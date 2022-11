Thaiboxen Starker Auftritt für die Luzerner Thaiboxer an der Amateur-WM Gelungene Premiere: Bei ihrer ersten Teilnahme an einer Amateur-WM stehen zwei Zentralschweizer Athleten fünf Mal auf dem Podium. Jule Seifert 12.11.2022, 19.16 Uhr

In der ersten Novemberwoche kämpften im türkischen Antalya 1000 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen um die Medaillen der ISKA World Martial Arts Championship. Im Kader des 23-köpfigen Schweizer Nationalteams waren auch zwei Luzerner Thaiboxer in verschiedenen Disziplinen erfolgreich.

Luisa Vogel aus Pfaffnau und Raffael Kaufmann aus Emmenbrücke gewannen an der Amateur-WM drei Bronze Medaillen, eine Silber- und eine Goldmedaille. Für beide war es der erste Einsatz an einem grossen internationalen Turnier.

Luisa Vogel und Raffael Kaufmann freuen sich über ihre Medaillen bei der Amateur-WM in der Türkei. Bild: PD

Luisa Vogel kämpfte im klassischen Thaiboxen Muay Thai in der Gewichtsklasse unter 60 kg und in der Kategorie K1. Bei Letzteren werden Techniken aus Boxen, Karate, Muay Thai und andere Kampfsportarten kombiniert, ohne die Ellenbogen einzusetzen oder den Gegner zu umklammern. Die 32-Jährige setzte sich gegen starke Nationen wie Deutschland und Brasilien durch und erreichte in beiden Disziplinen den dritten Rang.

Raffael Kaufmann startete neben K1 und Muay Thai ebenfalls im Wai Khru. Bei dieser Disziplin wird vor jedem Kampf zu Ehren des Trainers, des Kämpfers und dessen Herkunft die traditionelle Tanzform des Muay Thai vorgeführt. Dank seines starken Fokus erkämpfte sich der 34-Jährige gegen Nationen wie Georgien, Marokko, Portugal, Deutschland und der USA im K1 den dritten und im Muay Thai den zweiten Platz. In der Disziplin Wai Khru wurde Kaufmann mit einer Goldmedaille geehrt.

Die fünf Medaillen sind auch ein toller Erfolg für ihre Trainerin Sonja Jimerson. Für die Cheftrainerin und Besitzerin des KSR Muay Thai Gym Luzern war es das erste Mal, dass ihre Schülerinnen und Schüler an einer Weltmeisterschaft teilnahmen.