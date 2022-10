Tennis-Rangliste Zentralschweiz: Ranking per Oktober 2022

Rangliste Das sind die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler der Zentralschweiz Neben der Meggerin Tina Nadine Smith verteidigt auch der Luzerner Adam Moundir seine Spitzenposition im Zentralschweizer Tennis-Ranking. Albert Krütli Jetzt kommentieren 11.10.2022, 14.51 Uhr

Tina Nadine Smith (20) hat viel im mentalen und taktischen Bereich gearbeitet. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Mai 2021)

Im halbjährlich veröffentlichten Ranking von Swiss Tennis hat sich an der Spitze aus Zentralschweizer Sicht nichts verändert. Die vier Profis aus unserer Region, die auf der ITF-Futures-Tour, der untersten Stufe im internationalen Tenniszirkus, unterwegs sind, belegen die Plätze 1 und 2: Tina Nadine Smith vor Kristina Milenkovic bei den Frauen, Adam Moundir vor Noah López bei den Männern.

Tina Nadine Smith ist damit seit drei Jahren die Leaderin, was alles andere als selbstverständlich ist, denn die 20-jährige schweizerisch-australische Doppelbürgerin hat seit über einem halben Jahr einer langwierigen Rückenverletzung wegen keinen Ernstkampf bestreiten können. So überrascht es nicht, dass sie im nationalen Ranking vier Plätze verloren hat und jetzt auf Rang 21 steht. Und natürlich büsste die Luzernerin aus Meggen auch in der Weltrangliste Terrain ein: Sie fiel von Platz 569 auf Position 749.

Aber jetzt soll es wieder aufwärtsgehen: Die Meggerin gab am 4. Oktober beim 15000-Dollar-Turnier in Reims (Frankreich) ihr Comeback und verlor in der Startrunde gegen die Französin Diana Martynov (WTA 881) 4:6, 6:4, 4:6. «Es hat mich sehr gefreut, endlich wieder auf die Tour zurückzukehren», sagt Smith.

«Aber ich bin immer noch im Aufbau und werde bis Ende Saison noch so viele Matches wie möglich spielen.»

Zum Vergleich: In der Saison 2021 bestritt sie 70 internationale Partien, gewann davon deren 42. In diesem Jahr kamen bisher gerade mal 15 Spiele zusammen, dabei schauten vier Siege heraus.

Smith will unter die Top 200 der Welt

Tina Nadine Smith schaut zuversichtlich in die Zukunft: «Ich habe viel im mentalen und taktischen Bereich gearbeitet. Auch über meinen Körper habe ich sehr viel gelernt und mit Experten den bestmöglichen Aufbau zusammengestellt. Dies gibt mir sehr viele neue Einblicke und Ideen für mein Spiel und meine Entwicklung, die ich nun für mein Comeback einsetzen kann.» Das Ziel bleibt bestehen: Die Nummer 1 der Zentralschweiz will mit dem Tennis ihren Lebensunterhalt verdienen, wozu sie mindestens zu den 200 besten Spielerinnen der Welt gehören muss.

Die 21-jährige Surseerin Kristina Milenkovic ist neu N3.32 klassiert und hat damit vier Plätze gewonnen. Auch im WTA-Ranking sieht es positiv aus, nachdem sie wieder unter die Top 1000 vorgestossen und aktuell auf Platz 974 zu finden ist. Ihr bestes Ranking datiert vom 20. August 2018 (WTA 929). Auf Platz 3 in der Zentralschweiz steht neu Kiara Cvetkovic (18, Geuensee), die in der N3-Klasse neun Ränge gewonnen hat und jetzt auf Platz 36 steht. Mit Lena Peyer (17, Meggen) und Aurora Zurmühle (16, Rothenburg) stiegen zwei Juniorinnen in die N4-Kategorie auf und gehören zu den 75 besten Tennisspielerinnen der Schweiz.

Noah López rückt Adam Moundir immer näher

Adam Moundir gab dieses Jahr sein Comeback. Dominik Wunderli (Horw, 14. Mai 2022)

Bereits zum achten Mal ziert Adam Moundir die Ranglistenspitze der Zentralschweiz. Im nationalen Ranking verlor der 27-jährige schweizerisch-marokkanische Doppelbürger einen Platz (N2.17). In der Weltrangliste machte der Halbprofi, der während der Pandemie eine zweijährige Pause eingelegt hatte und im Februar dieses Jahres sein Comeback gab, in den letzten sechs Monaten 120 Plätze gut und belegt bereits wieder Rang 721. Und in diesem Stil soll es weitergehen, sein bestes Ranking datiert vom 11. November 2019 (ATP 437). In diesem Jahr hat der Luzerner 35 Siege in seinen 53 internationalen Einsätzen eingespielt. Der 20-jährige Ballwiler Noah López rückt derweil der Zentralschweizer Nummer 1 immer etwas näher. Der Jungprofi liegt national nur noch sechs Positionen (N2.23) hinter Moundir zurück – und auch im ATP-Ranking ging es von Rang 1262 auf 1022 nach vorne. Seine bisherige positive Jahresbilanz: 30 Siege in 53 Partien.

Nachdem Swiss Tennis das Ranking von Martin Vacek, dem Tennislehrer und NLB-Interclubspieler des TC Horw, um fast 100 Ränge auf N4.140 heruntersetzte, ist Yanis Moundir, der 20-jährige Bruder von Adam, neu die Nummer 3 der Zentralschweiz. Und dahinter folgt bereits der 18-jährige Weggiser Andrin Casanova, die Nummer 151 der Junioren-Weltrangliste, der nach seinem letzten Jahr als Nachwuchsspieler 2023 zu den Profis wechseln wird. Man darf gespannt sein, wie sich Casanova bei den Erwachsenen schlägt. Den ersten ATP-Punkt hat er bereits auf seinem Konto, womit sein Name zum ersten Mal in der Weltrangliste zu finden ist.

Frauen Top 50

N2 In Klammern neue nationale Klassierung/Klassierungswert, Wohnort/Klub, bisherige Klassierung.

1 Smith Tina Nadine (N2.21/13.055, Meggen/Luzern Lido, N2.17)



N3

2 Milenkovic Kristina (N3.32/11.968, Sursee/Sursee, N3.36)

3 Cvetkovic Kiara (N3.36/11.574, Geuensee/Allmend Luzern, N3.45)

4 Radojevic Sara (N3.43/11.415, Zug/Allmend Zug, N4.52)



N4

5 Mäder Corina (N4.47/11.345, Eich Allmend Luzern, N3.42)

6 Lanz Joëlle (N4.50/11.239, Luzern/Luzern Lido, N4.59)

7 Zurmühle Aurora 16U (N4.57/11.010, Rothenburg/Allmend Luzern, R1.79)

8 Riner Nicole (N4.65/10.698, Ennetbürgen/Allmend Luzern, N4.66)

9 Peyer Lena 18U (N4.70/10.638, Meggen/Luzern Lido, R1.77)

10 Sokolaj Serina 16U (N4.74/10.442, Stans/Allmend Luzern, N4.71)



R1 In Klammern Swiss-Tennis-Rangierung und Klub.

11 Amrhein Sina (77, Allmend Luzern)

12 Crivelletto Jessica (84, Luzern Lido)

13 Fischer Florence (94, Horw)

14 Erni Corinne (100, Horw)

15 Volejnicek Chiara (120, Luzern Lido)

16 Moser Tina 16U (127, Luzern Lido)



R2

17 Grzan Tanja (165, Allmend Zug)

18 Riedo Jeannine (184, Unterägeri)

19 Schärer Sarah (204, Steinhausen)

20 Dondit Géraldine (207, Zug)

21 Frommenwiler Ana 14U (211, Sursee)

22 Lindner Vanessa (250, Allmend Zug)

23 Mavric Sultana 16U (253, Alpnach)

24 Kriesi Kim 12U (257, Allmend Luzern)

25 Amrein Karin (266, Küssnacht)

26 Sparleanu Raisa 14U (271, Unterägeri)

27 Theiler Stephanie (277, Kerns)

28 Hoppler Karin (278, Kriens)



R3

29 Giger Samira (285, Luzern Lido)

30 Kenzelmann Nadine (341, Zug)

31 Mohrbach Simon Katja (352, Allmend Zug)

32 Zumofen Ashanti 16U (359, Risch-Rotkreuz)

33 Rimensberger Aylin 14U (361, Allmend Zug)

34 Dillschneider Lara 14U (365, Allmend Luzern)

35 Vogel-Stettler Sabrina (367, Küssnacht)

36 Wicki Corinne (383, Ebikon Schindler)

37 Kubias Jana (413, Horw)

38 Egli Siranee (416, Meggen)

39 Bürki Wyss Jacqueline (434, Küssnacht)

40 Hoppler Gaby (467, Sempach)

41 Leisibach Alexandra (476, Allmend Zug)

42 Lindner Nadja (504, Allmend Zug)

43 Scheidegger Caroline (514, Ebikon Schindler)

44 Elliott Rebecca (547, Hausen am Albis)

45 Meier-Pavlichkova Maryna (548, Oberägeri)



R4

46 Zurbrügg Isabelle (594, Baar)

47 Jans Corinne (600, Cham)

48 Portmann Karin (604, Rothenburg)

49 Briner Büeler Daniela (616, Baar)

50 Merz Larisa 16U (622, Allmend Luzern)



Aufsteigerinnen (+ nationales Ranking)

Von N4 auf N3

Radojevic Sara + 9

Von R1 auf N4

Zurmühle Aurora (16U) + 22

Peyer Lena (18U) + 7

Von R2 auf R1

Moser Tina (16U) + 79

Von R3 auf R2

Hoppler Karin + 146

Lindner Vanessa + 78

Kriesi Kim (12U) + 61



Absteigerinnen (– nationales Ranking)

Von N3 auf N4

Mäder Corina – 5

Von N4 auf R1

Erni Corinne – 42

Von R1 auf R2

Grzan Tanja – 59

Dondit Géraldine – 81

Mavric Sultana (16U) – 166

Von R2 auf R3

Kenzelmann Nadine – 168



Männer Top 50

N2 In Klammern neue nationale Klassierung/Klassierungswert, Wohnort/Klub, bisherige Klassierung

1 Moundir Adam (N2.17/13.848, Luzern/Meggen, N2.16)

2 López Noah (N2.23/13.482, Ballwil/Ebikon Schindler, N2.26)



N3

3 Moundir Yanis (N3.42/12.681, Luzern/Meggen, N3.44)

4 Casanova Andrin 18U (N3.49/12.481, Weggis/Meggen, N3.49)

5 Lustenberger Raphael (N3.59/12.097, Ebikon/Allmend Luzern, N3.64)



N4

6 Brun Thomas G. (N4.85/11.493, Rotkreuz/Risch-Rotkreuz, N4.101)

7 Limacher David (N4.87/11.424, Horw/Horw, N4.80)

8 Quirijns Kaj 18U (N4.98/11.234, Unterägeri/Zug, N4.88)

9 Aregger Lars (N4.107/11.057, Kägiswil/Kerns, N4.95) 10 Vacek Martin (N4.140/10.536, Kriens/Horw, N3.43)



R1

In Klammern Swiss-Tennis-Rangierung und Klub

11 Senn Nicola 18U (151, Seedorf)

12 Züllig Andrin (170, Zug)

13 Fässler Mischa 16U (198, Meggen)

14 Theler Julian 16U (210, Zug)

15 Knöss Vincent Maximilian (217, Luzern Lido)

16 Jauch Jan (236, Seedorf)

17 Hornbacher Stefan (256, Baar)

18 Müller Levin (265, Stansstad)

19 Kriesi Brian 14U (280, Allmend Luzern)



R2

20 Bernhard Manuel (329, Risch-Rotkreuz)

21 Wyrsch Tom 16U (363, Seedorf)

22 Arnet Glen 18U (379, Luzern Lido)

23 Ljunggren Mikael (405, Baar)

24 Schweizer Thomas (458, Allmend Luzern)

25 Günther Balázs 18U (459, Meggen)

26 Fickentscher Peter (520, Luzern Lido)

27 Srkala Tim (533, Meggen)

28 Szklarecki Marek (546, Allmend Zug)

29 Stad Geert (562, Hausen am Albis)

30 Jeray Fabian (592, Allmend Luzern)

31 Blum Michael (600, Buochs)

32 Terranova Aaron (603, Horw)

33 Lustenberger Silvan (605, Sursee)

34 Berset Eric (610, Neuenkirch)

35 Arnet Martin (617, Luzern Lido)



R3

36 Genovese Niclas (650, Zug)

37 Viol Jan (654, Allmend Luzern)

38 Lindner Andreas (674, Zug)

39 De Vet Yannick (677, Baar)

40 Gantert Marvin (711, Horw)

41 Nüesch Patric (716, Zug)

42 Rehefeldt Christian (723, Luzern Lido)

43 Kostadinov Matej (785, Allmend Luzern)

44 Sokolaj Yaka (796, Allmend Luzern)

45 Erni Roger (811, Horw)

46 Sahinagic Edin 14U (816, Unterägeri)

47 Zürcher Eric (859, Luzern Lido)

48 Von Ow Liam 14U (865, Unterägeri)

49 Schäfer Christian (884, Baar)

50 Stähelin Thomas (907, Horw)



Aufsteiger (+ nationales Ranking)

Von R2 auf R1

Hornbacher Stefan + 120

Von R3 auf R2

Günther Balázs (18U) + 212

Szklarecki Marek + 209 Fickentscher Peter + 197

Stad Geert +122



Absteiger (– nationales Ranking)

Von N3 auf N4

Vacek Martin – 97

Von N4 auf R1

Züllig Andrin – 64

Von R1 auf R2

Bernhard Manuel – 47

Srkala Tim – 329

Von R2 auf R3

Viol Jan – 96

De Vet Yannick – 111

Rehefeldt Christian – 201

Kostadinov Matej – 314

Sokolaj Yaka – 461

Nationales Ranking: Wawrinka und Bencic neu an Spitze Das nationale Ranking wird halbjährlich erstellt und berücksichtigt jeweils die Resultate eines ganzen Jahres. Für die aktuelle Herbstklassierung sind somit alle Siege und Niederlagen zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 30. September 2022 massgebend. Stan Wawrinka und Belinda Bencic sind neu die Nummern 1 der Schweiz. Bei den Männern verlor Henri Laaksonen die Spitzenposition, bei den Frauen Jil Teichmann. Im Zentralschweizer Ranking der Regionalverbände Tennis Zentralschweiz und Zug Tennis werden Adam Moundir (Marokko), Martin Vacek (Tschechien) und Tina Nadine Smith (Australien) von Swiss Tennis zwar klassiert, aber im offiziellen Ranking nicht aufgeführt, weil sie für ein anderes Land spielen.

