Tennis Andrin Casanova holt ersten ATP-Punkt In Sierre erreicht der Luzerner Andrin Casanova die Achtelfinals und ist nun auf der ATP-Weltrangliste zu finden. Albert Krütli 07.09.2022, 07.30 Uhr

Andrin Casanova in Aktion. Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 7. Mai 2022)

Beim mit 25'000 Dollar dotierten Futures-Turnier in Sierre (VS) nutzte Andrin Casanova (ITF 1216) nach Muttenz vor einer Woche seine zweite Wildcard im Haupttableau. Der 18-jährige Weggiser, die Nummer 232 der Junioren-Weltrangliste und Nummer fünf der Zentralschweiz, überstand zum ersten Mal die Startrunde, indem er den tschechischen Qualifikanten Jan Jermar (ITF 339) mit 6:2, 6:2 bezwang. Im Achtelfinal musste sich Casanova dem als Nummer sechs gesetzten Westschweizer Mirko Martinez (ATP 594) mit 3:6, 6:7 (7:9) geschlagen geben, brachte aber seinen Gegner im zweiten Satz in arge Bedrängnis.

Stark waren auch die beiden Auftritte im Doppel. An der Seite des Tessiners Timofey Stepanov eliminierte Andrin Casanova zunächst Martinez/Maxime Mora (ATP 779, Frankreich), ehe das Out im Viertelfinal gegen die späteren Turniersieger Damien Wenger (ATP 441)/Patrick Zahraj (ATP 1217, Deutschland) kam.

Er will den Traum vom Tennisprofi leben

«Ich bin sehr zufrieden, dass ich meine Chance nutzen konnte und dank des Achtelfinals nun meinen ersten ATP-Punkt auf dem Konto habe», sagte der Luzerner, der ab sofort seinen Namen auf der ATP-Weltrangliste findet. «Ich komme nun einfacher in die Futures-Turniere und kann weitere Punkte sammeln.»

Zunächst will er aber in seinen letzten vier Monaten als Junior bei internationalen Nachwuchsturnieren spielen, um Matchpraxis und Erfahrungen zu sammeln. Im nächsten Jahr will er bereit sein, um in den Turnierbetrieb der Erwachsenen einzusteigen und seinen Traum vom Tennisprofi zu leben.

Am vergangenen Samstag begann auf den Anlagen des TC Luzern Lido die ITF Luzern Junior Competition by Rado, das einzige internationale U18-Turnier (Grade 4) für Junioren und Juniorinnen in der Zentralschweiz, mit den Qualifikationen. Die Finals werden am kommenden Samstag ab 11 Uhr ausgetragen.