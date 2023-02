Ski-Experte Plaschy über Kristoffersen, Zenhäusern und Odermatt

Ski alpin «Wir sollten uns nicht allzu viel mit den Österreichern beschäftigen»: Das sagt TV-Experte Didier Plaschy vor dem WM-Slalom Der ehemalige Slalomspezialist Didier Plaschy kommt bei SRF seit fünf Jahren als Ski-Experte zum Einsatz. Im Interview erklärt der 49-jährige Walliser, was «Figi-Fägi» bedeutet, und nennt seine WM-Favoriten im letzten Rennen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Wenn er «Piff-Paff» sagt, dann läuft’s: TV-Experte Didier Plaschy. Bild: SRF

Ihr Walliserdeutsch ist meines Erachtens nicht immer verständlich. Empfinden das andere Leute auch so?

Ich glaube, die Ostschweizer haben etwas Mühe mit meinem Dialekt. Vor kurzem hat mir Stefan Hofmänner (Ski-Kommentator bei SRF, d. Red.) gesagt, manchmal höre man mich fast nicht. Vielleicht muss ich das Mikrofon besser platzieren.

Gibt es Rückmeldungen aus dem Fernsehpublikum, die Ihnen wehgetan haben?

Als Daniel Yule im Dezember 2018 in Madonna sein erstes Weltcup-Rennen gewann, sind Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen beim zweiten beziehungsweise fünften Tor ausgeschieden. Als ehemaliger Trainer von Daniel habe ich da natürlich gejubelt, ich bin abgegangen wie ein Zäpfchen. Mir wurde unterstellt, dass ich gegenüber Hirscher und Kristoffersen schadenfreudig gewesen sei, aber das war nicht so, ich habe mich einfach sehr für Daniel gefreut.

Warum kommentieren Sie bei der WM nicht?

Am Wochenende finden die Walliser Meisterschaften im Super-G statt, da bin ich in den Vorbereitungen involviert. Für SRF stehe ich nächste Woche wieder im Einsatz, wenn die Rennen in Palisades Tahoe stattfinden. Wir werden aber nicht nach Nordamerika reisen, sondern aus Zürich kommentieren. Die WM verfolge ich natürlich. Ich freue mich speziell auf den Riesenslalom und den Slalom der Männer.

Wer entscheidet den WM-Slalom für sich?

Es gibt vier Athleten, die aus dem Stegreif Rennen gewinnen können: Henrik Kristoffersen, Clément Noël, Manuel Feller und Lucas Braathen – falls er denn starten wird. Sie haben alle die Fähigkeit, weniger gute Leistungen schnell wieder zu vergessen und sich neu zu fokussieren. Hinter diesen vier gibt es Sicherheitsfahrer wie Daniel Yule, Loïc Meillard, Ramon Zenhäusern, Linus Strasser und Marco Schwarz. Sie haben alle auch die Chance auf den Sieg.

2019 wurde er Slalom-Weltmeister, 2021 holte er Bronze: Henrik Kristoffersen. Bild: Christian Bruna/EPA

Und im Riesenslalom geht nichts über Marco Odermatt?

Ich hätte ihn gerne bei den eisigen Verhältnissen von Schladming gesehen. Es waren Bedingungen wie vor zwei Jahren an der WM in Cortina, wo sein Material gar nicht gut funktioniert hatte. In Schladming hatten wir ähnliche Verhältnisse. Das ist aber mein einziges Fragezeichen bei Marco. Wenn es in Courchevel nicht so sein wird wie in Cortina oder Schladming, dann gewinnt er, das ist ganz klar.

Sie benutzen immer wieder den Begriff «Figi-Fägi»: Was meinen Sie eigentlich damit?

Wenn alles aufgeht, wenn du einfach gute Kurven fährst, da kannst du wie ein Figi-Fägi weitermachen, dann macht es einfach bum, bum, bum, bum. Das kommt eher bei kurzen Tordistanzen vor. Den Begriff gibt es auch beim Mühlespiel, wenn man vor- und zurückrutscht und immer Mühle hat.

Gibt es Figi-Fägi auch im Riesenslalom?

Beim Riesenslalom ist es eher so, dass es Kombinationen gibt, wo du nicht grosse Kurven fahren musst. Die Franzosen haben dafür einen schönen Ausdruck ... er ist mir aber soeben entfallen.

Hoppla-Hü sagen Sie auch oft. Kommen solche Ausdrücke gut an?

Viele sagen, ich sei authentisch. Ich benutze eigentlich die gleiche Sprache, wie wenn ich mit Kindern und Jugendlichen auf der Piste bin. Dann rede ich von Figi-Fägi, vom Scheibenwischer, vom Pistolero. Es ist ja eigentlich paradox: Im Gymnasium hatte ich so viel Mühe, wenn ich Vorträge halten musste. Ich konnte nicht vor Leute stehen und über Themen reden, von denen ich keine Ahnung hatte. Im Skisport ist es anders. Ich habe so viel erlebt und ein riesiges Wissen angehäuft ... Jetzt weiss ich diesen französischen Begriff wieder!

Ich höre.

Piff-Paff! Zum Beispiel Piff-Paff-Tore. Wenn es tagg-tagg, tagg-tagg geht. Wenn die Tore in der Falllinie gesteckt sind und man gar nicht mehr richtig Kurven fahren muss.

Bei den Frauenrennen ist Ex-Rennfahrerin Tina Weirather die Expertin. Sind Sie auch so nahe dran am Skizirkus wie Weirather?

Mit den Athleten habe ich null Kontakt. Ich lasse sie in Ruhe. Zu meinen Aktivzeiten hatte ich es auch nicht gerne, wenn mich jemand angequatscht hatte. In meiner jetzigen Funktion gehe ich immer auf die Trainer zu, wenn ich etwas wissen will.

Aber zu Slalomspezialisten wie Ramon Zenhäusern, Daniel Yule oder Marc Rochat pflegen sie ein kollegiales Verhältnis, oder?

Ich rede nur mit ihnen, wenn sie auf mich zukommen, ansonsten lasse ich alle in Ruhe. Aber natürlich habe ich abseits des Renngeschehens einen Draht zu einigen Athleten. Ramon kommt hie und da bei uns daheim zum Abendessen vorbei. Wir kennen uns seit 15 Jahren und hatten zusammengearbeitet.

In Topform: Ramon Zenhäusern gewann den letzten Slalom vor der WM. Bild: Pier Marco Tacca/AP

Täuscht es oder ist die Stimmung unter den Fahrern derzeit ausgezeichnet und alle haben sich lieb?

Ich kenne schon ein paar Geschichten, die behalte ich jedoch für mich. Aber es hat sicher coole Typen dabei, die auch gemeinsam in die Ferien verreisen. Doch es gibt genauso Athleten, die das niemals tun würden, zum Beispiel Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen.

Wenn Sie einen Vergleich zu Ihrer Aktivzeit ziehen: Was hat sich verändert?

Ich glaube, die Teams waren damals mehr in sich geschlossen. Die Mannschaften trainierten oft unabhängig voneinander. Jetzt gibt es eine stärkere Vermischung, weil sich die Nationen zusammenschliessen müssen, um irgendwo trainieren zu können. Es gibt aber immer noch Charakterköpfe wie früher, die sich nicht eingliedern lassen.

Österreich hinkt im Weltcup den eigenen Ansprüchen hinterher. An der WM starteten sie gut, aber die Goldmedaillen fehlen. Haben Sie Mitleid?

Mit dem Frauenteam schon ein wenig, mit den Männern nicht, da ist ein riesiges Potenzial vorhanden. Wir tun aber gut daran, uns nicht allzu viel mit den anderen zu beschäftigen. Nehmen wir unser Abfahrtsteam, da gibt es schon noch Arbeit. Ich bin froh, dass Justin Murisier sich nun mehr auf den Speed konzentriert. Da braucht es dann schon eine geschlossene Mannschaftsleistung, um Beat Feuz zu kompensieren.

Zur Person In seiner Aktivkarriere gewann Didier Plaschy, 49, drei Weltcup-Slaloms. 2006 beendete der Walliser seine Karriere nach einem Kreuzbandriss. Plaschy arbeitete als Trainer im Nationalen Leistungszentrum in Brig und bei Swiss-Ski im Europacup-Team. Bis vor kurzem war er Co-CEO beim Walliser Skiverband. Künftig will er wieder mehr Basisarbeit machen und mit der U16 arbeiten. Mit seiner Familie wohnt Plaschy in Varen.