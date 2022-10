Sportklettern Aufgeben? Das lässt der Kopf dieser Schweizer Meisterin nicht zu Shahin-Lin Häller ist U18-Schweizer-Meisterin im Speed-Klettern. Die 15-jährige Dagmersellerin ist an der Wand kaum zu bremsen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 10.10.2022, 17.00 Uhr

Kletterin mit grossem Willen: Shahin-Lin Häller beim Training in der Boulderhalle. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 30. September 2022)

«Sie hat keine Ausdauer, keine Kraft, keine Technik.» So lautete das Fazit der Verantwortlichen am Selektionstag im Regionalzentrum Sportklettern Aarau-Mittelland. Eine überaus harte Einschätzung für das Leistungsvermögen einer damals 11-Jährigen, wäre da nicht der Zusatz: «Einen solchen Willen sieht man selten, niemand hat sich so lange an der Wand gehalten wie sie.» Shahin-Lin Häller lacht, wenn sie an diese Anekdote erinnert wird. Und sie bestätigt:

«Ich kam nicht hoch, liess aber nicht los. Danach mussten wir uns drei Minuten im Unterarmstütz halten. Ich konnte nach 30 Sekunden nicht mehr, zog es aber durch: Es war ein einziges Gezittere.»

Aufgeben ist für sie keine Option, das lässt ihr Kopf nicht zu. «Auch wenn man denkt, man kann nicht mehr: Ein bisschen mehr ist noch möglich», formuliert Shahin-Lin ihren Leitsatz. Dieses Durchhaltevermögen beeindruckte die Selektionäre – und so nahmen sie das zierliche Mädchen in die Leistungsklasse auf. Im letzten Jahr, an ihrer ersten Schweizer Meisterschaft, hatte Shahin-Lin Häller ein weiteres Schlüsselerlebnis. Ihr unterlief ein Fehlstart, sie weinte hemmungslos. Einen Versuch aber hatte sie noch, «alles fühlte sich schlecht an, doch zu verlieren hatte ich nichts». Prompt schaffte sie es in der U16-Kategorie noch auf Platz fünf und lernte viel über ihre mentale Stärke.

Shahin-Lin steigert sich zu Gold

Mittlerweile ist die Dagmersellerin 15 Jahre alt und hat von ihrer Leidenschaft fürs Klettern nichts eingebüsst. Mehr noch: Vor kurzem machte sie erstmals resultatmässig im grossen Stil auf sich aufmerksam: Shahin-Lin gewann in Villeneuve den U18-Schweizer-Meister-Titel in der Kategorie Speed. Die Ausgangslage war nicht einfach, wegen ihres schnellen Wachstums plagten sie Knie- und Rückenschmerzen, Kraft- und Klettertraining waren während Monaten kaum möglich.

Shahi-Lin Haller ist U18 Schweizer Meisterin im Speed-Klettern. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 30. September 2022)

Als Favoritin ging die 1,70 Meter grosse und für Speed-Verhältnisse feingliedrig gebaute Athletin jedenfalls nicht an den Start. Doch Shahin-Lin steigerte sich von Durchgang zu Durchgang und packte im Final die beste Performance aus – mit einer Zeit von 13 Sekunden legte sie die 15 Meter lange Route an der Kletterwand zurück und gewann Gold. Sarah-Shahin Häller berichtet:

«Sie ist zäh, das hat sie im Charakter. Das kann man einem Kind nicht beibringen.»

Die Besten klettern wie Spiderman

Die gebürtige Iranerin, die als Adoptivkind in die Schweiz kam, ist Shahin-Lins Mutter. «Shahin war mein Name im Kinderheim. Ich bin stolz, dass ich diesen an meine älteste Tochter weitergeben durfte», erklärt die 44-jährige Luzernerin. Der Reiz der Schweiz, auch jener der Berge, machte früh Eindruck auf Shahin-Lin. Mit ihrer jüngeren Schwester Rania gingen sie in die Berge und versuchten sich an Klettersteigen. Schon bald zeigte sich, dass ihr die Kategorie Speed lieber ist als die Disziplinen Lead oder Bouldern (siehe Box). «Der Ablauf ist zwar immer der gleiche, weshalb es für andere langweilig ist. Ich finde die Geschwindigkeit aber mega cool, ich werde immer schneller und sicherer», erklärt Shahin-Lin.

Luft nach oben gibt es für sie weiterhin reichlich. Der Weltrekord bei den Frauen beträgt 6,53 Sekunden, Spitzenakteure wie der Japaner Tomoa Narasaki bewegen sich in der Senkrechten in Spiderman-Manier. Und so wird Shahin-Lin Häller weiter hart an sich arbeiten, sieben Mal pro Woche übt die junge Luzernerin, und zwar hauptsächlich in Wädenswil, wo die beste Speedwand der Deutschschweiz steht.

Sie träumt vom Europacup

Aktuell besucht Shahin-Lin Häller die 3. Sek in der Sportschule Kriens, im kommenden Jahr möchte sie ein Sport-KV beginnen. Ihr Traum: internationale Einsätze, Auftritte im Europacup. Zunächst stehen nun aber Ferien auf dem Programm: in Mallorca, beim Klettern an der Küste über freiem Wasser.

Shahin-Lin Häller in der Boulderhalle in Kriens. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 30. September 2022)

