Skisport «Vor allem ein Freund»: So emotional verabschiedet sich Marco Odermatt von Beat Feuz Der Rücktritt von Beat Feuz lässt auch den Gesamtweltcupsieger nicht kalt. Marco Odermatt widmet auf Instagram ein Post seinem Vorbild Beat Feuz – zu sehen sind gemeinsame Bilder und ein Text. Anita von Rotz 27.12.2022, 17.42 Uhr

«Für die meisten bist du der grösste Abfahrer aller Zeiten. Für mich bist du aber auch ein Vorbild und vor allem ein Freund», steht unter dem Post von Skistar Marco Odermatt auf Instagram, wie PilatusToday schreibt. Schon viele Male liess der Nidwaldner in Interviews klar werden, dass Beat Feuz für ihn ein Vorbild und eine Stütze ist.

Vor allem in der Disziplin Abfahrt konnte Odermatt dank den gemeinsamen Besichtigungen stets von Feuz profitieren. «Beat, ich danke dir für all deine Tipps und gemeinsamen Trainings und Besichtigungen auf der ganzen Welt. Ich habe dank dir alle Weltcup-Abfahrten der Welt auf dem schnellsten und besten Wege kennengelernt», steht weiter auf Instagram.

Die Familie steht für Feuz im Vordergrund

Für Feuz ist nach den beiden Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel Schluss mit Spitzensport. In den vergangenen Rennen konnte er bereits nicht mehr ganz vorne mitmischen. Er gibt dann auch im Interview in Bormio zu, dass er nicht mehr das volle Risiko gegangen sei: «Damit ich um die Medaillen mitkämpfen könnte, müsste ich hundertzehn Prozent Risiko nehmen. Dazu wäre ich nicht mehr bereit. Würde ich dort Vierter, bin ich der erste ‹Löli›. Werde ich aber in Kitzbühel in meinem letzten Rennen Neunundzwanzigster, ändert das nichts an meiner Karriere.»

Quelle: CH Media Video Unit / Katja Jeggli

Und vor allem gebe es andere Dinge, die für ihn wichtiger geworden seien, sagt Feuz. «In erster Linie meine Familie. Ich bin mittlerweile zweifacher Vater.» Das kann wohl auch Marco Odermatt verstehen. Dieser schreibt auf Instagram weiter: «Ich wünsche dir und deiner Familie nur das allerbeste in eurer Zukunft und das nötige Wettkampfglück in deinen letzten Rennen. Ich werde nochmals jedes Einzelne geniessen.»

Feuz fehlt in Bormio Am Dienstag teilte der Schweizerische Skiverband mit, dass der Berner in Bormio nicht an den Start gehen kann. Somit fällt eines der letzten Rennen auf der Abschiedstournee aus. Im Bormio war Feuz in seiner Karriere drei Mal aufs Podest gefahren.

Die Freundschaft wird bleiben

Beat Feuz kommentiert den Post mit den Worten: «Danke mi Fründ!» Am 21. Januar 2023 werden die beiden wohl das letzte Mal eine Weltcupstrecke zusammen besichtigen. Die Freundschaft der beiden wird aber sicher auch danach bleiben.