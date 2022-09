Squash Er macht Dinge, welche die Trainer nicht gerne sehen: Nils Rösch trainiert bis zur Leistungsexplosion Der Krienser Squasher Nils Rösch will an den Schweizer Einzel-Meisterschaften erstmals die Halbfinals erreichen. An seinem Spiel hat der 22-Jährige in der Spitzensport-RS gefeilt. Stefan Kleiser Jetzt kommentieren 19.09.2022, 17.00 Uhr

Nils Rösch (22): «Ich bin einer, der gerne spezielle Dinge macht im Court.» Bild: Rebecca Bidinger (Luzern, 2. September 2022)

Auswärts trainieren, das ist für Nils Rösch zur neuen Normalität geworden. Derzeit übt der fünftbeste Schweizer Squasher in Dierikon. Denn der Sportpark Pilatus Kriens, das Heimcenter des Klubs, in dem er gross geworden ist, wird umgebaut und erneut. Die Squashcourts bleiben noch bis mindestens Ende September geschlossen.

Auswärts trainiert der 22-Jährige aber schon seit dem 19. April – als er in die Rekrutenschule einrückte. «Es war der Hammer», schwärmt Rösch. Nach der dreiwöchigen militärischen Grundausbildung und der anschliessenden Ausbildung zum Sportleiter durfte der Krienser in der Spitzensport-RS zwölf Wochen an seinem Squashspiel feilen.

«Zum ersten Mal konnte ich mich voll auf den Sport konzentrieren, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen.»

Neue Inputs, neue Taktik

Das Aufgebot sei ein Motivationsboost gewesen, berichtet Rösch. Er habe die Sportler-RS nutzen können «als Sprungbrett, um die eigene Profikarriere zu lancieren». Es waren ideale Umstände: keine Ablenkung durch Geldverdienen und auch keine Trainingsauszeit wegen des Militärdienstes. Er habe einen Schritt nach vorne gemacht, «denn es ist schon ein Unterschied, ob du ein bis zwei Mal am Tag trainierst oder drei bis vier Mal».

Nicht zuletzt haben die militärischen Squashtrainings, die in Langnau am Albis stattfanden, für neue Inputs gesorgt. Rösch:

«Ich bin einer, der gerne spezielle Dinge macht im Court. Auch Dinge, welche die Trainer nicht gerne sehen. Nun sind wir daran, mit dieser Kreativität eine Taktik zu finden, die für mich funktioniert.»

Zwar habe er sich bereits früher um taktische Verbesserungen bemüht. «Aber körperlich hat mir einiges gefehlt, um mein Spiel auch über fünf Sätze durchsetzen zu können.»

Nils Rösch (vorne ) bei der Schweizer Einzel-Meisterschaft im Dezember 2021 in Kriens. Bild: Stefan Kleiser

Das sei jetzt anders. Betreut wurde er in Langnau am Albis von Michael Müller, dem Trainer von Nicolas Müller. Letzterer ist die Nummer 15 der Welt. Sein Arbeitspensum im Büro der Schreinerei des Vaters hat Nils Rösch nach der RS von 50 auf 40 Stellenprozente reduziert. «12 bis 15 Trainings in der Woche braucht es schon, um einen Ertrag zu ernten.»

RS als Vorbereitung auf die Saison

Um den Sport ganz zum Beruf zu machen, reichen die Verdienste aus dem Squash noch nicht. Nur bei den Starts an grossen Events sind die Spesen sicher gedeckt. Dazu ist eine Platzierung unter den besten 40 Spielern der Welt nötig. Rösch steckt im Ranking der Professional Squash Association jedoch seit zwei Jahren an Position 200 fest. Daher will er nun so viele Turniere wie möglich bestreiten – denn die Klassierung berechnet sich aus den besten zehn Ergebnissen der letzten zwölf Monate. Zudem hat Rösch sein Angriffsspiel optimiert, «um schneller zu sein mit dem Schläger», wie er verrät.

Was die Veränderungen brächten, sehe er aber erst im Wettkampf – während der RS bestritt er fast keine Turniere.

«Sie war eine Vorbereitung auf die Saison. Ich ging davon aus, dass ich jetzt in Australien bin.»

Auf Tournee, zusammen mit Yannick Wilhelmi und Robin Gadola, zwei anderen Schweizer Top-Ten-Squashern. Die Events Down Under ermöglichen eher ein Vorrücken im Ranking, da sie gewöhnlich weniger stark besetzt sind. Trotzdem hat er die Aufnahme in die Tableaus verpasst, der Australien-Trip ist auf nächsten Sommer verschoben.

Nun unter die besten vier

Den ersten Hinweis, ob die Fortschritte schon in bessere Ergebnisse münden, werden daher die Schweizer Einzel- Meisterschaften bringen, die von morgen Mittwoch bis Sonntag in Uster ausgetragen werden.

«Das Minimalziel ist das Erreichen des Viertelfinals, das Normalziel der fünfte Platz und das Optimalziel der Halbfinal», sagt Nils Rösch. Bei den letzten Einzel-Meisterschaften verpasste der Krienser den erstmaligen Vorstoss in den Halbfinal nur knapp – durch eine Niederlage in fünf Sätzen gegen den an Nummer 4 gesetzten Wilhelmi. Danach sprach Nils Rösch davon, er erwarte sich von der Spitzensport-RS eine Leistungsexplosion. Damit es nun klappt mit dem Vorstoss unter die besten vier.

