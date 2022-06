Tour de Suisse Woman Unerfahren und trotzdem vorne dabei: Mountainbikerin Alessandra Keller ist auch auf der Strasse schnell Alessandra Keller aus Ennetbürgen zeigte sich bei der Tour de Suisse von ihrer besten Seite. Auf ihrem zweiten internationalen Strassenrennen überzeugte die 26-Jährige mit dem National-Team. Jule Seifert Jetzt kommentieren 23.06.2022, 18.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Ende der zweiten Tour de Suisse Woman stehen zwei Holländerinnen und eine US-Amerikanerin auf dem Podest des Gesamtklassements. Auch wenn es für keine Schweizerin für einen Etappensieg reichte, die Teamwertung zeigt, dass die Schweizerinnen starke Rennen fuhren. Vor allem die Mountainbikerinnen. Als Nationalkaderathletinnen bekamen Keller, Indergand und Co. die Chance, an der Rundfahrt mit dem Nationalteam teilzunehmen. Sie freuten sie sich über den dritten Rang in der Teamwertung.

«Wir sind die besten Mountainbikerinnen der Welt und das Niveau im Weltcup ist sehr hoch»,

erklärt Alessandra Keller das gute Abschneiden des Nati-Teams. Und natürlich konnten die Mountainbikerinnen besonders in den technischen Abfahrten brillieren. Schon im ersten Rennen zeigten die Weltcup-Fahrerinnen ihre Stärke. Trotz Unerfahrenheit fuhren sie mit der Spitzengruppe ins Ziel. «Es ging für uns darum, so lang wie möglich zu überleben. Wir wollten uns von der besten Seite zeigen», sagt Keller.

Taktik-Erfahrung für den Weltcup

Das Zeitfahren am zweiten Tag war das erste überhaupt für die Nidwaldnerin. Eine optimale Strecke für Zeitfahrspezialistinnen und eine wichtige Etappe für die Positionierung im Gesamtklassement. Obwohl erst zum dritten Mal auf einem Zeitfahr-Velo, bewies die neue Schweizer Meisterin im Cross-Country erneut ihre hervorragende Verfassung und fuhr auf den 16. Rang.

Bei ihrem ersten Zeitfahr-Rennen in ihrer Karriere belegte Alessandra Keller einen vorderen Platz. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus (Vaduz, 19. Juni 2022)

Auch bei der dritten Etappe erreichte sie mit der Spitzengruppe das Ziel. «Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit nach vorne geht», sagt die 26-Jährige, denn:

«Ich wusste, dass ich physisch stark bin, aber Taktik und Teamfähigkeit ist dann noch mal was anderes.»

Im Vorfeld gab sie zu, dass die taktischen Fähigkeiten noch nicht zu ihren Stärken gehören. Deshalb wollte Keller bei der Tour de Suisse starten. Beim Strassenrennen müssen sich die Fahrerinnen gut im Feld positionieren und gleichzeitig das Rennen lesen, um zu wissen, wann zum Beispiel ein Ausreissversuch passieren könnte.

In der Rundfahrt hat Keller genau das gefunden, was ihr noch gefehlt hat: Gelassenheit, um in einem grossen Feld zu fahren, und die Fähigkeit, das Rennen zu interpretieren.

«Ich habe viel gelernt und werde das in die Mountainbike-Rennen mitnehmen.»

Strassen-Saison erst nach Mountainbike-Erfolgen

Vor der letzten Etappe lag Keller auf Rang zehn im Gesamtklassement. Ihr Rückstand war mit über zwei Minuten zwar recht gross, trotzdem war es theoretisch möglich, um den Gesamtsieg mitzukämpfen. Schon vor dem Tourstart kündigte Keller an, so hart und intensiv wie möglich die Rennen zu bestreiten.

Damit gerechnet, wie gut die Rennen für sie und das National-Team am Ende ausgehen werden, hatte sie aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung mit Strassenrennen aber nicht.

Auch auf der Bergetappe des vierten Tages fühlte sie sich fit, trotz Hitze und fast 200 Kilometern in den Beinen. Die Königsetappe beendete Keller auf Rang 15. Von den 96 Teilnehmerinnen belegte sie am Ende den 14. Rang im Gesamtklassement. Jolanda Neff fuhr als beste Schweizerin auf Rang fünf, Sina Frei platzierte sich auf Rang 22 und Linda Indergand auf Rang 33.

Für Alessandra Keller ging es bei der Tour de Suisse darum, Erfahrungen zu sammeln. Bild: Alexandra Wey/ Keystone (Küsnacht, 31. Mai 2022)

Trotz ihres Talents auf der Strasse, ein Wechsel auf die Strasse kommt für Keller momentan nicht in Frage: «Um wirklich in einer Disziplin vorne dabei zu sein, muss man viel investieren.» Sie setzt weiterhin auf das Mountainbike. Erst will sie dort Erfolge feiern.

Ausgeschlossen sei eine Strassen-Saison für sie in ein paar Jahren aber nicht. Ihren zweiten Einsatz bei einem grossen internationalen Strassenrennen nutzte Keller, um sich weiterzuentwickeln.

«Hohe Intensität und Taktik üben – das, was ich bei der Tour de Suisse erreichen wollte, habe ich erreicht.»

Ein gelungener Erfolg und beste Vorbereitung für den Heimweltcup auf der Lenzerheide am 8. bis 10. Juli. Dort will Keller aufs Podium

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen