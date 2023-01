Chärnshalle Rothenburg: Töggeler messen sich vor Ort

Tischfussball Vom Neuling bis zur Weltmeisterin: Die Töggeler finden den Weg aus dem Keller Die Chärnshalle in Rothenburg wird während eines Wochenendes zum Mekka des Tischfussballs. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 30.01.2023, 16.59 Uhr

Unscheinbar in der Ecke an Tisch 19 steht sie, mit dem Rücken zur Wand, beobachtet von einer Handvoll Zuschauerinnen. Die Szenerie lässt nicht vermuten, dass es sich bei der Protagonistin um eine der weltbesten Tischfussballerinnen handelt. Cindy Kubiatowicz spielt ihren Halbfinal am Jahreseröffnungsturnier in der Rothenburger Chärnshalle.

Die 38-jährige Zürcherin gewinnt mit 3:1-Sätzen, später entscheidet sie auch den Final für sich. «Töggelen ist meine Leidenschaft», sagt Kubiatowicz. «Ich bin jedoch ein wenig auf der Suche nach der Motivation. Mein Ziel ist es, neue Ziele zu finden.»

Das überrascht nicht, denn wer so reich dekoriert ist wie ­Kubiatowicz, hat irgendwann das Limit erreicht. 13 Weltmeistertitel in verschiedenen Kategorien stehen auf ihrem Konto, sie figurierte auch schon in der «Schweizer Illustrierten» oder im «Blick» und war vor ein paar Jahren Gast im SRF-Talk von Kurt Aeschbacher.

Damit erhält sie etwas, was ihre Kompagnons kaum haben: Medienpräsenz. Tischfussball hat zwar seit 2007 einen nationalen Verband (Swiss Tablesoccer Federation), und 2018 erreichte er mit der Aufnahme bei Swiss Olympic einen Meilenstein in der Entwicklung. Am Status des Nischensports ändert dies indes nichts.

Schiedsrichter gibt es für fünf Franken

Rund 250 Spielerinnen und Spieler sind in Rothenburg zugegen und lassen es bei jedem Treffer metallisch krachen. «Wunderschön», findet Peter Felder, «wir stellen das grösste Turnier der Schweiz.» Felder ist aktueller Schweizer Meister im Einzel und Gründungsmitglied beim TFCL, dem organisierenden Tischfussballclub Luzern.

Gespielt wird im Einzel und Doppel, in diversen Kategorien, vom Rookie bis zur Weltmeisterin. «Wir möchten etwas bieten und dafür sorgen, dass unser Sport den Weg aus der Beiz oder vom Arbeitsplatz in die Sporthalle findet», erklärt Hannes Wallimann, ebenfalls TFCL-Gründungsmitglied und Schweizer Meister im Doppel.

So freundlich die beiden im Gespräch sind, so gnadenlos gehen sie am Töggelikasten mit ihrer Konkurrenz um. Vor allem Wallimann, der 30-jährige Alpnacher, befindet sich an diesem Wochenende in Topform, gewinnt das Einzel und an der Seite des Bündners Pascal Salzgeber auch das Doppel.

Vor und nach dem Spiel wird gescherzt, gelacht und gefachsimpelt. Dazwischen herrscht höchste Konzentration, mitunter kommt es nach umstrittenen Situationen zu kleinen Diskussionen. «Grundsätzlich haben wir keine Schiedsrichter, auf Wunsch kann aber einer beigezogen werden. Das kostet dann pro Spieler fünf Franken», berichtet Wallimann.

Im Gegensatz zum Pendant auf dem Rasen gibt es im Tischfussball kein Abseits und keinen Körperkontakt, hauchdünne Entscheidungen und Fouls sind jedoch möglich. «Am häufigsten sind zwei Regelverstösse, das Überschreiten der Zeitlimite und das Klopfen», sagt Wallimann.

«Die Sturm- und die Abwehrreihe haben jeweils 15 Sekunden, das Mittelfeld zehn Sekunden Zeit, um den Ball weiterzuspielen.»

Mit Klopfen ist das Schlagen der Stange an die Bande gemeint, «das lenkt ab und ist verboten».

In einem Vorrundenduell macht Wallimann sein Gegenüber zudem darauf aufmerksam, dass er zu schnell abgeschlossen hat. «Die Sturmreihe muss nach Erhalt des Balls eine Sekunde warten, darf nicht sofort schiessen. Diese Regel ist etwas kompliziert», erklärt Wallimann. Der Gegner akzeptiert den Einwand, das Tor wird zurückgenommen. Trotz des Wettkampfeifers ist die Atmosphäre sehr freundschaftlich, die Szene ist klein, man kennt sich.

«Vulli gegen Wili an Tisch 16», sagt der Speaker und kündet ein weiteres Duell an – in diesem Fall jenes zwischen Vullnet Fazliu und Wilson Saq. Am Tisch 11 geht es derweil zur Sache. Der Sechzehntelfinal zwischen Patrik Landolt und Christian Bernegger bewegt sich auf Messers Schneide, geht mit 3:2-Sätzen (jeder auf fünf Tore) zu Ende. Bernegger grämt sich einen Moment, dann findet er sein Lächeln wieder:

«Es war ein cooles Match, schliesslich entscheiden Kleinigkeiten.»

Auch Bernegger gewann schon einiges, letztes Jahr holte sich der Österreicher mit der Nationalmannschaft den Team-Weltmeistertitel.

Bernegger ist nicht der einzige ausländische Crack im Teilnehmerfeld, auch Deutsche oder Franzosen sind zugegen. Der Event in Rothenburg ist nämlich nicht nur das erste von insgesamt acht Qualifikationsturnieren für den Schweizer Meisterschaftsfinal von Ende Jahr, sondern auch ein internationales Masters, womit es Punkte für die Weltrangliste zu sammeln gibt. «Ich komme dank der Nähe gerne in die Schweiz, ich schätze die sehr hohe Qualität und die nette Community», erzählt Bernegger.

Schweizer Verband ringt um Aufmerksamkeit

In Deutschland nimmt er an Turnieren teil, die auf der Video-Plattform Twitch bis zu einer Million Klicks generieren. Damit rücke Tischfussball in den Fokus von Sponsoren. «Twitch ist auch für uns ein Thema», sagt Michael Sätteli vom Schweizer Verband – in der Weiterentwicklung nehme man aber Schritt für Schritt.

«Das Spiel ist alt, doch der Sport jung», erläutert er mit Bezug auf die unlängst erfolgte Aufnahme bei Swiss Olympic. «Früher fanden die Turniere in den Kellern der Vereine statt, jetzt veranstalten wir wie hier Grossevents mit Livestream. Viele Menschen töggelen, doch es müssen noch mehr wissen, dass es uns gibt.»

