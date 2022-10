Skirennfahrerin Carole Bissig arbeitet nun an der Hotelreception

Ski alpin Vom Weltcup an die Hotelreception: Das neue Leben von Skirennfahrerin Carole Bissig Carole Bissig aus Grafenort hat ihre Karriere im Skisport beendet. Die 26-Jährige schaffte es bis in den Weltcup. Dann brachte ein Bandscheibenvorfall alles durcheinander. Nun hat sie in Engelberg an einer Hotelreception ihr Glück gefunden. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 03.10.2022, 11.01 Uhr

Carole Bissig an ihrem neuen Arbeitsplatz. Bild: Patrick Hürlimann

Es ist Anfang 2017, als Carole Bissig im Gespräch mit unserer Zeitung sagt: «Wenn ich es nicht schaffe, habe ich keine Lust, mit 26 noch zu fahren.» Die Aussage fällt kurz vor der Junioren-WM in Are. Bissig ist 20 Jahre jung und gehört dem C-Kader von Swiss-Ski an. Sie will in den Weltcup und sich dort durchsetzen. Doch sie lässt auch keine Zweifel offen, dass sie das Projekt beenden wird, falls sie das Ziel nicht in einer vernünftigen Zeit erreicht.

Mittlerweile ist Carole Bissig 26 Jahre alt. Etwas ungläubig fragt sie: «Habe ich das damals tatsächlich gesagt?» Ihrem Plan ist sie treu geblieben, die Karriere hat sie beendet. Im vergangenen April bestritt sie ihr letztes Rennen in Liechtenstein. Das Umfeld weihte sie nicht in den Entscheidungsprozess ein. Erst als sie in Malbun ins Ziel kam, teilte sie allen mit, dass nun definitiv Schluss sei. «Alle waren überrascht, ich war extrem glücklich. Ich habe in der Nacht vor dem Rennen gespürt, dass die Geschichte nun zu Ende ist», sagt sie.

Der Rücktritt blieb lange Zeit nur dem engsten Umfeld bekannt. Als Swiss-Ski im April dieses Jahres die Selektionen für die kommende Saison bekannt gab, hatte Bissig keinen Kaderstatus mehr. Doch das muss nicht zwingend das Ende einer Skikarriere bedeuten. Viele Athletinnen und Athleten finanzieren sich ohne Kaderzugehörigkeit aus eigener Kraft und nehmen weiterhin an Wettkämpfen teil. Der Hergiswiler Reto Schmidiger wird es in der kommenden Saison auf diese Weise tun. Bei Bissig waren die Voraussetzungen allerdings anders. Seit sie 2019 einen Bandscheibenvorfall hatte, konnte sie nie mehr richtig ans Limit gehen. Sie sagt: «Ich habe im Februar bereits ohne Trainerurteil registriert, dass meine Leistungen nicht mehr reichen.»

Das Telefon darf nur dreimal klingeln

Im Hotel müsse sie sehr «auf Zack» sein, sagt Bissig. Bild: Patrick Hürlimann

Der Wechsel in ihren neuen Lebensabschnitt verlief rasant. Ihre KV-Ausbildung beendete sie im Frühling, dann bewarb sie sich beim Hotel Kempinski Palace in Engelberg - seit Juni arbeitet sie dort an der Reception. Die Tätigkeit hat durchaus eine sportliche Note. Bissig muss diszipliniert und schnell sein. Das Telefon darf maximal dreimal klingeln, bevor sie rangeht. Vier Email-Eingänge muss sie im Griff haben und auf die Nachrichten innerhalb von 24 Stunden antworten. «Man muss sehr ‹auf Zack› sein», sagt Bissig. «Aber das gefällt mir sehr.»

Ihre Skikarriere sah lange Zeit vielversprechend aus. Doch dann kam dieser Bandscheibenvorfall, der eine Zäsur markierte. Es war im Winter 2018/2019, als sie vor den Europacup-Slalomrennen in Melchsee-Frutt plötzlich «abnormale Schmerzen» hatte, wie sie sagt. Den ersten Slalom fuhr sie noch, beim zweiten ging nichts mehr. Durch die Verletzung hatte sich die Hüfte um drei bis vier Zentimeter verschoben. Als sie noch um drei bis vier Kilogramm an Muskelmasse zulegte, konnte sie nicht mehr so Skifahren wie in der Vergangenheit. Irgendwie fiel alles aus dem Gleichgewicht.

Sie freut sich bereits wieder

Im Stangenwald fühlte sie sich besonders wohl: Bissig bei einem Weltcup-Slalom in Ofterschwang. BIld: Daniel Kopatsch/EPA

Im Winter vor der Verletzung war sie im Aufwind. In den Weltcup-Rennen von Kranjska Gora, Flachau und Lenzerheide fuhr sie innerhalb von wenigen Wochen im Slalom dreimal unter die besten 30 und damit in die Punkteränge. Die Skikarriere hinterlässt aber nicht bloss Zahlen. Sie sagt: «Es gab so viele witzige Situationen, so viele tolle Erlebnisse, sei es mit den Teamkolleginnen oder mit den Geschwistern. Ich habe viele Menschen kennen gelernt und Orte gesehen.» Ganz ohne den Skisport wird auch der neue Lebensabschnitt nicht auskommen. Nicht zuletzt wegen ihrem Bruder Semyel, der sich bereits im Weltcup einen Namen gemacht hat. Und dann wären noch Lorina Zelger und Nicole Good, die sie zu ihren engsten Freundinnen zählt und die nach wie vor aktiv sind.

Bissig sagt, sie freue sich «extrem», im kommenden Winter Skirennen vor Ort mitzuverfolgen. Den eigenen Entscheid habe sie noch in keinem Moment bereut. «Dafür bin ich viel zu ehrlich und zu realistisch. Es hat keinen Sinn gemacht, die Skikarriere weiterzuführen.» Wehmut klingt anders. Sie hat lediglich ein Projekt beendet. Und ein neues gestartet.

