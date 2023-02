Aline Danioth schrammt knapp an einer WM-Medaille vorbei

Ski-WM Sensation knapp verpasst: Der Urnerin Aline Danioth fehlen nur 28 Hundertstel für eine WM-Medaille Aline Danioth fährt im WM-Slalom von Méribel auf den 6. Platz. Fast hätte sie eine Medaille gewonnen. Am Ende verlässt Danioth den WM-Ort mit gemischten Gefühlen - aber auch als Siegerin. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 19.02.2023, 14.41 Uhr

Auch ohne Medaille durfte sich Aline Danioth bei der Siegerehrung in Méribel feiern lassen. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Im Zielraum von Méribel wurde Aline Danioth von den Emotionen überrollt. Sollte sie nun lachen? Oder weinen? Es hätte wohl beides gepasst. Auf der einen Seite war es zweifellos eine starke Leistung. Der 6. Platz im WM-Slalom bedeutet ihr persönliches Bestergebnis. Nie war sie auf höchster Stufe weiter vorne klassiert, weder im Weltcup noch bei einem Grossanlass. Auf der anderen Seite erkannte sie sofort eine verpasste Chance. Für eine WM-Medaille fehlte denkbar wenig: nur 28 Hundertstel. Es wäre eine Sensation gewesen. Wer hätte es der Frau mit den vielen Verletzungsgeschichten nicht gegönnt?

Gestartet war die 24-jährige Urnerin mit der Nummer 27. Nach dem ersten Lauf belegte sie Rang 9, ein achtbares Zwischenergebnis. Im zweiten Durchgang konnte sie nachlegen. Die Laufzeit war noch besser als diejenige von Mikaela Shiffrin oder Petra Vlhova. Danioth schaffte es damit bis auf den sechsten Platz. Im letzten Sektor, einem flachen Stück, handelte sie sich den entscheidenden Rückstand ein.

Aline Danioth im Zielraum von Méribel. Sven Thomann/Freshfocus

Als Danioth direkt im Anschluss vor die Fernsehkamera treten musste, war sie hin- und hergerissen: «Den sechsten Platz hätte ich sofort unterschrieben. Auf der anderen Seite war ich mega nahe an den Medaillen dran. Es fuchst mich, dass ich unten zu weit weg war.» Für die zahlreich angereisten Urner Fans war sie dennoch eine Heldin. Mit Trychlen sorgten sie für einen bemerkenswerten Geräuschpegel. Danioth sagte: «Die Unterstützung war mega cool. Ich habe die Trychlen schon am Start gehört. Ich wurde fast ein wenig nervös.»

Auf einer Bühne mit Vlhova und Shiffrin

Dass Danioth ein besonderer Wettkampf gelungen war, wurde ihr spätestens am Samstagabend bewusst. Da sie sich unter den ersten sechs Fahrerinnen klassierte, wurde sie zur offiziellen Siegerehrung in Méribel aufgeboten. Danioth stand auf einer Bühne mit Überraschungssiegerin Laurence St-Germain oder mit Shiffrin (2.) und Vlhova (5.), die diese Disziplin in jüngster Vergangenheit so dominierten. Danioth sagte: «Ich habe es sehr genossen, neben Fahrerinnen, die ich seit Jahren bewundere, auf der Bühne zu stehen.»

Das positive Erlebnis entschädigt Danioth auch für die dunklen Momente in ihrer Karriere. Und davon gab es nicht wenige. Dreimal riss sie sich das Kreuzband, einmal hatte sie einen Bandscheibenvorfall. In der letzten Saison gab sie ihr Comeback, seither blieb sie ohne Beschwerden. «Für solche Momente wie heute hat sich die harte Arbeit, die ich hatte, gelohnt», sagte sie.

Schon bei den Winterspielen in Peking im letzten Winter lieferte Danioth ab. Im Olympischen Slalom wurde sie Zehnte. Damals waren aber mit Wendy Holdener (3.), Michelle Gisin (6.) und Camille Rast (7.) sogar drei Schweizerinnen vor ihr. Am Samstag konnten dieselben drei Teamkolleginnen nicht restlos überzeugen. Holdener, zur Rennhälfte auf Rang 2, schied aus. Gisin trat nicht zum zweiten Lauf an, Rast beendete das Rennen auf Rang 27.

Für die Technikerinnen gibt es noch einen Halt bevor das Weltcupfinale in Soldeu (Andorra) stattfindet: Am 12./13. März bestreiten sie einen Riesenslalom und einen Slalom in Are. Danioth hat gute Erinnerungen an den schwedischen Skiort. 2019 holte sie dort mit dem Team WM-Gold.