Tina Weirather läuft am Swiss City Marathon in Luzern

LEICHTATHLETIK Ex-Ski-Star Tina Weirather läuft am Luzerner Marathon Am Sonntag, 30. Oktober, rennen sie wieder: Am Marathon von Luzern dürften rund 10'000 Läuferinnen und Läufer unterwegs sein. Turi Bucher 20.10.2022, 14.40 Uhr

SRF-Ski-alpin-Expertin Tina Weirather. Bild: SRF/Valeriano Di Domenico

Am Sonntag in einer Woche, dem 30. Oktober, fallen beim «SwissCityMarathon – Lucerne», wie er sich selber nennt, die diversen Startschüsse. Schon rund 10'000 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet. Die Nicht-Laufenden, aber Trottoirwilligen dürfen sich auf den neuen Marathon-Wendepunkt am Luzernerhof vor der Hofkirche und ebenso auf viele Showakte freuen.

Das Startprozedere wurde laut Marathon-Geschäftsführer Reto Schorno angepasst, «mit Performance-Blöcken und Verbesserungen im Zielbereich». So werden die ambitioniertesten Marathonläufer (zirka 430) am Sonntag am frühesten loslaufen (8.30 Uhr); sie mussten bei der Anmeldung allerdings einen Leistungsnachweis erbringen.

Für den Marathon haben sich bis jetzt 1300 Laufende angemeldet, für den Halbmarathon 6400 und für die 10-Kilometer-Strecke 2400 Personen. Im Vergleich mit 2019 dürfte dies einen Finisherrückgang von 10 Prozent bedeuten, was jedoch viel geringer ist als im weltweiten Vergleich.

Beim City-Run über 10 km wird übrigens auch die liechtensteinische Ex-Skiweltcupfahrerin und TV-Kommentatorin Tina Weirather starten. Zahlreiche Festwirtschaften und über 30 Musikformationen entlang der Strecke werden für «gäbigi» Unterhaltung sorgen.