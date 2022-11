Internationales Unterwasserrugby-Turnier in Luzern

Internationales Turnier Dieser Sport bietet Spektakel im dreidimensionalen Raum Am Wasserturmcup in Luzern wird Rugby gespielt – unter Wasser und mit vollem Einsatz. Valentin Köpfli 14.11.2022, 16.24 Uhr

Die Spielerinnen und Spieler von zwei Teams kämpfen unter Wasser um den Ball. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 12. November 2022)

Ein lauter Schlachtruf steigt von der Wasseroberfläche zu den Zuschauerrängen empor. Ausgerüstet mit Taucherbrillen, Schnorcheln, Schwimmflossen und Badekappen mit Ohrenschützern machen sich die Spielerinnen und Spieler der SLRG Luzern bereit für ihren Einsatz gegen das Team UW-Rugby Bâle. Ein schallendes Hornsignal eröffnet das Spiel. Die Teams stossen sich kraftvoll vom Beckenrand ab und versuchen, den in der Mitte des Beckens in rund vier Metern Tiefe liegenden Spielball zu schnappen. Sofort bildet sich ein wildes Gerangel um das 3,5 Kilo schwere Spielgerät. Zwei Basler stürzen sich in drei Metern Tiefe auf eine Luzernerin, die den Ball mit viel Übersicht nach links zu ihrem Teamkameraden spielt, der ihn im gegnerischen Korb versenkt.