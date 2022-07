Auf der Rigi heisst es am Sonntag wieder «Manne, ab id Hose». Rund 5000 Besuchende schauen sich das Schwingspektakel an. Darunter auch prominente Gäste. Der Buochser Skicrack Marco Odermatt feuert die Schwinger am Sagmehlrand an. Das Interview im Video von Tele 1.

10.07.2022, 12.59 Uhr