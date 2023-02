Ski-WM: Michelle Gisin will nicht mehr diskutieren

Ski-WM Warum Michelle Gisin vor dem ersten WM-Rennen nicht mehr diskutieren will Am Montag beginnen die Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel und Méribel mit der Kombination der Frauen (11.00/14.30). Michelle Gisin war in dieser Disziplin bisher das Mass aller Dinge. In der jetzigen Saison ist es nicht ganz so einfach. Gisin kämpft mit dem Material. Claudio Zanini und Jessica Bamford Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Der Akku ist wieder aufgeladen: Michelle Gisin beim Medientermin in Méribel. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Es wirkte alles immer so spielerisch. Tagg, tagg, tagg, tagg. Wie ein Tänzchen im Schnee. Michelle Gisin, die Leichtfüssige, die unverkrampft grosse Titel gewinnt. Im Frühling 2022 sass sie im Sportgeschäft ihrer Eltern in Engelberg und erklärte, warum sie nach erfolgreichen Jahren ihr Material auswechselt, von Rossignol zu Salomon. Gisin sagte: «Vielleicht funktioniert es sofort super, vielleicht auch überhaupt nicht.» Hinter ihr lag eine Saison, in der sie Olympiasiegerin wurde und 24-mal in die Top Ten fuhr. Draussen blühten bereits die Matten, vor ihr stand ein farbiger Salat, der nächste Winter war nicht in Sichtweite.

Dass Michelle Gisin zu Salomon kam, war für die französische Skifirma ein Geschenk. «Wie Weihnachten», sagte eine Kommunikationsfrau. Doch je näher Weihnachten rückte, desto mehr verflog der Zauber. Gisin hatte mit dem neuen Material Mühe. Die Leichtigkeit verflüchtigte sich zusehends, zurück blieb ein Gemurkse. Beim Medientermin am Samstagabend in Méribel sagt sie: «Es war ein Rumpröblen zu Beginn der Saison. Da haben wir uns etwas in den Details verloren.»

Die Saison begann mit zwei Slaloms in Levi. Im ersten fiel sie aus, im zweiten nur ein 16. Rang. «Das war ein Problem, da verlor ich etwas das Selbstvertrauen», sagt sie. Das fehlende Selbstvertrauen beeinflusste die Unsicherheit beim Material - und umgekehrt. Schwierigkeiten hatte sie vor allem in den technischen Disziplinen. Im Speed weniger. Im Riesenslalom schaffte sie es nicht in die Top Ten. Im Slalom fiel sie in der Weltcupstartliste bis auf Rang 14 zurück. Seit 2017 war sie nicht mehr so weit hinten klassiert. Gisin tanzte nicht mehr.

Die Skifirma spürt den Druck

Sylvain Leandre, der Rennsportleiter bei Salomon, ist in permanentem Austausch mit Gisin. Er sagt: «Uns fehlen die Resultate, das ist klar. Michelle spürt einen ähnlichen Druck wie wir, doch das gehört zum Business. Wir wollen aber nichts überstürzen, wir verfolgen eine langfristige Zusammenarbeit mit ihr.» Es ist nicht so, als hätte sich Gisin blind auf ein Experiment eingelassen. «Ich wusste, dass es kein Selbstläufer wird», sagt sie. Sechs Tage hat sie im letzten Frühling aufgewendet, um Salomon-Ski in allen Disziplinen zu testen. Die Tests überzeugten sie.

Ein Problem, das sie schon von Rossignol kannte, waren die Skischuhe. Gisin bekam eine Entzündung am Fuss und stieg darum auf ein grösseres Modell um. Im Speed fiel es weniger ins Gewicht, im Riesenslalom hatte es grosse Auswirkungen aufs Fahrgefühl. Mittlerweile habe man das Schuhproblem in den Griff bekommen, betont Sylvain Leandre. «Aber wir hatten noch keine Zeit, die letzten Änderungen an den Schuhen zu machen.»

Die Zeit ist ein erschwerender Faktor. Bei einer Allrounderin wie Gisin, ist es fast nicht möglich, ausführliche Tests und Änderungen zu machen, wenn die Saison einmal angelaufen ist. 28 Weltcuprennen fanden in diesem Winter statt. Bei allen 28 stand sie am Start. Ausser ihr hat keine Athletin ein solches Programm abgespult.

Auch ohne Abstimmungsprobleme würde das Pensum an den Energiereserven zehren. Gisin reagierte kurz vor der WM auf die Müdigkeit. Während etwa Wendy Holdener Super-G trainierte im Hinblick auf die Kombination, gönnte sich Gisin eine fünftägige Auszeit. «Es war extrem wichtig, nicht auf den Ski zu stehen und Abstand zu nehmen», sagt sie.

Schweizer Festspiele in Peking: Michelle Gisin (rechts) bei ihrem Kombinations-Olympiasieg 2022 mit Wendy Holdener. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Der Slalom ihres Lebens

In Méribel gibt Gisin kurz vor dem WM-Start zu verstehen, dass sie die Diskussionen um das Material mittlerweile etwas nerven. «Wir müssen nicht mehr gross darüber diskutieren», sagt sie und fügt an: «Wir haben eine grössere Sache daraus gemacht, als es war.» Mit «wir» meint sie nicht nur sich und die Serviceleute, sondern auch die Medienschaffenden.

Der Saisonhöhepunkt ist wohl schneller gekommen, als ihr lieb ist. Am Montag (11.00/14.30) steht in Méribel die Kombination an. Es ist diejenige Disziplin, in der Gisin in den vergangenen Jahren die Referenzgrösse war. Bei den letzten beiden Winterspielen, 2018 und 2022, wurde sie Olympiasiegerin. Bei beiden Titeln benötigte sie einen ausgesprochen starken Slalomlauf. 2018 laut Gisin der «Slalom des Jahres», 2022 sogar der «Slalom meines Lebens».

Ob ihr in diesem Winter auch ein solcher Slalom gelingen kann? Hoffnung gibt ihr das Ergebnis im letzten Rennen vor den WM. In Spindlermühle, in Tschechien, fuhr sie als Neunte erstmals in die Top Ten . Und für den Super-G-Lauf sind die Vorzeichen auch nicht so schlecht. Denn der Super-G ist aktuell ihre stärkste Disziplin. Dreimal war sie unter den ersten Zehn, in St. Moritz fehlte nur wenig für einen Podestplatz.

Gisin wird an der WM in fünf Disziplinen starten: Kombination, Super-G, Abfahrt, Riesenslalom, Slalom. Die Kombination nennt sie nach wie vor «ihr Zuhause». Es sein ein Rennen, dass ihr besonders gut liege. Nach ihren Zielen gefragt, sagt sie: «Ich bin nicht die, die sich zu fest auf Resultate konzentriert.» Unverkrampftheit schwingt mit. Es ist die wichtigste Voraussetzung für ein Tänzchen.

