Ultimate Frisbee Die Stanser Crazy Dogs leben den Frisbee-Spirit in den USA Bei der Klub-WM in den USA spielten 26 Spielerinnen und Spieler aus der Zentralschweiz gegen die Top-Teams der Welt. Ultimate Frisbee ist actionreich, trotzdem wird der Teamsport ohne Schiedsrichter gespielt. Jule Seifert 22.08.2022, 17.00 Uhr

Julia Steiner (links) von den Stanser Crazy Dogs im Spiel gegen das südkoreanische Team Baekho. Bild: PD (Cincinnati, 26. Juli 2022)

Ein kurzer Sprint, ein hoher Sprung: Der Spieler fischt die Scheibe vor dem Gegner aus der Luft. Ein schneller Wurf zur Mitspielerin, um die Scheibe auf die andere Seite des Spielfelds zu bringen. Das gegnerische Team will das verhindern, doch die Deckung kommt zu spät. Ein Spieler der Crazy Dogs hat die Scheibe in der Endzone gefangen. Dieser Punkt geht an das Stanser Frisbee-Team.

Mit dem zweiten Rang bei den Schweizer Meisterschaften 2021 auf höchster Stufe (NLA) schafften die Crazy Dogs die Qualifikation für die Klub-WM in Cincinnati. Der Verein ist mit 120 Mitgliedern einer der grössten in der Schweiz. Doch das Mixed-Team konnte nicht genügend Spielerinnen und Spieler aus den eigenen Reihen für die Reise in die USA mobilisieren. Gesucht wurden Athletinnen und Athleten mit präziser Wurftechnik und gutem Spielverständnis. Die Dogs fanden Verstärkung bei den Klubs Flying Saucers Luzern, Solebang Cham, Wombats Willisau, Flying Colors Oberkirch und Hijack Kerns. «Wir wollten den jungen Leuten die Möglichkeit bieten, an einem internationalen Grossevent teilzunehmen und sich so weiterzuentwickeln», sagt Julia Steiner. Die Präsidentin der Crazy Dogs war bei der WM als Spielerin und Teil des Coaching-Teams dabei.

Die Crazy Dogs beim Spiel gegen das Team aus Bologna. Bild: PD Ultimate Frisbee ist actionreich,... Bild: PD ...trotzdem geht es immer fair zu. Bild: PD Mit der Scheibe darf nicht gerannt werden. Bild: PD Körperkontakt ist nicht erlaubt. Bild: PD Die Spielerin der Crazy Dogs läuft sich frei, um die Scheibe zu fangen. Bild: PD

Durch Sponsoring kamen rund 3500 Franken für die Reise zusammen, die Crazy Dogs übernahmen den Betrag von 1600 Franken, den jeder Klub für die WM-Teilnahme aufbringen muss. Den Rest bezahlten die die Spielerinnen und Spieler aus der eigenen Tasche. Flug, Haus- und Automiete, Vorbereitungsturniere und Verpflegung kosteten gut 3000 Franken pro Person. «Gerade für die Jungen war das ein grosser finanzieller Aufwand», sagt Steiner. «Wir sind uns im Ultimate Frisbee aber gewohnt, dass wir alles selber berappen müssen.»

Jeder ist selber für Fairplay verantwortlich

Ende Juli packten die 26 Scheibenwerferinnen und -werfer aus Luzern, Zug, Nid- und Obwalden ihre Frisbees und spielten in Cincinnati gegen die weltbesten Ultimate-Teams. In der Schweiz ist Ultimate Frisbee eine Randsportart, in Nordamerika gibt es eine professionelle Liga. Die meisten der fünf Millionen Frisbee-Aktiven gibt es an den nordamerikanischen Colleges. Dort hat der Teamsport seinen Ursprung. Ultimate Frisbee ist laufintensiv, actionreich und funktioniert ohne Körperkontakt. Schiedsrichter braucht es nicht, weil alle nach dem «Spirit of the Game» handeln. Heisst: Jede Spielerin und jeder Spieler ist selber für Fairplay verantwortlich. «Der ‹Spirit of the Game› steht über allem und wird vorausgesetzt», betont Steiner. Die erfahrenen Akteurinnen und Akteure bringen den neuen die Regeln bei.

«Es ist Aufgabe des Vereins, das vorzuleben.»

Um bei der Klub-WM starten zu dürfen, mussten alle einen Anti-Doping-Test und einen Regeltest bestehen. Und was, wenn doch mal die Regeln verletzt werden? «Passiert ein Foul oder fliegt die Scheibe aus dem Spielfeld, dann klären das die beteiligten Spielerinnen und Spieler» sagt Steiner. «Wir führen gute Diskussionen, die auch mal intensiver sein können.» Kann man sich nicht einigen, wird die Scheibe dahin zurückgebracht, wo sie war, bevor es zu der diskutierten Situation kam. So wird der alte Spielstand wieder hergestellt. Gegner aus Kanada, Italien Südkorea oder Kolumbien

An der Klub-WM starteten 128 Teams, davon 48 in der Mixed-Kategorie. Am Ende ihres USA-Abenteuers landeten die Crazy Dogs auf dem 43. Rang. Sie spielten unter anderem gegen Klubs aus Südkorea, Kolumbien, Kanada, England und Italien. Ein Highlight war das Spiel gegen das Top-Team aus Vancouver. «Wir wussten, dass es hart wird», so Steiner. Die Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer, im Durchschnitt 23 Jahre alt, hatten nur eine kurze gemeinsame Vorbereitungszeit. Dennoch konnten sie zweimal die 15 Punkte erzielen und so die Spiele für sich entscheiden. «Wir sind enorm stolz, wie das Team in so kurzer Zeit zusammengewachsen ist. Hoffentlich konnten wir mit diesem Projekt die Zentralschweizer Klubs fördern», sagt Steiner. Besonders freuten sie sich über den 6. Rang im «Spirit-of-the-Game»-Ranking. Bei jedem Turnier bewerten sich die Teams gegenseitig. So werden Punkte gesammelt in Kategorien wie Fairness, Selbstkontrolle oder Kommunikation. Die Crazy Dogs haben den besonderen Geist ihres Sports auch an der Klub-WM gelebt.i.

Die Regeln beim Ultimate Frisbee Ultimate Frisbee ist ein laufintensiver Teamsport, bei dem es darum geht, als erstes Team 15 Punkte zu erreichen. Einen Punkt gibt es, wenn die 175 g leichte Kunststoffscheibe von einer der sieben Mitspielerinnen und Mitspieler geworfen und in einer der gegenüberliegenden Endzonen gefangen wird. Das Spielfeld ist 100 m lang und 37 m breit. Meist wird auf Rasen gespielt, aber auch in der Halle oder auf Sand. Das Zeitlimit pro Spiel beträgt 90 Minuten. Ultimate Frisbee ist ein wettkampforientierter, aber berührungsloser Teamsport. Laufen mit der Scheibe ist nicht erlaubt. Nach dem Fangen hat die Spielerin oder der Spieler 10 Sekunden Zeit, um die Scheibe weiterzugeben. Körperkontakt wird als Foul gewertet. In der Schweiz wird Ultimate Frisbee seit etwa 1980 gespielt. In den meisten grossen Städten existieren Vereine. Bei der Elite gibt es neben Männer- und Frauenformationen auch gemischte Teams (Mixed)