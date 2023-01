Handball Spono Eagles II bangen nach der Niederlage in Stans um den Ligaerhalt Die Stanser Handballerinnen schlagen Sponos zweite Equipe mit 28:21 und hoffen auf die Aufstiegsrunde zur SPL 1. Bei Nottwil kommt es gleich nach dem Spiel zur Krisensitzung. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 09.01.2023, 14.43 Uhr

Die Nottwilerinnen können die Stanserin Debora Fernandes Martins nicht am Abschluss hindern. Bild: Patrick Hürlimann (Stans, 7. Januar 2022)

Nach dem Spiel zogen sie sich lange in den Geräteraum der Eichlihalle zurück, diskutierten und analysierten. Die Nottwilerinnen hatten Redebedarf, die 21:28-Niederlage gegen Stans war die achte im elften SPL-2-Spiel, erst ein einziges Mal haben sie bisher gewinnen können. «Wir stecken in einer schwierigen Situation, unsere jungen Spielerinnen sind es sich noch nicht gewohnt, eine Führungsrolle zu übernehmen. Sie spüren extremen Druck, obwohl ich ihnen keinen zu machen versuche», erklärte Trainerin Caroline Emmenegger, als die Ad-hoc-Krisensitzung beendet war.

Das grösste Problem von Spono II: Das talentierte Ensemble vermag im Spiel die starken Trainingsleistungen nicht zu bestätigen. «Wenn wir intern gegen unsere erste Mannschaft spielen, tritt mein Team um Klassen besser auf», sagt Emmenegger. Im Ernstkampf allerdings führt die Nervosität Regie, der Glaube an das eigene Können sinkt mit jedem Fehler. Oft halten die Spono Eagles mit der Konkurrenz mit, bringen sich mit ungenügendem Abschlussverhalten und schwacher Passqualität aber selbst um die Früchte der Arbeit. So auch am Samstag in Stans.

Stans siegt ohne verletzte Topskorerin

Bis kurz nach der Pause befand sich der Gast in Schlagdistanz, lag nur mit 12:14 zurück. Dann aber verlor Spono den Faden, die Durchschlagskraft sank, sowohl vorne wie hinten. Stans führte eine Viertelstunde vor Schluss mit 22:16 und brachte den Sieg sicher ins Ziel. Das Rumpfkader der Nidwaldnerinnen war dabei zusätzlich geschwächt, Topskorerin Bettina Baróti hatte sich im Training an der Schulter verletzt. Gegen Spono traten sie deshalb nur mit neun Feldspielerinnen und einem Goalie an. Auf der anderen Seite war Nottwil komplett, setzte aber nicht alle Akteurinnen ein, was in Stans, das in der Kaderplanung um jeden Platz kämpfen muss, kritisch beäugt wird.

Schlüssel zum Erfolg war dabei die solide Defensive mit Sina Kuster im Zentrum. Nach langer Verletzungshistorie (drei Kreuzbandrisse, Schulterprobleme, Knochenstauchung im Knie) findet die 22-jährige Stanserin in ihre Leaderrolle zurück. Gegen Spono kam sie in der Abwehr zum Einsatz, vorne schoss sie nur die Penaltys, dies dafür umso sicherer, sämtliche sechs Versuche landeten im Netz. «Sobald es die Physis zulässt, möchte ich auch wieder im Angriff spielen», betont Kuster. Und auf die Frage, weshalb sie trotz der vielen Rückschläge weiterkämpfe und nicht an Rücktritt denke, hält sie lachend fest: «Das liegt am Kuster-Gen. Dafür liegt mir der Handball zu sehr am Herzen.»

Spono II mit Trümpfen in der Hinterhand

Auch die Stanserinnen spielten keineswegs fehlerlos. Das Out von Shooterin Baróti kompensierten sie aber mit vielen gewonnenen 1:1-Situationen, wobei die unermüdliche Alina Inderbitzin vorbildlich in jede Lücke stiess und am Ende mit sieben Treffern zur besten Torschützin avancierte. «Wir spielten sehr diszipliniert», resümiert Trainerin Gréta Grandjean, und mit Blick auf die Tabelle stellt sie fest: Der Rückstand auf einen Platz in der Aufstiegsrunde (Top 2 ohne Zweitteams) beträgt nur noch drei Punkte, am nächsten Samstag kommt es in Yverdon zum Schlüsselspiel.

Die Spono Eagles müssen sich derweil nach unten orientieren, der Kampf um den Ligaerhalt nimmt immer klarere Formen an. «Diesmal musste ich etwas lauter werden, das ist sonst nicht meine Art. Ich erwarte, dass wir wieder das spielen, was ich vorgebe», sagt Trainerin Emmenegger. Ihr Vorteil: Sollte es in der Abstiegsrunde hart auf hart kommen, kann sie dank Talentförderungslizenzen auch auf fünf Spielerinnen des SPL-1-Kaders zurückgreifen.

Stans – Spono Eagles II 28:21 (13:9)

Eichli. – 152 Zuschauende. – SR Ali Souley/Meillier. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Stans, 5-mal 2 Minuten gegen Spono. – Stans: Hofstetter (9 Paraden); Inderbitzin (7 Tore), Berchtold (6), Fernandes Martins (2), von Matt (1), Müller (1), Lussi (5), Kuster (6/6); Meier, Romancuk. – Spono II: Kafexholli (5 Paraden)/Linda Bieri; Cilurzo (5 Tore), Venetz (3), Muff (4/2), Bläuenstein (2), Furrer, Alena Bieri (2); Studer (2), Kohlbrenner, von Rotz, Ferati (2), Röösli (1), Schneider. – Bemerkung: Kafexholli pariert Penalty von Romancuk (59./26:21).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen