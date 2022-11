Kriens-Luzern reagiert wie ein Spitzenteam und schlägt Suhr Aarau

QHL-Handball «Wir waren angefressen nach dem Spiel in Zürich»: Kriens-Luzern reagiert wie ein Spitzenteam und besiegt Suhr Aarau Kriens-Luzern schlägt Suhr Aarau überzeugend mit 36:25 und wetzt die Scharte nach der ersten Niederlage aus. Stephan Santschi 13.11.2022, 21.37 Uhr

Der Krienser Ammar Idrizi beim Abschluss. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 13. November 2022)

Am Ende durfte die Jugend ran, standen mit Luca Sigrist, Gino Steenaerts und QHL-Debütant Valentin Wolfisberg sogar drei 17-Jährige auf dem Platz. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der HC Kriens-Luzern frühzeitig auf die Siegesstrasse eingekehrt war und die arrivierten Stammkräfte schonen konnte. Tatsächlich hatte der HSC Suhr Aarau am Sonntag in der ausverkauften Krauerhalle nicht den Hauch einer Chance, verlor unmissverständlich mit 25:36. «So habe ich mir das vorgestellt», sagte der Krienser Trainer Peter Kukucka, «zwischen diesem Spiel und jenem in Zürich liegt eine Riesendimension.»

Angesprochen ist die Partie vom vergangenen Donnerstag auswärts gegen GC Amicitia, wo Kriens-Luzern erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz gehen musste (28:29). «Daraus wurde ein Riesendrama gemacht, im Sinn von: Wie könnt ihr nur verlieren?! Dabei sind wir auch nur Menschen», befand Ramon Schlumpf, doch der Captain hielt auch fest: «Wir waren angefressen nach dem Spiel in Zürich. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich war überzeugt, dass wir als Mannschaft zu solch einer Reaktion fähig sind.»

Früher Frust beim Aargauer Trainer

In Zürich war es nicht die erste Niederlage an sich, die für Kritik sorgte, sondern der Kontext, in dem sie stand. Auch davor waren die Krienser Auftritte nicht immer überzeugend, standen Spiele gegen zuweilen klar schwächere Konkurrenz (RTV Basel) auf der Kippe und schien sich das Kollektiv etwas hinter seinen drei Säulen Andy Schmid, Fabian Böhm und Marin Sipic zu verstecken. Da mit Böhm einer dieser Titulare nun mit einem Innenbandanriss im linken Knie bis Ende Jahr ausfällt, mussten andere in die Bresche springen – und sie taten es am Sonntag gegen Suhr Aarau mit Bravour.

Andy Schmid (rechts) gegen den Aarauer Lars Hofer. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 13. November 2022)

Gemeint ist etwa der fünffache Torschütze Tim Rellstab, der im linken Rückraum viel Initiative und Vorwärtsdrang verkörperte. Oder Aljaz Lavric, der für Böhm im Zentrum der 5:1-Abwehr eine starke Leistung zeigte. Oder Gino Delchiappo, der nach der Umstellung auf die 6:0-Variante neben Lavric solid deckte. Deutlich verbessert war auch das Tempospiel, sowohl beim Kontern als auch im Positionsangriff waren die Krienser schneller und zielstrebiger unterwegs. Hinzu kam die Breite im Angriff, im Gegensatz zu Zürich waren auch die Flügelspieler ein wichtiger Faktor.

Suhr Aarau, das nach drei Siegen in Serie gut in Fahrt, ohne den verletzten Regisseur Tim Aufdenblatten indes empfindlich geschwächt war, befand sich auf verlorenem Posten und zeigte sich erstaunlich fehlerhaft. Bereits nach acht Minuten nahm dessen Trainer Aleksandar Stevic ein erstes Timeout, und obwohl die Ambiance gut und der Geräuschpegel hoch war, konnte man seine Tirade («verdammte Scheisse!») bis unters Hallendach hören. Als er in der 20. Minute zum zweiten Mal eine Auszeit forderte, waren die Zahlen ernüchternd: Sein Team lag mit 8:15 hinten, hatte nur halb so oft wie der Gegner aufs Tor geworfen (10:21) und zehn Mal mehr technische Fehler begangen (10:1).

Angeführt von einem inspirierten Andy Schmid war Kriens-Luzern in allen Belangen überlegen und hatte die Partie schon zur Pause entschieden (19:11). Gefühlt hatten die Krienser Abwehrspieler in diesen 30 Minuten so viele gegnerische Abschlüsse geblockt wie sonst in der gesamten Saison nicht. Mit nur elf Gegentreffern war es auch statistisch die bisher beste Halbzeit in der Verteidigung. «Die Defense war der Grundstein zum Sieg», freute sich Kukucka. Die Scharte der ersten Niederlage ist damit ausgewetzt, Kriens-Luzern hat im Stil eines Spitzenteams auf den Rückschlag reagiert.