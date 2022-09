Sursee Wegen verlorenem Gegenstand auf dem Überholstreifen: Drei Personen landen nach Kollision im Spital Am Mittwochnachmittag kam es auf der Autobahn A2 zu einem Zusammenstoss von zwei Autos. Der Sachschaden beläuft sich auf 85'000 Franken. 15.09.2022, 09.51 Uhr

Eines der beiden Autos, die am Mittwoch auf der A2 zusammengestossen sind. Bild: Luzerner Polizei

Ein Gegenstand auf dem Überholstreifen sorgte am Mittwochnachmittag in Sursee für ein Unglück: Um dem Objekt auszuweichen, musste eine Autofahrerin auf der A2 von Dagmarsellen in Richtung Sursee stark abbremsen. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte dem Gegenstand zwar ebenfalls ausweichen, prallte aber anschliessend massiv in das abbremsende Fahrzeug vor ihr. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, hat ein Motorradfahrer kurz davor den nicht näher bekannten Gegenstand verloren.