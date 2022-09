Sportschützen Steinen und Goldau organisierten Eidgenössisches

Schiessen Sechs Jahre nach Lausanne organisierten die Sportschützen Steinen und Goldau ein Eidgenössisches 659 Schützinnen und Schützen beteiligen sich am Eidgenössischen Veteranen-Sportschiessen in Steinen. Ein Tessiner siegt. Franz Odermatt 05.09.2022, 16.58 Uhr

Podest mit Olympiasiegerin Nina Christen; von links: Daniel Grun (2.), Sieger Emanuele Alberti, Hans Hübscher (3.).

«Eure beispielhafte Kameradschaft und eure grossartige Treffsicherheit haben mich gewaltig beeindruckt», sagte OK-Präsident und Regierungsrat Kaspar Michel bei seiner Begrüssung zu den Schützenveteranen. Sechs Jahre nach dem Anlass in Lausanne organisierten die Sportschützen Steinen und Goldau gemeinsam mit dem Zentralschweizer Veteranenbund in Steinen (SZ) ein weiteres erfolgreiches Eidgenössisches. Zum Abschluss des achttägigen Wettkampfes mit über 650 Kleinkaliberschützen aus der ganzen Schweiz fand am vergangenen Samstag der Festsieger-Final mit Fahnenübergabe statt.

Nur die 20 Bestklassierten aus sieben Wettkampfprogrammen qualifizierten sich für die Vorausscheidung am Samstagvormittag. Mit dabei waren die drei erfolgsverwöhnten Zentralschweizer Toni Küchler, Ruedi Heinzer und Paul Wyrsch. Nach der Vorrunde lautete die Reihenfolge: Emanuele Alberti, Tessin, Hans Hübscher, Bern, Toni Küchler und Ruedi Heinzer, beide Zentralschweiz. Die zehn Bestklassierten kämpften in einem 10-schüssigen, kommandierten Final um den Festsieg. Olympiasiegerin Nina Christen höchstpersönlich leitete den Final. Der 65-jährige Alberti, der seit Jahren zu den treffsichersten und erfolgreichsten Tessiner Kleinkaliberschützen gehört, sicherte sich den Sieg. Besonders gefeiert wurden die Siege der Sektion Zentralschweiz im Gruppen- wie auch im Sektionswettkampf (101 Teilnehmer). In der Siegergruppe schossen Josef Müller, Josef Gabriel, Ruedi Heinzer und Kurt Schnüriger.

Von der Waadt in die Zentralschweiz

Nach einem Aufmarsch der Fahnendelegationen übergab der Waadtländer Verband die schweizerische Verbandsfahne den organisierenden Zentralschweizern. Letztmals war die Fahne im Jahr 2006 in der Zentralschweiz, als das Eidgenössische in Buochs stattfand. Sowohl Zentralpräsident Jacques Dessemontet wie auch OK-Präsident und Regierungsrat Michel blickten auf eine sportlich und gesellschaftlich erfolgreiche Veranstaltung zurück. Sie gratulierten den treffsicheren Schützinnen und Schützen und gaben das Lob und den Dank der zufriedenen Teilnehmenden gerne an die zahlreichen Funktionäre und Helfenden weiter. Insbesondere die eigens aufgebaute und reibungslos funktionierende IT-Infrastruktur durch Aktivschütze Beat Reichlin fand grosse Bewunderung. Die Beteiligung von über 650 Schützinnen und Schützen beweist, dass bei den Veteranen trotz coronabedingter Verschiebung die Teilnahme vor dem Rang kommt. In Lausanne waren es 2016 «nur» 589 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Resultate: evss2022.ch