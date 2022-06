Stoos-Schwinget: Christian Schuler kann nicht triumphieren

Bergfest Nur zwei Innerschweizer Kränze auf auf dem Stoos – warum das Sorgen bereiten sollte Der Schwyzer Eidgenosse Christian Schuler verliert den Schlussgang auf dem Stoos gegen den Berner Josias Wittwer. Schlimmer noch: die Innerschweizer gewinnen als Heimteam am Bergfest nur zwei Kränze. Martin Probst Jetzt kommentieren 12.06.2022, 22.34 Uhr

Der Berner Oberländer Josias Wittwer besiegt im Schlussgang den Schwyzer Christian Schuler. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Fast zehn Minuten lang war für den Innerschweizer Verband ein Happy End doch noch möglich, dann lag Christian Schuler im Schlussgang auf dem Rücken. Der 34-jährige Schwyzer unterlag dem 28-jährigen Berner Überraschungsmann Josias Wittwer. Es war ein bitteres Ende, aber auch eines, das zu diesem Tag auf dem Stoos passte, der in der Innerschweiz viele Fragen und einige Sorgen hinterlassen wird. Weil die Schwinger des stolzen Verbands aus dem Epizentrum des Schwingens oft dominiert und teilweise sogar fast vorgeführt wurden.

Ein Blick auf die Kranzbilanz reicht, um dieses Fazit zu untermauern. 13 Kränze wurden auf dem Stoos verteilt. Sechs holten Berner, fünf gingen in die Nordwestschweiz. Die gast­gebenden Innerschweizer gewannen zwei. Durch Christian Schuler und den Urner Stefan Arnold. Das ist, gemessen auch an den eigenen Ansprüchen, zu wenig. Deutlich zu wenig.

Wurden die Innerschweizer schon einmal so dominiert?

Es war noch nicht Mittag, da machte das Wort Debakel die Runde. Und obwohl solche Ausdrücke unter Schwingerfreunden nicht gerne gehört werden, weil der Respekt vor der Konkurrenz an erster Stelle stehen sollte, hat sich zu diesem Zeitpunkt so mancher wohl trotzdem gefragt, ob die Innerschweizer auf dem Stoos von den Gästen schon einmal so dominiert, ja teilweise vorgeführt wurden wie in dieser Ausgabe 2022 in den ersten drei Gängen? An einem Morgen, an dem die Berner und mit leichten Abstrichen auch die Nordwestschweizer die Hoheit auf dem Stoos für sich beanspruchten.

Es zeigte auch auf, wie abhängig der Innerschweizer Verband derzeit von seinem Leader Joel Wicki ist. Der 25-Jährige musste seine Teilnahme am ersten Bergfest der Saison kurzfristig aufgrund einer Schnittwunde an der Hand absagen. Und ohne den Sörenberger, das zeigte sich schnell, fehlen derweil die Möglichkeiten, starke Gäste entscheidend zurückzubinden.

Natürlich geht es noch lange, bis Ende August das Eidgenössische in Pratteln statt­finden wird, und trotzdem wird die Zeit bereits langsam knapp, auf diesen Umstand irgendwie zu reagieren. Auch wenn ein Fest immer eine Momentaufnahme ist, auch abhängig von der Tagesform der Schwinger, war der schwache Auftritt der Innerschweizer doch ein recht lautes Alarmsignal.

Schlussgang-Einteilung hinterlässt leise Fragen

Sogar die Schlussgangteilnahme von Christian Schuler war nicht unumstritten. Punktgleich lag der 34-jährige, zweifache Stoossieger nach fünf Gängen gemeinsam mit dem Aargauer Eidgenossen Joel Strebel und dem Berner Adrian Walther auf Rang zwei. Für Strebel sprach, dass er zu diesem Zeitpunkt als einziger Schwinger keinen Gang ver­loren hatte.

Für Walther, dass er das happigere Notenblatt hatte als Schuler. Die Einteilung entschied sich aber für Schuler und damit den Heimvorteil. Der Einteilungschef Thedy Waser erklärte zwar, dass der Entscheid für Schuler im Verhältnis 4:1 entstand. Ganz von der Hand zu weisen, waren die Fragen aber nicht. Auch jene zum Beispiel, warum der Berner Gast Michael Ledermann, der bei Halbzeit noch ganz vorne dabei war, am Ende fünf (!) Eidgenossen auf dem Notenblatt hatte, obwohl er selbst diese Auszeichnung noch nicht hat.

Es zeigt aber eben auch, wie schwer es den Innerschweizern fällt, gegen die starken Berner zu bestehen. Christian Schuler sagte danach: «Es ist nicht angenehm, einen Schlussgang zu verlieren, und ich habe leider schon viele Schlussgänge ver­loren. Ich weiss darum auch nicht, was sagen. Es ist sicher enttäuschend.» Schuler muss man aber insofern ein Kränzchen winden – er gewann zum zehnten Mal (!) Eichenlaub auf dem Stoos –, dass er als einer von wenigen Innerschweizern über den ganzen Tag Gegenwehr bieten konnte.

Ganz anders ist selbstredend die Gefühlslage bei Festsieger Josias Wittwer. Der Berner hatte zuvor noch nie einen Kranz an einem Bergfest gewonnen, nun ist der 28-Jährige Gewinner. Und wie es so ist, wenn grosse Überraschungen passieren – der Sieg ist aber keineswegs gestohlen –, sagte er: «Richtig glauben kann ich es wohl erst morgen. Mein Saisonziel war ein Bergkranz, der hat noch gefehlt.» Nun ist er Kranzfestsieger, zum ersten Mal überhaupt.

