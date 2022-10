Thaiboxen: Sonja Jimerson-Schnüringer ist erste Schulleiterin

Thaiboxen So verschafft sich Thaibox-Trainerin Sonja Jimerson Respekt in der Kampfsport-Szene Sonja Jimerson-Schnüriger ist die erste Frau in der Schweiz, die eine Thaiboxschule führt und Trainerin eines Profi-Kämpfers ist. Ende Oktober betreut die Krienserin zwei Zentralschweizer Kämpfer an der Amateur-WM. Jule Seifert Jetzt kommentieren 17.10.2022, 14.00 Uhr

Im ganzen Raum sind Matten ausgelegt, in den Ecken stapeln sich Pratzen und weitere Schlagpolster, von der Decke hängen Boxsäcke und an der Wand sind halbe Autoreifen montiert. Wer das Reich von Sonja Jimerson-Schüringer betritt, merkt schnell, dass hier hart trainiert wird. Schon als Kampfsportlerin war Jimerson eine Vorreiterin. Bei ihrem ersten Probetraining war sie noch eine der wenigen Frauen, die sich in den Thaibox-Gym trauten. Sie stieg in den Ring und wurde Schweizer- und Europameisterin in der Profiliga.

Sonja Jimerson begleitet Raphael Kaufmann und Luisa Vogel an die Amateur-WM. Dominik Wunderli (Luzern, 12.10.2022)

Seit zwei Jahren überzeugt die Krienserin als Trainerin und Geschäftsführerin ihrer Thaiboxschule. 150 Mitglieder trainieren im Gym «KSR Muay Thai» in Littau. Es sind zum Beispiel Menschen mit Übergewicht und psychischen Problemen oder Kinder, die in der Schule gemobbt werden. Anfängerinnen wie Profikämpfer vertrauen Jimerson. «Die Leute sind zufrieden mit dem Training und fühlen sich motiviert. Ich kriege oft die Rückmeldung, dass sie mich als Trainerin wie auch als Person sehr schätzen», sagt Jimerson. In ihrem Gym herrsche eine freundschaftliche und familiäre Stimmung.

Thaiboxen ist oft gar nicht blutig

Die meisten Mitglieder kommen ins Training, um fit zu bleiben, andere wollen sich auspowern und den Alltagsstress abbauen. Thaiboxen ist Ganzkörpertraining. Es braucht Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination. Es sei ein Vorurteil, dass es im Thaiboxen immer blutig zugehe, sagt die 37-jährige Trainerin. Die Amateure kämpfen mit Schutzausrüstung, lediglich bei den Profis kann es zu ernsteren Verletzungen kommen. Das Training ist intensiv, aber harte Schläge einstecken müssen die Mitglieder nicht. Ausser, sie wollen sich auf einen Kampf vorbereiten..

Wer kämpfen will, brauche Durchhaltewillen und Disziplin und sollte nicht davor zurückschrecken, die Schmerzgrenze auszuloten. Acht Athletinnen und Athleteten ihres Gyms nehmen momentan an Kämpfen teil. Besonders stolz macht Jimerson die Teilnahme von Luisa Vogel (32) aus Pfaffnau und Raphael Kaufmann (34) aus Emmenbrücke an der Amateur-WM in der Türkei. Die beiden sind zwei von 19 Schweizerinnen und Schweizern, die Ende Oktober in Antalya um die Titel kämpfen. Wie ihre Chancen sind, lässt sich im Vorfeld nicht sagen. Erst 24 Stunden vor den Kämpfen werden die Gegnerinnen und Gegner bekannt gegeben. Kaufmann sagt: «Ich möchte die Goldmedaille gewinnen.» Das hochgesteckte Ziel sei die Einstellung, die es braucht im Thaiboxen. «Am Ende siegt derjenige, der mehr gewinnen will.» Vogel will mit der Teilnahme an ihrem ersten grossen internationalen Turnier Erfahrungen sammeln. Sie hat viel Zeit ins Training und in die Vorbereitung investiert.

«Ich freue mich über jeden Sieg, auch weil es bedeutet, dass ich eine Runde weiterkomme. Vielleicht reicht es fürs Final.»

Damit Vogel und Kaufmann ihre Ziele erreichen, wird Sonja Jimerson im Vorfeld die Gegnerinnen und Gegner analysieren und den einen oder anderen Tipp geben, bevor es in den Ring geht. «Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte und ich jeden Tag machen kann, was ich liebe», sagt Jimerson.

Sie kämpft gegen Vorurteile der Männer

Als Frau muss sie sich in der von Männern dominierten Kampfsportszene mehr beweisen. Manchmal wird sie von ihren Kollegen unterschätzt. Sie selber hat es sich zuerst nicht zugetraut, dass sie alleine eine Kampfsportschule führen kann. Auch bei der Kraft fragten sich viele, ob und wie sie das schaffe. Mit der richtigen Technik könne sie sich aber auch einem 90-Kilo-Mann entgegenstemmen, so Jimerson. Bei Trainingskämpfen erlebt sie es, dass die Männer enttäuscht sind, wenn sie gegen eine Frau kämpfen müssen. Sie zeigt dann im Kampf, dass sie es draufhat.

Mehr Respekt bekommt sie im Ausland. Im Sommer war Jimerson auf Hawaii, um sich dort nach langer Zeit wieder ihrem eigenen Training zu widmen. Die US-Amerikaner waren fasziniert von ihrer Energie und beeindruckt, dass sie die einzige Frau ist, die in der Schweiz eine Kampfsportschule führt. Ein renommierter Trainer beim grössten Mixed Martial Arts Verband wollte sie direkt als Profikämpferin unter Vertrag nehmen und bot ihr einen Trainerjob auf der Pazifikinsel an.

Die ehemalige Schweizer- und Europameisterin Sonja Jimerson ist erste Frau der Schweiz, die einen Thaibox-Schule führt. Dominik Wunderli (Luzern, 12.10.2022)

Ein grosses Kompliment für Sonja Jimerson, doch die Auswanderung muss warten. Das eigene Gym hält sie in der Heimat. Gerade hat sie den ersten Profikämpfer unter Vertrag genommen. Um den noch ungeschlagenen Mohammad Mazlumiar hätten sich viele gerissen, er entschied sich jedoch für Jimerson. Die Chemie zwischen den Beiden hat vom ersten Training an gestimmt. «Er weiss, dass er mir vertrauen kann und ich ihn unterstütze.»

«Er weiss, dass er mir vertrauen kann und ich ihn unterstütze.»

Und das ist wichtiger als die Geschlechterfrage.

