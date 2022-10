EISHOCKEY Die Langnauer Tigers kopieren Ambri-Piotta Langnau ist miserabel in die Saison gestartet und nun nach Siegen gegen Lugano und Bern das Team der Stunde. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.05 Uhr

Bescheiden, wortkarg: Langnau-Trainer Thierry Paterlini. Michela Locatelli/Freshfocus (Langnau, 8. Oktober 2022)

Langnau hat nach der letzten Saison seine Sportabteilung neu geordnet. Der Emmentaler Pascal Müller (von 2001 bis 2006 Verteidiger beim EVZ) ist neu Sportchef geworden, und er hat den Zürcher Thierry Paterlini als Trainer geholt. Die Wunschvorstellung: Die beiden mögen in Langnau werden, was Paolo Duca und Luca Cereda in Ambri sind. Langnau kopiert Ambri.

Das Problem in Langnau: Zwei Jahre lang hat die Mannschaft fast nur verloren (81 von 102 Partien). Der Sportchef und sein Trainer müssen eine neue Leistungskultur aufbauen. Um die Pandemie zu überstehen, ist zwei Jahre lang nur sehr wenig in Schweizer Spieler investiert worden. Eine Mannschaft für die Swiss League, aber ergänzt mit guten Ausländern – das sind die SCL Tigers in der aktuellen Saison. Was wir etwa polemisch so erklären können: Nehmen wir einmal an, alle Langnauer kämen am Montag ablösefrei auf den Markt. Wer würde problemlos einen Job bei einem anderen Team ohne Lohnreduktion finden? Torhüter Luca Boltshauser mit ziemlicher Sicherheit. Er ist besser als Berns Philip Wüthrich. Vielleicht und mit viel Glück Miro Zryd und Anthony Huguenin. Aber wohl nur mit Lohnreduktion. Von den Stürmern wahrscheinlich bloss Flavio Schmutz.

Es ist das defensive Schablonen-Eishockey

Daraus lernen wir: Namen sind in dieser ausgeglichenen Liga nur auf dem Dress aufgenähte Buchstaben. Der Schlüssel zum Erfolg für eine Mannschaft mit Schweizer Spielern, die mit dem Puck nicht viel anfangen können: Jeder (aber wirklich jeder) muss wissen, was er zu tun hat, wenn er den Puck nicht hat. Es ist das defensive Schablonen-Hockey, das den besseren Gegenspielern weder Raum noch Zeit lässt, um das Talent zu entfalten. Es ist das Hockey, mit dem Heinz Ehlers die Langnauer 2019 in die Playoffs geführt hat.

Trainer Thierry Paterlini wie Heinz Ehlers? Einiges spricht dafür. Nicht nur, weil beide nach einem Spiel ähnlich auftreten: ruhig, bescheiden, wortkarg. Der eher introvertierte Thierry Paterlini gibt dabei eine freundliche, schon beinahe charmante Version des grantigen Dänen. Der ehemalige Junioren-Nationaltrainer ist bei seinem ersten Job in der höchsten Liga mit den Langnauern seit dem Amtsantritt schon einen weiten Weg gegangen. Während der Saisonvorbereitung funktionierte noch nichts. Sieben Niederlagen in acht Testpartien. Die logische Saisonprognose: der 14. und letzte Platz. Der logische Saisonstart: sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen. Seither sind es vier Siege in sechs Partien, und soeben haben die Emmentaler Lugano 6:1 und den SC Bern auswärts 3:2 besiegt und mahnen ein wenig an Ambrì. Obwohl seit dem Wechsel von Alexandre Grenier zu Berlin vorerst nur fünf Ausländer zur Verfügung stehen. Grenier-Ersatz Cody Eakin, ein 31-jähriger Stürmer mit mehr als 700 NHL-Spielen, wird nächste Woche erwartet.

Die SCL Tiger sind inzwischen an einem guten Abend dazu in der Lage, «Heinz-Ehlers-Hockey» zu spielen. Das Konzept ist gegen die Grossen besser umsetzbar als gegen Kleine, gegen die ein Sieg erwartet wird und das Spiel gemacht werden sollte wie gegen Ajoie (1:4) oder Kloten (2:3). Thierry Paterlini sagt dazu: «Da waren wir verkrampft und konnten unsere Energie nicht freisetzen.» Gegen Lugano und in Bern hatte niemand einen Sieg erwartet, und die Energie ist freigesetzt worden. Auch gegen Zug sind die Langnauer Aussenseiter.

