürlich stellt sich irgendwann die Sinnfrage. Sie ist noch jung. Und das Ziel muss ja sein, dass sie auch nach der sportlichen Karriere gesund durchs Leben gehen kann», sagt Beat Tschuor. «Aber es ist sicher zu früh, um das jetzt zu beantworten.»

Wie die Geschichte von Aline Danioth weitergeht? «Es ist viel Dunkelheit in mir», schrieb sie. «Ich hoffe, dass ich früher oder später wieder etwas Licht finden werde.»