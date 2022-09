Marco Odermatt gönnt sich in Chile ein Stück Fleisch

«⛷🐶🌵🚶🏼‍♂️🍖🍷🌆» Skistar Marco Odermatt quält sich im Trainingslager in Chile – aber er ist auch ein grosser Geniesser Marco Odermatt will im kommenden Winter den Weltcupsieg verteidigen. Die Grundlage dazu legt er unter anderem in Chile. Dort aber wird nicht nur hart trainiert, sondern der Buochser kann auch kredenzen. Martin Messmer 14.09.2022, 17.38 Uhr

Premiere für Skistar Marco Odermatt in diesem Sommer: Erstmals in seiner Karriere ging es nach Südamerika zum Abfahrtstraining. Logisch, stand der Buochser dort viel auf der Piste, schliesslich will er seinen Titel im Gesamtweltcup verteidigen. Aber Odermatt kann auch geniessen. Dann wird aus dem Spitzensportler ein ganz normaler Tourist, wie er seinen Fans selber schreibt: «Between being a skier and a tourist in Chile. Good times over here», schrieb er in seinem jüngsten Post auf Instagram, gefolgt von diesen Symbolen: «⛷🐶🌵🚶🏼‍♂️🍖🍷🌆»