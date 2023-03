Nottwiler Spielmacherin erhält viel Vertrauen in Zürich

Hallensport Handballerin aus Nottwil verhilft GC Amicitia Zürich zu starker Saison Die Spono Eagles gastieren am Samstag im Cup-Halbfinal bei GC Amicitia. Dort zieht die Nottwilerin Océane Meier die Fäden. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 16.03.2023, 18.00 Uhr

Die 18-jährige Océande Meier (am Ball) ist bei GC Amicitia Zürich zweitbeste Torschützin. Bild: PD

Es war ein eindrücklicher Auftritt im vergangenen Dezember. GC Amicitia Zürich gastierte bei den Spono Eagles und gewann überraschend mit 28:27. Die beste Akteurin beim Sieger war die zwölffache Torschützin Océane Meier. «Es war mega cool. Ich wohne noch in Nottwil, fuhr mit dem Velo ans Spiel und trat in der Halle, in der ich jahrelang trainierte, gegen Spono an», schwärmt die 18-Jährige. Dass es am Ende sogar zum doppelten Punktegewinn reichte, machte den Anlass für die Handballerin perfekt.

Nach der Partie erhielt die U20-Nationalspielerin viele Komplimente, auch die Frage kam auf, warum sie Nottwil verlassen habe, ein solches Toptalent sollte man ja eigentlich nicht ziehen lassen. Meier spielte zehn Jahre im Nachwuchs der Spono Eagles, debütierte im zweiten Team in der SPL 2 und gewann letzte Saison mit den U18-Juniorinnen das Double. Ihr SPL-1-Debüt gab sie anschliessend allerdings nicht für ihren Stammklub, Meier wechselte wegen der reizvolleren Perspektive zu GC Amicitia. «Diesen Entscheid habe ich nicht bereut», sagt sie. «In Zürich gefällt es mir sehr gut.»

Keine Lust auf Flügel in Nottwil

Trainer Kent Ballegaard plante mit Meier als Spielmacherin, gab ihr sofort viel Verantwortung. «In Nottwil wäre ich eine von mehreren zentralen Rückraumspielerinnen gewesen. Möglicherweise hätte ich auch am linken Flügel gespielt, doch das macht mir keinen Spass. Mir gefällt es, Einfluss aufs Spiel zu nehmen», erklärt Océane Meier. Ballegaards Vertrauen zahlt sich aus, Meier leitet die Angriffe von GC Amicitia Zürich mit Übersicht. Und dank ihrer flinken Art findet die 1,69 Meter grosse Akteurin auch selbst immer wieder Lücken in der gegnerischen Defensive – mit 123 Treffern in 22 Spielen ist sie die zweitbeste Torschützin der Zürcherinnen. Nicht zuletzt dank Meier spielt GC Amicitia, das in den letzten beiden Jahren fast abgestiegen wäre, eine starke Saison. Die Zürcherinnen stehen in der Finalrunde (Top 6), haben sogar gute Chancen auf die Qualifikation für die Playoff-Halbfinals. Nicht nur Océane Meier ist neu in Zürich, auch sonst gab es einige Personalrochaden. Neben Meier fällt im Rückraum die litauische Internationale Simona Kolosové auf, sie ist die Topskorerin des Teams. Seit kurzem spielt zudem die Ungarin Bettina Baróti vom BSV Stans mit einer Talentförderlizenz für die Zürcherinnen.

Ausgleich am Klavier oder im Schnee

Nun kommt es also zum neuerlichen Duell mit Nottwil, morgen Samstag bittet GC Amicitia in der Saalsporthalle (13 Uhr) zum Halbfinal im Schweizer Cup. Bereits im Viertelfinal war Spono der Gegner, mit Meiers früherem Team aus der SPL 2. Zürich gewann 43:33.

«Ich freue mich auf das Wiedersehen, Nottwil ist der Favorit, wir können locker antreten, haben nicht viel zu verlieren.»

Mit diesen Worten charakterisiert sie gleichzeitig ihren Spielstil und ihre Einstellung. «Allzu nervös bin ich vor Spielen nie. Ich mache mir keine grossen Gedanken, gehe frisch an die Sache heran», sagt Océane Meier.

Ihren melodischen Vornamen verdankt sie ihrer Mutter, die aus dem französischsprachigen Orsières im Wallis stammt. Der Vater kommt aus Grosswangen, von Huby Meier, dem früheren Schweizer Meister im Motorradfahren, hat sie den sportlichen Ehrgeiz geerbt. Zum Ausgleich setzt sich Océane gerne ans Klavier und unternimmt etwas mit Freunden. Im Winter gibt sie in Engelberg zudem Skiunterricht für Kinder. An der Kantonsschule Alpenquai in Luzern besucht sie die Sportklasse, später liebäugelt sie mit einem Sport- und Wirtschaftsstudium.

Auch im Handball hat sie Ziele, diese werden jedoch nicht von grossen Träumen genährt. In Zürich hat sie bis 2024 verlängert, «ich nehme alles der Reihe nach», sagt sie. Und so liegt der Fokus nun auf Spono, «wir wollen gewinnen», Aussenseiterrolle hin oder her. Spielt sie so wie im letzten Dezember, stehen die Chancen dazu nicht schlecht.