Sportschiessen Flugstunden, Superzehnkampf und ein Riesenschritt: Der Saisonrückblick von Sportschützin Nina Christen Der Start in diese Saison war für Nina Christen schwierig. Doch die Nidwaldnerin kämpft sich zurück, wird mental noch stärker und legt so die Grundlage für weitere Erfolge. Jule Seifert Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Sportschiessen braucht es Konzentration. Wenn die Gedanken kreisen, sind das schlechte Voraussetzungen für den Wettbewerb. In Tokio wurde Nina Christen Olympiasiegerin in der Dreistellung und gewann Bronze mit dem Luftgewehr. Alles schien perfekt, doch die Gefühlswelt der Nidwaldnerin sah nach dem Erfolg anders aus.

Nina Christen freute sich an den Olympischen Spielen über zwei Medaillen. Ju Huanzong/Freshfocus (Tokio, 31. Juli 2021)

Daraus machte sie kein Geheimnis und redete offen über ihre mentale Gesundheit. Sich selbst gibt sie Zeit, denkt auch übers Aufhören nach. Ins Training geht sie weiterhin, doch «ohne einen Grund ist es schwierig, über die eigenen Grenzen zu gehen». Es dauert eine Weile, bis ihr klar wird:

«Ich will noch mehr erreichen!»

Christen entdeckt das Helifliegen

Schiessen kann sie immer noch, aber die mentale Einstellung hat sich nach dem Olympiasieg geändert. Sie erhöht das Trainingspensum im Schiessstand, um ihre Leidensbereitschaft anzuheben. «Auch wenn es streng wird, mache ich trotzdem weiter», sagt Christen. Immer mal wieder hat sie schlechte Tage, an denen sie sich zu viele Gedanken macht, doch die guten überwiegen.

Sie macht ihr Ding – und findet neue Ziele. Sie nimmt Flugstunden, um Helikopterpilotin zu werden. «Ich bin im Schiessstand aufgewachsen, es ist cool, etwas anderes zu machen», sagt die 28-Jährige. Die Koordination und das Feingefühl bringt sie vom Schiessen mit, ausserdem «den Willen und die Konsequenz dranzubleiben». Beim Fliegen lernt sie sehr viel, auch für den Schiessstand.

«Wenn ich im Schiesstraining zu zaghaft bin und zweifle, dann ist es beim Fliegen ähnlich.»

Vom Fluglehrer gibt es dann dieselben Tipps, die am Morgen der Trainer gegeben hat.

Schwierige Saison mit Lerneffekt

Resultatmässig sei es nicht ihre beste Saison als Sportschützin gewesen, doch im Vergleich zu Beginn und Ende habe sie körperlich und psychisch einen Riesenschritt gemacht. Sie findet Lösungen, um dem Druck und den Erwartungen zu entgehen. An den Schweizer Meisterschaften verlor sie knapp im Shoot-off und wurde Zweite. Sie habe gemerkt, dass die Fans auf einen Sieg von der Olympiasiegerin hofften. «Es ist okay, dass die Leute diese Erwartungen haben, solange ich selbst damit umgehen kann.»

Bei der EM in Polen gelang ihr das nicht so gut. Es war ein Wettkampf, an dem sie sich zu viel Gedanken machte. Zusammen mit Trainer und Sportpsychologen konnte sie sich dennoch etwas Wichtiges erarbeiten. «Dass es mal nicht so gut läuft, hat es wohl gebraucht. So konnte ich lernen, unter Druck zu reagieren.»

Knappe Resultate an den Weltmeisterschaften

Besser lief es für Christen an der WM in Kairo. Mit dem Schweizer Team gewann sie die Silbermedaille in der Dreistellung. Fast hätte es noch für eine weitere Medaille im 50 m Gewehr liegend gereicht. Mit nur einem halben Punkt Rückstand landete sie auf dem vierten Rang. Wegen eines Punkts verpasste sie das Final in der olympischen Disziplin 50 m Dreistellung.

Eine Überraschung für Christen, vor einem halben Jahr hätte sie nicht mit solch guten Resultaten gerechnet. Enttäuscht ist sie deshalb nicht, aber:

«Wenn man sieht, dass es so knapp ist, ärgert man sich schon ein bisschen.»

Premiere in der TV-Show

In den Weltcups erreichte sie zweimal das Final und qualifizierte sich so für den Weltcup-Final Ende November. Christen ist zufrieden: «Ich habe eine gute Grundlage für die nächsten zwei Jahre geschaffen.» Denn Paris 2024, das will Christen erreichen: «Egal, wie lange meine Karriere noch geht, bei Olympia möchte ich nochmals teilnehmen.»

Bevor es zum dritten Mal zu den Olympischen Spielen geht, gibt es die Premiere beim Superzehnkampf. Die TV-Show wurde letzte Woche im Hallenstadion in Zürich aufgezeichnet. Eine Herausforderung für Christen: vor 12’000 Zuschauenden abliefern und sich mit der Ausdauer und Kraft der anderen Athletinnen und Athleten messen. Ob Christen das Team mit ihren koordinativen Fähigkeiten stärken kann, lässt sich an den Feiertagen (25. Dezember, 20.05 Uhr, SRF 1) im TV überprüfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen