Cheftrainer ist enttäuscht über Entlassung bei Swiss Central

Hallensport Knall im Basketball: Swiss Central entlässt Trainer Orlando Bär Mit dem Entscheid wollen die Verantwortlichen das NLA-Schlusslicht aus der Lethargie führen. Der bisherige Assistent übernimmt. Daniel Schriber 09.02.2023, 17.15 Uhr

Orlando Bär ist enttäuscht über das Vorgehen des Klubs. Bild: Dominik Wunderli

Das gab es in der 13-jährigen Geschichte von Swiss Central Basketball noch nie: Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, muss Trainer Orlando Bär per sofort seinen Posten räumen. Der 32-Jährige stand seit der Saison 2020/21 als Cheftrainer an der Seitenlinie, davor war er als Assistenz- und Nachwuchstrainer tätig. Die Trennung erfolge «schweren Herzens», wie der Klub in einem Statement schreibt. Bis Saisonende übernimmt nun der bisherige Assistenztrainer Rajko Krivokapić.

Auf Nachfrage erklären SCB-Präsident Thomas Müller und Sportchef Zoran Popovic, weshalb es zum Knall kam. Nebst den fehlenden Resultaten – der Verein liegt gegenwärtig abgeschlagen am Tabellenende der Nationalliga A – habe die zunehmend «schlechte Stimmung» im Team zu dem Entscheid geführt. «Wir haben mit den Spielern gesprochen und festgestellt, dass wir uns in einer festgefahrenen Situation befinden», sagt Popovic. Zwar habe sich keiner der Spieler direkt gegen den Trainer gestellt – doch verschiedene Signale hätten gezeigt, dass es eine Veränderung brauche. «Mit dem jetzigen Schritt wollen wir die Mannschaft aus der Lethargie wecken, mit dem Ziel, unseren treuen Zuschauerinnen und Zuschauern in Zukunft wieder besseren Basketball zu bieten», sagt Popovic.

Wurde die Belastung zu gross?

Laut Thomas Müller habe die Klubführung bereits über die Weihnachtstage mit Bär das Gespräch gesucht und ihm einen Rücktritt nahegelegt. Ein Grund dafür sei Bärs Mehrfachbelastung als Cheftrainer, Leiter der SCB-Geschäftsstelle, Schiedsrichter sowie Mitarbeiter es Nordostschweizer Basketballverbandes gewesen. «Diese Belastung kann kaum jemand bewältigen», glaubt Müller. Der SCB-Präsident betont, dass sich seine Kritik nicht an Bär und dessen Fähigkeiten richte. «Es waren Umstände, die nicht mehr gepasst haben.»

Der entlassene Trainer sieht dies freilich anders. Für Orlando Bär selber kam der Entscheid des Vereins aus heiterem Himmel. «Es trifft zu, dass wir in der Weihnachtspause über die schwierige Situation gesprochen haben. Nach meinem Verständnis waren wir uns aber einig, dass wir am bestehenden Weg festhalten würden.» Dass er nun vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, sei für ihn schwer zu akzeptieren. «Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel Arbeit in diesen Klub investiert», sagt Bär. «Dass nun so mit mir umgegangen wird, enttäuscht mich.»

Tatsächlich kann sich Bärs Bilanz sehen lassen: Der junge Zentralschweizer hat sich nicht nur als NLA-Coach etabliert, er wurde von Swiss Basketball auch zum Cheftrainer der U18-Nationalmannschaft berufen. Vergangenes Jahr schaffte er es zudem mit dem besten Resultat der SCB-Vereinsgeschichte in die Playoffs. Dass es dieses Jahr sportlich nicht mehr läuft, scheint deshalb weniger am Coach als am bescheidenen Kader zu liegen.

Ob und in welcher Funktion Orlando Bär dem Klub erhalten bleibt, soll sich in den kommenden Wochen zeigen. Auf das Angebot der Klubleitung, ein Nachwuchsteam zu übernehmen, wollte er auf die Schnelle jedenfalls nicht eingehen. «Ich muss das Ganze jetzt zuerst verarbeiten», sagt er.

