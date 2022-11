Steinerberg Wegen Personalmangel: Alters- und Pflegeheim St. Anna schliesst Der Fachkräftemangel schlägt in Steinerberg brutal zu. Deshalb muss das «St. Anna» voraussichtlich schon auf den kommenden März den Betrieb einstellen. Andernfalls würde in der Kasse ein Millionenloch drohen. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 30.11.2022, 07.30 Uhr

Damit hat niemand gerechnet: Das Alters- und Pflegeheim St. Anna in Steinerberg gehe voraussichtlich schon Ende März 2023 zu, das erklärte am Dienstag der Vorstand des Trägervereins, bestehend aus Sr. Johanna Rubin (Präsidentin), Franz Schuler (Heimleiter) und Thomas Smolinski, anlässlich einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz. «Die Mitglieder des Trägervereins haben sich an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 18. November entschieden, sich aus der stationären Langzeitpflege zurückzuziehen», sagte Sr. Johanna Rubin einleitend.

Nach 95 Jahren kommt es im kommenden März voraussichtlich zu einem Ende: Das Alters- und Pflegeheim St. Anna in Steinerberg geht zu. Bild: Erhard Gick

Für diesen Schritt gibt es mehrere Gründe. Sie alle lassen sich aber kurz zusammenfassen: Es geht nicht mehr, das Geld fehlt. Das ist nicht nur für die 84 Mitarbeitenden und 49 Bewohnenden ein harter Schlag. Auch die Gemeinden Steinerberg, Sattel und Rothenthurm sind von diesem Beschluss direkt betroffen. Mit ihnen besteht eine Leistungsvereinbarung für die Betreuung der jeweiligen Seniorinnen und Senioren. 50 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner im «St. Anna» stammen aus den drei Berggemeinden, die anderen 50 Prozent aus der Region.

Diese Leistungsvereinbarung ist nun Makulatur. Eigentlich waren die drei Gemeinden gemeinsam daran, bis ins Jahr 2030 eine Alternative für das «St. Anna» zu finden. Jetzt kommt das Ende nicht nur viel schneller, auch die gemeinsamen Zukunftspläne lösen sich in Luft auf. Man steht mit der Suche für die Seniorenbetreuung wieder auf Feld Eins.

Fachkräftemangel ist der Grund für das schnelle Ende

Im Vordergrund der Schliessungsgründe stehe der anhaltende Fachkräftemangel, wurde am Dienstag betont. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie hätten – wie überall im Gesundheitswesen – Pflegefachkräfte ihrem Beruf den Rücken gekehrt. Besonders betroffen ist das «St. Anna» in Steinerberg. Heimleiter Schuler stellte konsterniert fest:

«Auf Ausschreibungen meldet sich schon gar niemand mehr.»

Noch in den vergangenen Jahren konnte das «St. Anna» den Betrieb erfolgreich gestalten. Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem Plus ab. Für 2022 wurde ursprünglich ein kleines Minus budgetiert, seither hätten sich die Aussichten aber «rapide und in nie erwarteter Weise verschlechtert», sagte Smolinski. Bis Ende 2023 betrage der Ausfall über eine Million Franken. Der Verein habe leider feststellen müssen, dass die wirtschaftliche Lage des «St. Annas» sehr schlecht, wenn nicht gar aussichtslos sei. Ein Ende der betrieblichen Baisse sei nicht in Sicht, hiess es gestern, gestützt auf Berichte von zugezogenen Fachleuten.

Wie gross der Fachkräftemangel sich in Steinerberg auswirkte, zeigt ein Blick in die Zahlen. «Es braucht mittlerweile pro Bett fast eine Betreuung», erklärte Schuler. Dem Alters- und Pflegeheim in Steinerberg gelang es aber nicht, die Personalabgänge zu ersetzen oder durch weitere betriebliche, organisatorische oder personelle Straffungen zu kompensieren. Deshalb sind derzeit im «St. Anna» nur 49 von 65 Betten besetzt.

Alternativen geprüft und wieder verworfen

Die Verantwortlichen machten sich den Entscheid aber nicht einfach und prüften Alternativen. Doch: Selbst wenn auf Lohnerhöhungen verzichtet werden würde, die Teuerung nicht ausbezahlt und allenfalls längere Arbeitszeiten angeordnet würden, wäre der Spareffekt viel zu klein gewesen. Berechnungen ergaben, dass so maximal 240000 Franken hätten eingespart werden können. Das ist zu wenig, um den Fehlbetrag wesentlich zu mindern.

Der Schwesterngemeinschaft «Anbeterinnen des Blutes Christi», die seit 1927 betagte Menschen in Steinerberg pflegt, ist das Aufrechterhalten ihrer christlichen Werte unumstösslich. «Deshalb ziehen wir uns lieber zügig und geordnet zurück», sagte Sr. Rubin, «denn die Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt.»

Ziel: Ein frisches Zuhause und ein neuer Job für alle Das «St. Anna» will sich in den kommenden Monaten auf den geordneten Rückzug konzentrieren. Ziel sei es, dass alle 49 Bewohnenden ein neues Zuhause und alle 84 Mitarbeitenden eine neue Arbeitsstelle finden. Der Betrieb soll bis Ende März 2023 aufrecht erhalten bleiben. «Der Verein kann den finanziellen Verpflichtungen aus heutiger Sicht bis dahin nachkommen», sagte Heimleiter Franz Schuler. Heimleitung und Kadermitarbeitende wollen den geordneten Rückzug gemeinsam durchführen. Sie lassen sich deshalb auch von ausgewiesenen Fachleuten beraten. Erste wichtige Vorarbeiten seien bereits getätigt worden. So wurden Ansprechpersonen für Bewohnende, deren Angehörigen und die Mitarbeitenden bestimmt. Eine interne Task Force trifft sich täglich, um schnell auf kurzfristige Entwicklungen reagieren zu können. Für die Angestellten und Senioren ist man zuversichtlich: Da derzeit überall im Pflegebereich Personalmangel herrscht, könnten die Mitarbeitenden des «St. Anna» schnell wieder einen Job finden. Die entsprechenden Heime könnten ihre Bettenzahl wieder erhöhen, was den Bewohnenden zugute komme. (adm)

