SWISSCITYMARATHON LUZERN Den Lauf und die Stadt geniessen: So erlebten Gäste aus Italien, Norddeutschland und Österreich den Marathon Sie kamen aus Italien, Norddeutschland und Österreich, um den Tag am SwissCityMarathon in Luzern zu erleben. Und sie gönnten sich als Warm-up oder Cool-down, die Stadt und Region Luzern touristisch zu erkunden. Roland Eggspühler Jetzt kommentieren 31.10.2022, 13.44 Uhr

Freuen sich auf den Start (von links): Fabrizio Pavone, Antonio D’Angelo, Alessandra Volpi, Stefania Micolucci, Manuel Ferretti und Andrea Colella. Bild: Patrick Hürlimann

Alessandra Volpi, Antonio D’Angelo, Fabrizio Pavone, Manuel Ferretti, ­Monica Bosica und Stefania Micolucci starteten die Mission SwissCityMa­ra­thon am Freitag um 4.00 Uhr mit ihrem von Lucio Pavarone gesteuerten «Pulmino» (Kleinbus) in den italienischen Abruzzen. Sie alle sind Mitglieder der Laufsportgruppe ASD Podistica dell’Adriatico. Und dieser gehört auch der in Sempach Station wohnhafte Andy Colella an, der von 1992 bis zu seiner Rückkehr in die Schweiz im Jahre 1996 an der Adria lebte.

Andy Colella war vom 1. Lucerne Marathon 2006 bis 2013 Pacemaker und führte die Marathonis in 3:15 Stunden oder die Halbmarathönler in 90 Minuten ins Ziel. Dieses Jahr brachte er ein halbes Dutzend italienische Laufsportbegeisterte nach Luzern. «Geplant war das eigentlich schon für das Jahr 2020, doch dann kam Corona und wir dieses Vorhaben haben es auf dieses Jahr verschoben», erklärt Andy. Unter diesem Rufnamen ist er in der Zentralschweizer Sportszene bekannt, für seine italienischen Freunde ist und bleibt er natürlich Andrea.

Geburtstagspartywährend der Anreise

Nach 12 Stunden Fahrzeit konnten sie ihren «Svizzero» am Freitagnachmittag endlich in die Arme schliessen. Die Stimmung bei der Ankunft war ausgezeichnet, Monica Bosica erklärt auch gleich warum: «Wir haben während der Fahrt unser Geburtstagskind Stefania Micolucci gefeiert und immer wieder mal ein ‹Buon compleanno per te!› oder ein anderes Canzone gesungen!»

Die Laufsportgruppe Podistica dell’Adriatico unterwegs mit Andrea Colella (mit Brille) auf der Kapellbrücke. Bild: Roland Eggspühler

Beim Abholen der Startnummern erhielt die italienische Reisegruppe am Freitagabend einen ersten Eindruck von der Leuchtenstadt, und natürlich füllten sie ihre Kohlenhydratspeicher kräftig. Nach dem langen Tag fielen alle müde ins Bett.

Am Samstag stand am Morgen ein lockeres Footing entlang des Sempachersees auf dem Programm, um damit die Beine für den Marathontag zu aktivieren. Und am Nachmittag folgte ein gemütlicher Städtebummel durch Luzern. «Ich wollte unbedingt ein Paar Sportschuhe von Roger Federer kaufen. Andrea Colella hat mich direkt zum Laden geführt», freut sich Stefania Micolucci: «Grande, Andrea!»

Stefania-Feier ging im Ziel weiter

Um 8.30 Uhr starteten Andy und Manuel im ersten Block, Andy Collela lief den Halbmarathon in 1:29,52 Stunden, und 20 Minuten später stand er (als Andrea) in der Vereinsjacke bereit, als Manuel Ferretti im Ziel eintraf. So richtig laut wurden die beiden beim Ziel­einlauf von Stefania Micolucci und ­Fabrizio Pavone, die den gesamten Marathon gemeinsam absolviert hatten. Andrea und Manuel freuten sich zusammen mit Fabrizio riesig über Stefanias dritten Rang in ihrer Altersklasse.

Und als Alessandra Volpi und Antonio D’Angelo eine halbe Stunde später im Ziel ankamen, wollten diese als Erstes wissen, wie Stefania den Lauf gemeistert hat. Als sie das gute Resultat hörten, machen sie einen Freudensprung. Normalerweise ist man nach einem Marathon zu müde für solche Freudensprünge, doch das italienische Temperament war in jenem Moment einfach stärker!

Werner und Stefanie Frerichs: Die «Immerstarter»

Das norddeutsche Paar aus Kiel entspricht genau jenem Typus Teilnehmer, den sich der frühere Luzerner Tourismusdirektor, Urs Kamber, vorstellte, als er die Vision eines Marathons in Luzern skizziert hatte. Werner und Stefanie Frerichs waren seit 2006 am letzten Oktoberwochenende immer in Luzern.

Ihre Vorbereitung im topografisch völlig flachen Kiel ist recht kreativ: «Ich baue die für die sehr grossen Schiffe ­dimensionierten Hochbrücken über die Kieler Förde in meine Trainings ein», sagt Werner Frerichs, «so kann ich die Höhenmeter der Anstiege in St. Niklausen und Kastanienbaum gut simulieren!»

Werner und Stefanie Frerichs. Bild: Roland Eggspühler

Überhaupt fällt auf, wie gut das Ehepaar über geografische Details hierzulande im Bild ist. Stefanie Frerichs zuckt mit den Schultern und meint: «Wir waren ja schon so oft hier und ­mischen immer neue Ausflüge mit ­Orten, welche wir wieder besuchen wollen. Bevor wir zurückreisen, gehen wir übrigens noch nach Engelberg in die Berge!»

Christine Herrmann: Die Newcomerin

Christine Herrmann lebt in der Zehnkampf-Hochburg Götzis (Österreich), einen Steinwurf von der Schweizer Grenze entfernt. Sie ist aber eine reine Läuferin und keine Mehrkämpferin. «Auf den SwissCityMarathon Luzern bin ich über Instagram aufmerksam geworden», erklärt sie bei ihrer Ankunft in Luzern. Sie ist das erste Mal überhaupt am Vierwaldstättersee. Nach einem Kaffee vor dem KKL startet sie auf eine Art Orientierungslauf mit den Posten «Check in beim Hotel» und «Startnummernausgabe im Schweizerhof».

Sie nimmt nicht die schnellste Route, sondern baut den einen oder anderen touristischen Abstecher ein. Auf der Zugfahrt hatte sie sich ein Bild über die wichtigsten Luzerner Sehenswürdigkeiten gemacht.

«Ich berücksichtigte, dass ich am Samstag nicht zu grosse Distanzen zurücklegte und meinem Körper auch regelmässig Flüssigkeit zuführte.» Diese Taktik ging bestens auf. Christine Herrmann erreichte das Marathon-Ziel in 4:48,35 Stunden. Den Tag danach hat sie dann in Luzern in vollen Zügen genossen.

