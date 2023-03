So strebt Alessandra Keller einen EM- oder WM-Titel an

Start in die Saison Mountainbikerin Alessandra Keller über ihre neuen Ziele: «Ich muss am Tag X mit Überzeugung wissen, die Beste zu sein» 2022 hat die 27-jährige Nidwaldnerin den Gesamtweltcup gewonnen. Im neuen Jahr liegen ihre Ziele bei den grossen Meisterschaften. Dafür braucht es von ihr die Fokussierung auf den eigenen Plan und genügend Selbstvertrauen, diesen auch durchzuziehen. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 17.03.2023, 18.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alessandra Keller ist bereit für einen erneuten Coup in der Mountainbike-Saison 2023. Maxime Schmid / KEYSTONE

Auf seine erfolgreichste Athletin der vergangenen Saison angesprochen, kommt Teamchef Ralph Näf ins Schwärmen. Alessandra sei ein extrem seriöser und reflektierter Mensch. «Sie ist seit 2016 im Team und ich habe sie bereits damals trotz ihres jungen Alters als extrem professionell und überlegt erlebt. Ich kenne niemanden, der akribischer für den Erfolg arbeitet als sie.»

So viel Lob vom Chef der Schweizer Mountainbike-Equipe Thömus maxon macht die frühere Junioren- und U23-Weltmeisterin nicht etwa verlegen. Denn die 27-Jährige ist sich über ihre diesbezüglichen Stärken sehr wohl im klaren. Alessandra Keller sagt: «Ich habe die Zügel gerne in der Hand. Und ich versuche, alles zu optimieren.» So macht sie auch ihre Trainingspläne selbst.

Dieser Trainingsplan für die am Sonntag mit dem Swiss Cup in Gränichen startende Saison ist ein Schlüssel auf dem Weg zum angepeilten Ziel. Während Keller den Gewinn des Gesamtweltcups 2022 vor allem ihrer herausragenden Konstanz zu verdanken hatte, ist für einen EM- oder WM-Titel die Topform am Tag X gefragt.

Selbstvertrauen, aber auch viel Geduld ist gefragt

Alessandra Keller sagt zwar, es sei gleich schwierig, einen Formhöhepunkt richtig zu timen wie eine herausragende Konstanz an den Tag zu legen. Aber für den Exploit zum perfekten Zeitpunkt brauche es einige wesentliche Voraussetzungen. Die Silbermedaillengewinnerin der letztjährigen Shorttrack-WM nennt Geduld, Ruhe bewahren, den Fokus nicht verlieren und mentale Stärke.

Die Kunst sei, nicht vom eigenen Plan abzukommen, selbst wenn man vielleicht den einen oder anderen Umweg gehen müsse. «Ich muss am Tag X mit Überzeugung wissen, die Beste zu sein. »Nimmt Alessandra Keller auf der Suche nach dem perfekten Selbstvertrauen dafür auch psychologische Hilfe in Anspruch?

Die Athletin aus Ennetbürgen sagt, sie hole sich bei ihrem Bestreben, die Dinge zu optimieren stets auch Hilfe von aussen. So arbeitet sie in den Bereichen Mentaltraining, Ernährung und Krafttraining mit Experten zusammen. «Im psychologischen Bereich geht es darum, dass ich auf die richtigen Werkzeuge zurückgreifen kann.»

Voller körperlicher Einsatz und trotzdem eine stupende Technik

Optimieren will Keller auch ihren auffälligen Fahrstil. Ihre Auftritte führen den Zuschauern vor Augen, wie streng ein Mountainbikerennen ist. Die Nidwaldnerin sagt zwar, sie arbeite auch hier an Optimierungen zur Verbesserung der Kraftübertragung, mehr Stabilität im Rumpf und einem ruhigeren Oberkörper während des Rennens. Aber letztlich verkörpere ihr Stil halt eben harte Arbeit.

Auch Teamchef Ralph Näf sieht dies ähnlich.« So wie sie fährt, ist Alessandra auch. Sie ist sich für nichts zu schade, gibt in jeder Sekunde des Rennens alles.» Und dennoch staunt Näf darüber, wie extrem kontrolliert sie trotz totalem Einsatz punkto Fahrtechnik unterwegs ist.

Der sportliche Leiter der einzigen rein schweizerischen Equipe im Mountainbike-Weltcup glaubt daran, dass Alessandra Keller auch ihre neuen Ziele erreichen und bei Grossanlässen brillieren kann. Im vergangenen Jahr sei es darum gegangen, nach drei schwierigen Saisons zurückzukommen und zum Beispiel die Startposition wieder zu verbessern. Dafür habe sie sehr viele Rennen bestritten.

Diesmal gehe es bei der Formsteuerung auch um Themen wie Energieressourcen, was immer mit Verzicht zu tun habe. Auch die Fahrerin, die im Jahr 2019 ihr Studium der pharmazeutischen Wissenschaften an der ETH Zürich zugunsten einer Profikarriere unterbrach, sieht das so. Sie weiss, dass es Phasen der Anspannung und lockerere Zeiten benötigt. «Es muss mir gelingen, trotz Verzicht die Freude und Leidenschaft nicht zu verlieren.»

Grösste persönliche Herausforderung sei es, die Geduld zu bewahren. Geduld braucht es auch, bis klar ist, welche zwei Fahrerinnen die Schweiz bei Olympia 2024 in Paris vertreten dürfen. Alessandra Keller hat mit Rio und Tokio bereits zweimal Sommerspiele knapp verpasst. Vielleicht sagt sie auch deshalb über diesen Anlass: «Olympia ist vieles, aber es ist nicht alles. Man kann als Athletin auch ohne diesen Traum zu erreichen zufrieden mit sich sein.»