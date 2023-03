Ski alpin Wendy Holdener: «Es ist toll, muss ich nun keine Fragen mehr über den ersten Slalomsieg beantworten» Wendy Holdener blickt auf ihre Saison zurück und spricht über die Wichtigkeit ihrer Familie und ihrer Heimat. Jetzt kommentieren 24.03.2023, 14.00 Uhr

Eine Saison mit Hochs und Tiefs: Trotz schwierigen Momenten konnte Wendy Holdener mit den ersten Slalomsiegen und zwei WM-Medaillen grosse Erfolge feiern. Bild: Keystone

Wie geht es Ihnen nach der abgelaufenen Saison?

Es geht mir gut, ich bin natürlich müde nach einer doch langen und intensiven Saison mit Hochs und Tiefs.

Sie hatten ja eigentlich zwei Saisonhighlights: Die ersten beiden Weltcupsiege im Slalom und der Gewinn zweier weiterer WM-Medaillen. Bedeutet Ihnen der eine Erfolg mehr als der andere?

Ich möchte diese Erfolge nicht vergleichen. Die Slalomsiege sind schon etwas sehr Tolles, und natürlich habe ich für diese Erfolge lange Geduld beweisen müssen. Bei den WM-Medaillen habe ich es am Tag X auf den Punkt gebracht, und darüber bin ich auch stolz.

War der erste Weltcupsieg auch eine Erleichterung oder einfach nur pure Freude?

Bei diesen Siegen war es wirklich nicht nur Freude, es war auch eine gewisse Erleichterung. Es ist einfach toll, dass ich nun diese Fragen über den ersten Slalomsieg nicht mehr beantworten muss.

Was passte an den zwei Tagen so gut zusammen, als Sie die nächsten WM-Medaillen einsammeln konnten?

In der alpinen Kombination konnte ich einen sehr guten Super-G und einen guten Slalom zeigen. Im Parallelwettkampf bin ich stolz, dass ich das Skifahren vom Vortag im Teamevent anpassen und so eine Medaille gewinnen konnte.

Welchen Stellenwert haben die Medaillen im Vergleich zu den anderen Grosserfolgen?

Jede Medaille hat ihre Geschichte und so auch diese zwei. Im Vergleich zu St. Moritz, als ich meine ersten WM-Medaillen gewinnen konnte, sind diese vielleicht im Moment weniger emotional. Aber in meiner Karriere sind die Medaillen von Méribel sehr wichtig und geben mir viel Sicherheit, dass ich am Tag X oft eine gute Leistung abrufen kann.

Der hier gefeierte Gewinn der Silbermedaille im Parallel-Event gehörte zu den Saisonhighlights von Wendy Holdener Bild: Keysrtone

Sie posten auf Social Media oft Bilder und Storys mit Ihrer Familie. Sind Sie mit ihnen immer noch sehr stark verbunden?

Klar, sie geben mir auch mit knapp 30 Jahren einfach viel, und wir haben ein super Verhältnis. Meine Familie und Freunde sind für mich wichtig.

Was unternehmen Sie, wenn Sie im Ibrig unterwegs sind?

Für mich ist es ein Kraftort. Erholung, Familie, Freunde und viel Zeit in der Natur. Dies sind wohl die wichtigsten Aktivitäten.

Tina Weirather hat kürzlich gesagt: «Alles, was Wendy anpackt, wird zum Erfolg, sie kann grundsätzlich alles.» Liegt das daran, dass Sie alles, was Sie angehen, mit voller Überzeugung machen?

Nein, das ist nicht ganz so. Aber wenn einem etwas wichtig ist, dann sollte man das richtig angehen.

Sie fahren in derselben Ära wie Mikaela Shiffrin, der wohl erfolgreichsten Skiathletin aller Zeiten, mit 88 Weltcupsiegen. Denken Sie oft daran, was hätte sein können, wenn Sie ein paar Jahre jünger oder älter wären und vielleicht noch erfolgreicher hätten sein können?

Ich habe alles erreicht, wovon ich als Klein Wendy geträumt habe. Dies zu einer Zeit, wo Mikaela neue Bestmarken aufstellt, das macht mich stolz.

Welche Schulnote (von 1 bis 6) geben Sie sich selbst für die abgelaufene Saison?

Hmmm, wohl eine 5,0. Im Slalom definitiv höher, aber eine 5,0 passt als Gesamtnote.

Was war in dieser Saison speziell beziehungsweise anders als in anderen Saisons?

Da könnte ich Details aufzählen, aber zusammenfassend: Ich hatte eine Ruhe im Team und in der Saison, was für mich wichtig war.

Welche Lehren ziehen Sie aus der abgelaufenen Saison für die Zukunft?

Das letzte Rennen hat erst stattgefunden. Die vertiefte Analyse wird erst noch kommen.