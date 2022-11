Seit dem Trainerwechsel harzt es beim BSV Stans

Hallensport Stanser Handballer erleben Kurioses Stans tut sich schwer in der Meisterschaft. Gelingt dem B-Ligist im Cup gegen den oberklassigen BSV Bern der Befreiungsschlag? Stephan Santschi 17.11.2022, 16.35 Uhr

Der Kroate Ivan Medic (am Ball) ist der beste Skorer des BSV Stans. Bild: Boris Bürgisser (Stans, 4. September 2022)

Es waren kuriose Szenen am vergangenen Samstag in Winterthur. Der BSV Stans führte 70 Sekunden vor Schluss mit 30:28, der Sieg war in Reichweite. Die SG Yellow/Pfadi Espoirs war in Unterzahl, nahm ein Timeout, kehrte aber in Vollbestand auf den Platz zurück und erzielte den Anschlusstreffer. Dann begannen die Diskussionen. Zählt das Tor? Werden die Winterthurer für den Fehler mit einer Zweiminutenstrafe belegt? Keines von beidem: Die Schiedsrichter annullierten zwar den Treffer, liessen den Angriff der Gastgeber aber wiederholen.

Eine krasse Fehlentscheidung, wie die Schiedsrichterabteilung des SHV nun eingesteht. Bei Winterthur hätte ein weiterer Akteur auf die Strafbank geschickt und die Partie nach der Annullation des Tors zum 29:30 mit Ballbesitz Stans fortgesetzt werden müssen. Der Gegner nutzte die Konfusion und kam noch zum 30:30-Remis. Die Stanser reklamierten zwar laut, unterliessen es aber, Spielfeldprotest einzulegen. So ist am Ausgang des Spiels auch nachträglich nichts mehr zu ändern.

Nur ein Punkt seit dem Trainerwechsel

Das merkwürdige Finish in Winterthur passt zur aktuellen Situation des BSV Stans. Anfang Oktober stand das Team auf dem guten vierten Platz, trotzdem wurde Trainer Ralf Stojan durch Fabio Madia ersetzt. Seither haben die Nidwaldner aus vier Meisterschaftsspielen nur einen Punkt ergattert und sind auf Platz neun abgerutscht. «Die Situation nach dem Trainerwechsel ist nicht einfach, wir haben Probleme. Die Trainings allerdings sind sehr gut, wir tun unser Bestes. Und so bin ich überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir besser werden», sagt Ivan Medic.

Der 23-jährige und 1,94 Meter grosse Kroate spielt seit dieser Saison in Stans, auch für ihn waren die letzten Wochen ein Auf und Ab. Der linke Rückraumspieler ist der beste Skorer der Nidwaldner, übernimmt viel Verantwortung, geht zuweilen aber unbedacht in den Abschluss, wie zuletzt in Winterthur, als er den letzten Angriff überhastet beendete und damit die Siegsicherung verpasste. «Ivans Leistungen gleichen Wellenbewegungen, doch er hat grosses Potenzial», sagt Madia und hält generell fest: «Die Mannschaft ist sehr engagiert. Noch können bei uns aber nicht alle ihre optimale Leistung abrufen. In der Schlussphase mangelt es an Killerinstinkt.»

Stans ist für Ivan Medic nach einem halbjährigen Abstecher zu Zrinjski Mostar in Bosnien-Herzegowina die zweite Station im Ausland. Aus der Handball-Hochburg Metkovic stammend, sucht er sein Glück ausserhalb Kroatiens, «weil man bei uns ausser in Zagreb und Nexe nicht vom Handball leben kann», wie er erklärt. In Stans fühlt er sich wohl, auch wenn ihn die neuen Umstände nach dem Umzug belastet haben. Die Wohnungssuche war nicht einfach, «in Kroatien sind alle Wohnungen möbliert, hier jedoch waren fast alle leer», erklärt Medic, der schliesslich in Dallenwil fündig geworden ist.

Anfang dieser Woche hat er seine Arbeitsstelle bei einem Telekommunikationsunternehmen antreten können, fortan ist sein Alltag klarer geregelt und Medic dürfte den Kopf frei haben, um seine Shooter-Qualitäten noch gewinnbringender für den BSV Stans einzusetzen. Vielleicht schon am Samstag, wenn Stans im Cup-Sechzehntelfinal den oberklassigen BSV Bern (19.30 Uhr, Eichli) mit Emotionen und Tempo in Bedrängnis bringen will. «Der Cup schreibt schöne Geschichten», sagt Medic, «wir werden nicht kapitulieren, sondern kämpfen.»

Borba Luzern und Emmen im Achtelfinal Der HC Kriens-Luzern tritt am Samstag auswärts gegen den Erstligisten SG West Yverdon Crissier (18 Uhr) zum Cup-Sechzehntelfinal an, ein Sieg des QHL-Spitzenteams ist Pflicht. Bereits in die Achtelfinals vorgestossen sind derweil zwei andere Zentralschweizer Mannschaften: Der B-Ligist Emmen setzte sich mit 48:36 beim HC Rheintal (1. Liga) durch – und die Altstars von Zweitligist Borba Luzern bodigten die zweite Auswahl des BSV Bern (1. Liga) mit 36:31. (ss)