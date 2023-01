Melchsee-Frutt ist das Kitzbühel im Telemark-Weltcup

Telemark Weltcup Melchsee-Frutt ist das Kitzbühel im Telemark – und die Schweizer sind hier besonders erfolgreich Melchsee-Frutt war Gastgeberin des Telemark-Weltcups am vergangenen Wochenende. So erleben Helfer, Athletinnen und Fans das Spektakel. Jule Seifert Jetzt kommentieren 30.01.2023, 17.35 Uhr

Startchef Sepp Michel aus Kerns hat den gesamten Startbereich und die Rennstrecke am Cheselen im Blick. Mit seiner 30-jährigen Erfahrung hat er ein Auge dafür, welche Helfenden er als Rutschkommando einsetzen kann oder wer doch besser eine andere Aufgabe am Renntag übernimmt.

«Arbeit gibt es genug», sagt er schmunzelnd. «Die Piste ist steil und heute sehr eisig, nicht alle sind fähig, auf dem Eis sauber zu rutschen», erklärt der 66-Jährige. Im Weltcup-Kalender ist das Rennen auf der Melchsee-Frutt das längste und steilste. «Deswegen wird es das Kitzbühel im Telemark genannt.»

Die Stanserin Beatrice Zimmermann liegt im Achtelfinal in der Steilwandkurve vorne. Bild: Dominik Wunderli (Kerns, 28.01.2023)

Michel ist verantwortlich für die Zeitmessung, den Rennablauf und die Organisation im Startbereich. Er gibt das Okay, dass die Athletinnen und Athleten starten können, sobald die Piste frei ist. Am Samstag und Sonntag muss Michel zwei Läufe überblicken. Beim Parallelrennen geht es Frau gegen Frau, Mann gegen Mann. Er beobachtet oft, «wie vor dem Start Spielchen gespielt werden» und wie kollegial die Telemärkler nach dem Rennen sind.

Freundschaften unter den Konkurrentinnen

Das bestätigen auch Laly Chauche­prat und Kaja Bjoernstad Konow. Die Französin und die Norwegerin gehen in der Mittagspause zusammen zum Verpflegungsstand und tauschen sich über ihre Qualifikationsläufe aus. «Wir sind Freunde abseits der Piste, am Start­gate sind wir Konkurrentinnen und die Freundschaft pausiert», sagt Chaucheprat. «Und wenn wir die Ziellinie überquert haben, sind wir wieder Freunde», fügt Bjoernstad Konow hinzu.

Die Norwegerin Kaja Bjoernstad Konow und die Französin Laly Chauche­prat (rechts) Bild: Jule Seifert (Kerns, 28.01.2023)

Ein Telemark-Rennen besteht aus verschiedenen Elementen. Neben dem Torlauf gibt es einen Sprung, eine 360-Grad-Steilwandkurve und eine Skatingstrecke. An jedem Tor und nach dem Sprung soll die Telemark-Stellung gezeigt werden, sonst gibt es einen Penalty.

Chaucheprat ist zufrieden mit der Quali. Die 24-Jährige bekam einen Strafpunkt. Sie sprang zu weit, landete zwar im Telemark, konnte aber das erste Tor nach dem Sprung nicht mehr korrekt fahren. Für die Finalläufe will sie es besser machen. Dies gelingt ihr auch: Sie schafft es bis ins kleine Final und erreicht am Samstag wie schon am Tag davor Rang 4.

Giacomo Bormolini hat gute Erinnerungen an die Piste. 2021 stand der Italiener hier bei der Junioren-WM in der Klassik- und Sprintdisziplin auf dem Podium und gewann das Parallelrennen. Zum Telemark-Sport kam der 20-Jährige wegen seines Vaters, der in Livigno Telemark-Instruktor ist. Dieser übernimmt nun auch die Aufgabe des Trainers.

Beim Klassikrennen am Freitag lief es für Bormolini nicht gut. Er verpasste ein Tor und fuhr nicht bis ins Ziel. Am Samstag scheidet Bormolini im Achtelfinal aus. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen, er wusste, dass es gegen den norwegischen Vorjahressieger schwer werden würde.

Die Schweizerin Amélie Wenger-Reymond gewann das Klassik- und das erste Parallel-Rennen, am Sonntag klassierte sie sich hinter ihrer Teamkollegin Martina Wyss. Dominik Wunderli (Kerns, 28.01.2023)

OK-Präsident Tino Tresch ist zufrieden mit dem Rennwochenende. Besonders freut ihn das Abschneiden der Schweizer Athletinnen und Athleten. Nach jeder der sechs Rangverkündigungen ertönt die Schweizer Nationalhymne. Tresch ist froh, dass der Zustand der Piste trotz der schwierigen Bedingungen hält.

«Die Strecke ist eine Abwechslung für die Athleten. Sie geniessen die Herausforderung der steilen Piste. Auf dem Niveau wird das sehr geschätzt», sagt Tresch. Auch der italienische Trainer lobt die ­Organisation: Der Ablauf sei pünktlich und die Strecke gut präpariert.

Gute Stimmung im Zielbereich

Damit alles so reibungslos funktioniert, braucht es genügend Freiwillige. Diese zu finden, werde immer schwieriger. «Wir haben auf die Hilfe des Zivilschutzes zurückgreifen können, dazu brauchen wir noch einen Haufen weiterer Freiwillige. In der heutigen Zeit ein grosser Knackpunkt und eine Herausforderung», sagt Tresch.

Anfeuerungsrufe der Fans während dem Lauf von Beatrice Zimmermann. Bild: Dominik Wunderli (Kerns, 28.01.2023)

Im Zielbereich machen Familien während ihres Skitages Halt und schauen zu. Für viele ist es das erste Mal, dass sie ein Telemark-Rennen erleben. Anders ist das bei Stefanie Jakob aus Pfäffikon und ihrer Kollegin aus Bern. Sie sind begeisterte Telemark-Fans und finden, dass der Sport mehr Anerkennung verdient hätte. Die beste Stimmung kommt bei den Schweizern auf. «Es ist ein cooler Sport und vor allem das Parallelrennen ist sehr spannend», sagt Jakob.

Lokalmatadorin Beatrice Zimmermann hat aufgrund einer Grippe das Rennen am Freitag ausfallen lassen müssen. Die Stanserin hat sich mit Ingwer-Zitronen-Tees und einem Dampfbad wieder fit gemacht. «Sozusagen vor der Haustüre zu starten, ist eine Herzensangelegenheit für mich, ich habe alles darangesetzt, dass ich gesund werde.»

Die Stanserin Beatrice Zimmermann freut sich, dass sie am Samstag und Sonntag fit genug war, um an den Parallel-Rennen zu starten. Bild: Dominik Wunderli (Kerns, 28.01.2023)

Die Bedingungen sind für die 32-Jährige nicht optimal, am Samstag erreicht sie die Top 8. Sie ist froh über ihre Teilnahme, doch: «Wenn ich oben am Start stehe, will ich aufs Podest, besonders beim Heimweltcup.» Nach dem Ausscheiden im Viertelfinal verteilt sie Autogramme an die jungen Fans.

Sie verspricht, mal bei einem Skitraining der Kinder vorbeizuschauen, um gemeinsam das Telemark-Skifahren auszuprobieren. «In der Zentralschweiz gibt es momentan wenig Junge, deshalb werde ich mich in der Zukunft mehr für die Nachwuchsförderung einsetzen.»

Resultate gibt es hier.

