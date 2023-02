Crosslauf Die Vorfreude hat sich gelohnt: Die Talente machen Tempo am Heimrennen Die 17-jährigen Zentralschweizerinnen Shirin Kerber und Fabienne Müller stellen beim «Lozärner Cross» ihre gute Form unter Beweis. Stefanie Barmet 13.02.2023, 19.00 Uhr

Fabienne Müller vom STV Willisau siegt im U20-Nachwuchs. Bild: Hanspeter Roos (Luzern, 11. Februar 2023)

Über 400 Laufbegeisterte nahmen am Samstag bei Sonnenschein am 7. «Lozärner Cross» teil. Während in der Luzerner Altstadt bereits zahlreiche Musizierende an der Vorfasnacht für Paukenschläge und Trompetenklänge sorgten, gaben auf der Allmend Zentralschweizer Nachwuchshoffnungen den Ton an. Allen voran Shirin Kerber. Die Athletin der LA Nidwalden hatte im Sommer an den U18-Europameisterschaften über 1500 Meter die Bronzemedaille gewonnen und im Dezember erstmals an Cross-Europameisterschaften teilgenommen. Auch in diesem Jahr gehört die Gymnasiastin aus Kehrsiten noch der Kategorie U18 an.

In Luzern galt es für sie drei Runden à je einem Kilometer zu absolvieren. Der teilweise recht schlammige und unebene Rundkurs war gespickt mit einigen engen Kurven und Heuballen. Shirin Kerber liess sich davon nicht beeindrucken und lief vom Start weg ihr eigenes Rennen. Bis ins Ziel distanzierte sie ihre Konkurrentinnen um 32 Sekunden.

Durchbeissen und Spass haben als Erfolgsrezept

«Meine Vorfreude auf das Heimrennen war riesig. Da es sich um ein Premium Cross handelte, bei dem man viele Punkte für den Swiss Athletics Cross Cup sammeln konnte, waren viele meiner stärksten Konkurrentinnen am Start», sagte die 17-Jährige hinterher. «Mein Ziel, ein aktives Rennen zu laufen, konnte ich umsetzen. Auch wenn ich etwas zu schnell gestartet bin, darf ich sehr zufrieden sein. Der Sieg gibt mir viel Zuversicht für die bevorstehenden Cross-Schweizer-Meisterschaften. Wenn bis dahin alles nach Plan läuft und ich gesund bleibe, möchte ich meinen Titel verteidigen.»

Shirin Kerber von der LA Nidwalden siegt im U18-Nachwuchs. Bild: Hanspeter Roos (Luzern, 11. Februar 2023)

Eine Kategorie höher um die Schweizer Meisterschaftsmedaillen im Crosslauf mitreden dürfte wohl auch Fabienne Müller. Die Mittelstreckenspezialistin aus Oberkirch, die für den STV Willisau startet, blieb 2023 im Crosslauf noch ungeschlagen. In Luzern überraschte sie einerseits, indem sie als Juniorin auch den Kurzcross der Frauen gewann. Andererseits schien sie nach 2 von 4 Runden bereits aus dem Rennen um den Sieg gefallen zu sein, ehe sie sich fulminant zurückkämpfte und mit vier Sekunden Vorsprung als Gewinnerin einlief. Unter anderem liess sie Antje Pfüller, die eine persönliche 1500-m-Bestzeit von 4:18,81 Minuten aufweist, hinter sich. «Am Crosslaufen gefällt mir, dass man nie locker lassen darf und durchbeissen muss», erklärt die 17-jährige Müller nach dem Wettkampf. «An allen bisherigen Rennen hatte ich viel Spass, das scheint mein Erfolgsrezept zu sein.»

Bevor Fabienne Müller in St-Maurice im Gelände auf Medaillenjagd geht, wird sie in zwei Wochen an den Hallen-Schweizer-Meisterschaften im Nachwuchs über 1000 Meter an den Start gehen.

Erstmals Kategorie mit Schwimmen und Laufen

Integriert in den Lozärner Cross wurden auch in diesem Jahr die Innerschweizer Crosslaufmeisterschaften. In den Kategorien U16 bis U20 galt der Lauf zudem als Wertungslauf für den Swiss Athletics Cross Cup, was sich positiv auf die Teilnehmerfelder auswirkte und Laufbegeisterte aus der ganzen Schweiz anlockte. Im Rennen der Männer über sechs Kilometer setzte sich Gabriel Matos (Athlétisme Viseu-Genève) vor dem Junior Arno Liebl (STB Leichtathletik) durch. Im Langdistanz-Rennen der Frauen gewann die ehemalige OL-Weltmeisterin Natalia Gemperli vor der Team-Weltmeisterin im Up&Down-Trailrun, Selina Burch.

Beim erstmals ausgetragenen Wettkampf in den Kate­gorien Swim&Run – einer Kombination aus 400 Meter Schwimmen im Hallenbad und 4 Kilometer Crosslauf – setzten sich Jemima Wipf (Tri Club Zofingen) und Julian Birkel (TG Hütten) durch.

Leichtathletik

Lozärner Cross. Männer. Langdistanz 6 km: 1. Gabriel Matos (Genève) 20:30. 6. Sven Marti (Nidwalden) 21:22. 7. Jan Burkhardt (Zug) 21:28. 9. James Treanor (Zug) 22:16. 11. David Schöpfer (Sempach) 22:39. – Masters. 6 km: 1. Pierre-André Ramuz (Martigny) 21:36. 2. Andreas Zeder (Beromünster) 22:39. 5. Alexander Kerber (Nidwalden) 24:19. 8. Ronald Stalder (Schüpfheim) 25:11. – U20. 6 km: 1. Aarno Liebl (Bern) 20:48. 12. Lars Arnet (Zug) 23:02. – U18. 4 km: 1. Matthieu Bührer (Fribourg) 13:19. 19. Jannes Nowusch (Ebikon) 16:20. 23. Matthias Bolzern (Beromünster) 17:55. – U16. 3 km: 1. Jonas Beutler (Broyard) 10:55. 14. Valentin Nietlisbach (Luzern) 11:59. 16. Mael Ebnöther (Ebikon) 12:14. 18. Lukas Gisler (Ballwil) 12:41. – U14. 2 km: 1. Lorenzo Bracchi (Locarno) 7:35. 2. Damian Filliger (Gettnau) 7:36. 4. Jeremy Gasser (Alpnach) 7:38. 7. Cedric Küng (Alpnach) 7:46. 12. Elia Bürgler (Steinen) 8:22.

Frauen. Langdistanz 6 km: 1. Natalia Gemperle (Aarau) 23:10. Selina Burch (Nidwalden) 23:23. 8. Lara Kazakos (Luzern) 28:38. – Masters. 4 km: 1. Nisa Camelo (Genève) 15:51. 3. Franziska Häfliger (Ebikon) 19:36. 5. Miriam Kaufmann (Steinen) 19:57. 7. Priska Buob (Luzern) 20:29. 8. Margrit Bänziger (Ebikon) 21:59. – U20. 4 km: 1. Fabienne Müller (Willisau) 15:26. 4. Nina Villiger (Cham) 15:45. 7. Ariane Krummenacher (Kerns) 16:07. – U18. 3 km: 1. Shirin Kerber (Nidwalden) 11:05. 4. Gwen Bucher (Beromünster) 11:57. 7. Seraina Kulli (Gettnau) 12:14. 8. Livia Estermann (Gettnau) 12:14. 14. Ranja Bodenmüller (Nidwalden) 12:57. – U16. 3 km: 1. Anouk Danna (Bern) 11:23. 5. Jolina Fahrni (Nottwil) 11:36. 6. Vanessa Feierabend (Nidwalden) 11:37. 23. Lia Krummenacher (Kerns) 13:27. 24. Mariana Küng (Alpnach) 13:31. – U14. 2 km: 1. Livia Casagrande (Steinen) 8:02. 5. Alina Bieri (Rothenburg) 8:28. 13. Lis Huber (Nottwil) 8:54. 14. Alisha Egger (Luzern) 8:54. 17. Julia Ettlin (Kerns) 9:13.