Turnerin Sandra Garibay tritt kürzer

Sandra Garibay Die Turnqueen geht in Teilpension Seit zehn Jahren holt die Adligenswiler Geräteturnerin Sandra Garibay (23) Medaillen en masse. Nun schaltet sie einen Gang zurück. Wie die Ausnahmekönnerin die Feiertage verbringt – und was sie sich fürs neue Jahr wünscht. Theres Bühlmann Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Sandra Garibay vor dem Christbaum auf dem Europaplatz: «Ich bin ein grosser Weihnachtsfan.» Bild: Roger Grütter (Luzern, 7. Dezember 2022)

Auf sie konnte man immer zählen. Sie war eine Konstante im Team der Geräteturnerinnen des Turnverbandes Luzern, Ob-und Nidwalden und beim BTV Luzern: Sandra Garibay. Ihr ­Palmarès ist beeindruckend, 19 Goldmedaillen, acht silberne und fünf bronzene Auszeichnungen gewann sie an Schweizer Meisterschaften im Einzel- und im Teamwettkampf. Dazu kommen jede Menge Titel und Podestplätze auf regionaler Ebene und mit dem BTV Luzern an den nationalen Vereinsmeisterschaften. So sind es wohl über 40 Medaillen an Schweizer Meisterschaften.

Nun geht die 23-jährige Turnqueen in Teilpension. An den Einzel-Schweizer-Meisterschaften in Kirchberg Anfang November und eine Woche später an den Mannschaftstitelkämpfen in Olten war es so weit: Zum letzten Mal hiess es für sie Anmelden beim Wertungsgericht, zum letzten Mal die Nervosität in den Griff bekommen. Und wieder stand Garibay zuoberst auf dem Podest, holte zum vierten Mal in Folge den prestigeträchtigen Mehrkampftitel in der Königsklasse K7 und Gold mit dem Team Luzern, Ob-und Nidwalden – dazu gesellten sich noch drei Silbermedaillen in den Gerätefinals. Bei den Siegerehrungen wurde sie jeweils gebührend verabschiedet, es gab Blumen, Tränen und Umarmungen, gepaart mit grosser Dankbarkeit.

Sandra Garibay absolviert an der ETH Zürich ihr Masterstudium in Mikrobiologie und Immunologie. «Das Studium lässt mir immer weniger Zeit zum Trainieren, und ich spürte vermehrt den Druck, den ich mir selber auferlegte», begründet die Adligenswilerin ihren Rücktritt. Sie werde das Wettkampffeeling vermissen, aber dem Turnen endgültig den Rücken kehren wird sie nicht, denn sie geht weiterhin mit der Sektion des BTV Luzern auf Medaillenjagd, «weil mir dieser Sport viel Freude macht».

Mit 16 Jahren die jüngste Mehrkampf-Meisterin

Sandra Garibay begann relativ spät, im Alter von neun Jahren, mit dem Geräteturnen; vorher spielte sie Badminton. An den Schweizer Meisterschaften 2012 machte sie zum ersten Mal auf sich aufmerksam, als sie in der K5 die Silbermedaille gewann. Ein Jahr später reichte es in der K6 bereits zum Sieg. Nachdem sie 2014 bei den nationalen Titelkämpfen auf höchster nationaler Ebene, der K7, auf dem Bronzeplatz gestanden hatte, kam 2015 der grosse Moment: Mit 15 Hundertstel Vorsprung konnte sie ihren ersten SM-Titel in der Königsklasse feiern und avancierte so im Alter von 16 Jahren zur jüngsten Mehrkampf-Schweizer-Meisterin. Diesen ­Erfolg wertet sie als einen der Schönsten ihrer Karriere, «weil es sehr eng war und auf Platz 2 gleich drei Turnerinnen standen». Zusammen mit Vereinskollege Fabio Gasser brachte ihr dieser Triumph bei der Luzerner Sportlerwahl 2015 den Titel in der Kategorie Nachwuchs ein. 2016 gewann sie SM-Bronze – und dann gab es für die Konkurrenz bei den nächsten vier Austragungen im Mehrkampf in der K7 kein Vorbeikommen mehr an der Luzernerin.

Ein kleiner Wermutstropfen in ihrer grossen Karriere: «Dass ich nie in einem Bodenfinal stand, einen solchen hätte ich sehr gerne bestritten», sagt sie. Beim Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau resultierte Platz 2. Garibay nimmt viel mit aus ihrer jahrelangen Karriere.

«Ich konnte immer auf die Unterstützung meiner Familie und Freunde zählen, schloss Bekanntschaft mit vielen Menschen, denn der Turnsport in der Schweiz verbindet. Auch lernte ich, mit Niederlagen umzugehen.»

Beni Boos, Coach der Geräteturnerinnen des Turnverbandes Luzern, Ob-und Nidwalden, hatte schon in den ersten Trainings das unglaubliche Bewegungstalent von Sandra Garibay erkannt. «Und ich wusste, dass da eine grossartige Turnerin heranwachsen kann», sagt er. Sie sei eine Ausnahmeathletin, dazu brauche es aber neben Bewegungstalent einen enormen Trainingswillen mit dem Streben nach immer schwierigen Elementen und Kombinationen sowie grosse mentale Stärke und Abgeklärtheit. «Diese Eigenschaften haben Sandra Garibay ausgezeichnet. Sie wird dem Turnverband als Garant für SM-Medaillen, als grosse Stütze und als bescheidene und aussergewöhnliche Athletin und Vorbild fehlen», sagt der Coach.

Durch das reduzierte Training werden bei Sandra Garibay Kapazitäten frei, die sie für ihre Hobbys nutzen will: Surfen, Bouldern in der Halle und Volleyball. Zudem kann sie beim Töpfern ihrer Kreativität freien Lauf lassen und den «Kopf etwas lüften». Dieser wird zurzeit beansprucht, denn bis kurz vor Weihnachten standen jede Menge Masterprüfungen an. «Ich bin ein grosser Weihnachtsfan. Schade, dass mir die Zeit fehlt, diese vorweihnachtliche Stimmung richtig zu geniessen», sagt Garibay. An Weihnachten ist der Prüfungsstress vorbei, dann wird mit der Familie gefeiert. «Diese Zeit ist mir sehr wichtig und ich werde sie in vollen Zügen geniessen.» Um das eine oder andere Weihnachtsgeschenk einzukaufen, dafür hat es Sandra Garibay schon noch gereicht.

Erholsames Weekend zum Jahreswechsel

Auch den Jahreswechsel verbringt die ganze Familie Garibay gemeinsam. Dies hat einen besonderen Grund: Vater Salvador erhielt zum 60. Geburtstag ein Weekend im Berner Oberland geschenkt. Weil er schon von seinem Glück weiss, darf es an dieser Stelle erwähnt werden. Dann heisst es für Sandra Garibay: abschalten, durchatmen und geniessen. Und welche Wünsche hat sie fürs neue Jahr? «Mehr Zeit für Menschen, die mir wichtig sind, und für jene Aktivitäten, die in diesem Jahr zu kurz kamen.»

