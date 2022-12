Weltcup-Debüt für den Luzerner Skirennfahrer Joel Lütolf

Ski alpin Die Piste kennt er nur aus dem Fernsehen: Der Luzerner Joel Lütolf steht vor dem Weltcup-Debüt Joel Lütolf erreicht die höchste Stufe des Skirennsports. Der 22-jährige Slalomspezialist aus Sempach bestreitet am Sonntag das Weltcup-Rennen von Val d'Isère. Er will so Ski fahren «wie im Training». Claudio Zanini Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Der Flachländer und den Berglern: Joel Lütolf aus Sempach. Bild: Christine Strub/Swiss-Ski

Der Kanton Luzern ist nicht dafür bekannt, dass er regelmässig Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer an die Weltspitze schwemmt. Deshalb ist das Aufgebot von Swiss-Ski, das am vergangenen Montag publiziert wurde, ein kleines regionales Ereignis. Für den Slalom von Val d’Isère am Sonntag wurden neun Athleten aufgeboten. Ein Name ist zum ersten Mal dabei: Joel Lütolf, ein 22-Jähriger aus Sempach.

Die Abwesenheit des Kantons Luzern wurde zum Dauerzustand in den vergangenen Jahren. Der letzte Luzerner im Weltcup war Benno Wicki. Seither sind über 30 Jahre verstrichen. Der Entlebucher fuhr im Januar 1992 im Slalom von Kranjska Gora in die Punkteränge. Lütolf ist nicht entgangen, dass sein Début eine besondere Note hat. «Das ist mir auch aufgefallen. Ich kenne es ja aus dem Alltag. In meinem Team bin ich der einzige Flachländer», sagt er.

Der Flachländer bestieg aber den Weg eines Berglers. In Engelberg lernte er im Kindesalter Skifahren, weil seine Eltern dort ein Ferienhaus besitzen. Er erklomm Stufe um Stufe der üblichen Karriereleiter. Von der Jugendorganisation des Skiklubs Bannalp-Wolfenschiessen ging es weiter in die Begabtenförderung Hergiswil, wo auch Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt zur Schule ging. Schliesslich landete Lütolf an der Sportmittelschule in Engelberg und letztlich in einem Kader von Swiss-Ski. Mittlerweile gehört er zum B-Kader.

Alle dürfen in den Weltcup – nur er nicht

Am Sonntag erreicht er nun seinen Sehnsuchtsort, den Weltcup. Dem Ziel kam er schon zweimal sehr nahe, doch er verlor die internen Qualifikationen um die Startplätze. Lütolf blieb aber geduldig. «Es ist klar, dass du so schnell wie möglich in den Weltcup willst. Du darfst dich aber keinesfalls aus der Bahn werfen lassen, wenn es nicht sofort klappt», sagt er. Im Schweizer Team herrscht traditionell ein harter Wettbewerb. Das Kader ist breit und hat viel Qualität. Es gibt Athletinnen und Athleten, die in kleineren Ski-Nationen zu Weltcup-Einsätzen kämen, aber in der Schweiz eine Karriere lang vergebens auf ein Aufgebot warten.

Wie schwierig es ist, ins Schweizer Weltcup-Team vorzudringen, registrierte Lütolf vor allem, wenn er Rennen auf der zweithöchsten Stufe, dem Europacup, fuhr. Er sagt: «Das war nicht ganz einfach, wenn ich merkte, dass viele Athleten von anderen Nationen bereits im Weltcup eingesetzt wurden, aber ich nicht.» Ihm blieb nichts anderes übrig, als an sich zu arbeiten und noch deutlichere Fortschritte zu machen.

Als Lütolf Mitte November im schwedischen Kabdalis dann die interne Ausscheidung gegen den gleichaltrigen Bündner Fadri Janutin gewann, war die Tür zum Weltcup geöffnet. «Das war natürlich sehr cool, das hat mich extrem gefreut. Es hat endlich geklappt», sagt er. Teamkamerad Janutin wird in Val d’Isère ebenfalls zum Zug kommen, allerdings im Riesenslalom am Samstag.

Hilfe von den erfahrenen Athleten

Lütolf bestätigt mit dem Weltcup-Einsatz den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre. 2020 gewann er bei der Kombination von Zinal sein erstes Europacuprennen. 2021 wurde er Vize-Schweizer-Meister im Slalom hinter Ramon Zenhäusern. Im Januar 2022 stand er erstmals in seiner Spezialdisziplin, dem Slalom, auf dem Europacup-Podest und wurde Dritter.

In Val d’Isère wird er nun viel Neues antreffen. Eine Piste, die er nach eigenen Angaben «nur aus dem Fernsehen» kennt sowie eine Kulisse mit Tausenden von Zuschauern. Die erfahrenen Athleten des Weltcup-Teams würden ihm helfen, sich zurechtzufinden. «Ich war die ganze Woche mit ihnen unterwegs. Wir werden ausserdem am Samstag nach dem Riesenslalom die Gelegenheit haben, die Piste zu besichtigen.»

Erschwerend hinzu kommt bei der Premiere, dass er mit einer hohen Startnummer in den 1. Lauf steigen wird. Den 2. Lauf zu erreichen, dürfte unter diesen Umständen enorm schwierig sein. Lütolf macht dennoch einen entspannten Eindruck. «Ich setze mir keinen bestimmten Rang zum Ziel. Ich will so Ski fahren, wie ich es im Training gezeigt habe.» Im Weltcup beginnt für Joel Lütolf das Leiterspiel der Skikarriere von vorne. Er will sich weiter hocharbeiten. Auch wenn seine Konkurrenz nun noch stärker ist.

