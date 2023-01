Ski alpin Schmidiger in Engelberg auf dem Podest – 21-jähriger Walliser gewinnt Der Walliser Emric Corthay gewinnt den ersten von zwei FIS-Slaloms in Engelberg. Der Hergiswiler Reto Schmidiger belegt Rang 3. Zwischen den beiden Schweizern klassiert sich Xavier Cornella Guitart aus Andorra. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 25.01.2023, 16.51 Uhr

Reto Schmidiger fährt beim Slalom von Engelberg aufs Podest. Bild: Gabriele Facciotti/AP

Die Piste Erika in Engelberg präsentierte sich am Mittwoch in einwandfreiem Zustand. «Nicht eisig, aber gut und kompakt», sagt der Nidwaldner Reto Schmidiger. Das Athletenfeld bestand aus lauter Schweizern – und vier Fahrern aus Andorra. Einer der Gäste aus den Pyrenäen gab eine Kostprobe seines Könnens ab: Xavier Cornella Guitart, ein 21-jähriger Slalomspezialist. Guitart, der Drittschnellste im ersten Lauf, verbesserte sich im zweiten Durchgang und wurde Zweiter.

Hinter ihm auf Platz 3 folgte Reto Schmidiger, der im ersten Lauf die zweitbeste Zeit aufgestellt hatte. «Mit dem ersten Lauf war ich grundsätzlich zufrieden, ich hatte ein gutes Timing», sagt Schmidiger und schiebt nach einer kurzen Pause nach: «Im zweiten Lauf waren dann aber zu viele Fehler drin.»

Schmidiger fehlten zwölf Hundertstel auf Guitart. Zwischen den ersten beiden Plätzen war das Gerangel noch grösser. Denn Guitart hatte nur fünf Hundertstel Rückstand auf den Sieger Emric Corthay. Der 21-jährige Walliser lag nach dem ersten Lauf noch auf Zwischenrang 6, legte dann aber mit der Laufbestzeit nach. Für Corthay war es der zweite Sieg auf FIS-Stufe.

Am Donnerstag folgt in Engelberg der zweite Slalom. Mit dabei wird auch wieder Reto Schmidiger sein. Die Rennen bezeichnet er als «sehr gute, rennmässige Trainings». Sein Ziel für den Wettkampf vom Donnerstag formuliert er so: «Ich will zweimal so fahren wie am Mittwoch im ersten Lauf.»

FIS-Rennen in Engelberg. Piste Erika (Laubersgrat). Slalom: 1. Emric Corthay (SUI) 1:25,27. 2. Xavier Cornella Guitart (AND) 0,05. 3. Reto Schmidiger (SUI) 0,18. 4. Alex Rius Gimenez (AND) 0,38. 5. Michel Brügger (SUI) 0,61. 6. Dominic Ott (SUI) 0,95. 7. Lian von Grünigen 1,05. 8. Damien Revey (SUI) 1,36. 9. Aaron Christian Mayer (SUI) 1,56. 10. David Murer (SUI) 2,41. - Programm Donnerstag: Slalom (9.30/12.00).

