Telemark Ein wunderschönes Ende: Beatrice Zimmermann vergoldet ihre Karriere Die Nidwaldner Telemarkfahrerin, die ihre Laufbahn beenden wird, ist Weltmeisterin im Parallel-Sprint. Theres Bühlmann Jetzt kommentieren 27.03.2023, 14.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beatrice Zimmermann erlebt eine emotionale WM. Bild: Dominik Wunderli (Kerns, 28.01.2023)

Sie machte sich selbst das schönste Abschiedsgeschenk: Die 32-jährige Stanserin Beatrice Zimmermann, die Ende Saison zurücktritt, krönte am Donnerstag in Mürren im Parallel-Sprint ihre Karriere mit dem erstmaligen Gewinn eines Weltmeistertitels – und konnte es kaum fassen. In einem spannenden Duell setzte sie sich im Final gegen die Britin Jasmin Taylor durch und veredelt ihr reichhaltiges Palmarès nun mit Gold.

Die zu den Favoritinnen gehörenden Schweizerinnen Martina Wyss (Lauterbrunnen), die zum Auftakt der WM am Dienstag die Goldmedaille in der Disziplin Classic holte, und Amélie Wenger-Reymond aus dem Wallis, die einen Tag später im Sprint dominierte und ihren 17. WM-Titel gewann, scheiterten bereits in den Achtelfinals und nahmen sich frühzeitig aus dem Rennen. Für Zimmermann ist dies nach Bronze 2017 im Parallel-Sprint sowie Silber und Bronze im Sprint und Parallel-Sprint 2021 die vierte WM-Medaille.

Ein Traum ist in Erfüllung gegangen

Gehofft habe sie immer, einmal einen WM-Titel zu gewinnen, sagte Zimmermann. Aber in der etwas schwierigen Saison, in der sie immer wieder von Verletzungen geplagt wurde, sei dies eher ein Traum gewesen. «Und nun ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Ich ging locker in die Läufe, aber mit vielen Emotionen, denn ich wusste, es war mein letzter Einzeleinsatz, und ich konnte die Atmosphäre und das Drumherum geniessen.» Dann kam am Abend die Siegerehrung, der Schritt auf das oberste Podest, die Nationalhymne – und die Tränen flossen. «Allerdings», sagt Zimmermann, «hat die Zweitplatzierte, Jasmin Taylor, mehr geweint als ich. Wir haben sehr vieles gemeinsam gemacht und erlebt, vor einem Jahr stand sie beim Weltcup an gleicher Stelle ganz zuoberst auf dem Podest und ich auf Platz 2, nun war es umgekehrt. Das hat uns alles sehr berührt. Aber das Schönste an meinem Sieg ist der Umstand, dass wir drei Schweizerinnen einen WM-Titel gewannen und so die Freude teilen können.»

Zu Beginn der WM beendete die Stanserin das Classic-Rennen auf Rang 4. Beim Sprint befand sie sich nach dem ersten Lauf aussichtsreich auf Platz 4, schied aber im zweiten nach missglücktem Sprung aus. Bei den Männern gab es dreimal Einzel-Silber für die Schweiz: Bastien Dayer in der Classic, Nicolas Michel im Sprint und Alexi Mosset im Parallel-Sprint.

Palmarès von Amélie Wenger-Reymond ist eindrücklich

Den WM-Abschluss bildete der Mixed-Event (Parallel-Sprint), bei dem die Schweiz als führende Mannschaft im Nationencup zwei Equipen stellen durfte. Das Team B mit Amélie Wenger-Reymond, Romain Beney, Maxime Mosset und Gaëtan Procureur gewann Silber und bezwang im Viertelfinal unter anderen die zweite Schweizer Crew mit Nicolas Michel, Beatrice Zimmermann, Martina Wyss und Alexi Mosset. Die Gastgeber holten an dieser WM drei Gold- und sechs Silbermedaillen. Damit kehrte jeder Schweizer Teilnehmende mit Edelmetall aus dem Berner Oberland zurück.

Als letzter Wettkampf in dieser Saison stehen am kommenden Wochenende die nationalen Meisterschaften in Thyon auf dem Programm. Neben Beatrice Zimmermann beendet auch Bastien Dayer seine Karriere. Auch Amélie Wenger-Reymond hört auf. Ihr Palmarès ist eindrücklich: 164 Weltcupsiege, 47 Kristallkugeln, 17-fache Weltmeisterin, neun WM-Silbermedaillen, elffache Gesamtweltcupsiegerin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen