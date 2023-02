Ungleiches Derby in der Junioren-NLA

Hallensport Die SG Pilatus gibt im Handball-Nachwuchs den Ton an – und ist nicht unumstritten Die SG Pilatus bildet Spitzentalente aus und dominiert die Nachwuchsszene im Schweizer Handball. Im Derby bleiben die Füchse Emmenbrücke/Stans entsprechend chancenlos. Die Pilatus-Arbeitsweise sorgt auch für Kritik. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 13.02.2023, 16.35 Uhr

Luca Sigrist (am Ball) ist ein Aushängeschild der SG Pilatus. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 11. Februar 2023)

Wenn die SG Pilatus auf die Füchse Emmenbrücke/Stans trifft, führt die Rivalität nicht mehr zu emotionalen Derbys, dafür ist die Rollenverteilung zu klar definiert. Das zeigte sich am letzten Samstag in der Emmer Rossmooshalle, als die beiden grossen Zentralschweizer Juniorenbewegungen in der U19-Elite-Meisterschaft, der NLA im Nachwuchs, aufeinander trafen. Die SG Pilatus steht dort an der Tabellenspitze, Emmenbrücke/Stans in der Abstiegszone – entsprechend diskussionslos ging der Sieg mit 41:35 an den Favoriten.

Die SG Pilatus dominiert nicht nur die regionale Szene, sondern ist landesweit das Mass der Dinge. Die Nachwuchsorganisation mit den Stammklubs Borba Luzern, Kriens, Emmen und Horw steht auf allen Stufen (U19, U17, U15, U13) an der Spitze. «Wir profitieren vom kontinuierlichen Aufbau, einem grossen Einzugsgebiet und haben in der Zentralschweiz wenig Konkurrenz», sagt Manuel Schnellmann, Geschäftsführer der SG Pilatus. Und er fügt an: «In anderen Vereinen gibt es auch gute Angebote, allerdings wird nicht die gleiche Leistungskultur gelebt wie bei uns. »

Füchse Emmenbrücke unter Stanser Dach

Zweifellos: Die SG Pilatus verfügt über gute Ausbildner, das Trainingspensum ist hoch, die Strukturen sind professionell. «Taktik, Technik, Entscheidungsverhalten – wir haben eine super Ausbildung und wachsen Jahr für Jahr mit der Verantwortung», berichtet Luca Sigrist. Der 17-jährige Hochdorfer zählt zu den Aushängeschildern, der Spielmacher debütierte mittlerweile bereits in der NLA und figuriert wie seine Teamkollegen Valentin Wolfisberg, Devin Lang, Gino Steenaerts, Finley Röttges und Nils Flückiger im Kader des Schweizer U19-Nationalteams.

Unumstritten ist die Arbeitsweise der SG Pilatus allerdings nicht. «Grundsätzlich bin ich gegen Monopole, das ist nicht im Sinne des Sports. Es muss ein Wettbewerb stattfinden können», findet Remo Herbst. Er gründete mit seiner Frau Sybille im Jahr 2015 die Füchse Emmenbrücke und erreichte mit ihnen auf jeder Altersstufe die Eliteklasse. Mittlerweile ist er zurückgetreten. «Wir haben mit Junioren aus nur einem Emmenbrücker Quartier begonnen und unsere Ziele voll und ganz erreicht», sagt Herbst. Die beiden verbliebenen Füchse-Teams (U19- und U17-Elite) haben beim BSV Stans eine neue Heimat gefunden. «Remo hat uns aufgezeigt, wie wir wieder verstärkt Richtung Leistungssport gehen können. Mit der neuen Hallensituation werden wir dies künftig auch umsetzen können», sagt Benno Lussi, langjähriger Nachwuchstrainer beim BSV Stans.

«Mehr Respekt für die Kleineren

Im Mai wird im Eichli die neue Ausbildungshalle eröffnet, dann kann die Trainingskapazität deutlich erhöht werden. Auch für Lussi ist klar: In der Zentralschweiz braucht es im Nachwuchs Konkurrenz auf höchster Stufe. Dass die SG Pilatus die begabtesten Akteure für sich rekrutiert, sei grundsätzlich kein Problem. «Wenn es aber heisst, SG Pilatus und sonst gar nichts, dann verlieren die Klubs in der Zentralschweiz ihre Substanz und die Motivation», erklärt Lussi. Derzeit würden die besten Talente abgekoppelt.

«Sie verlieren den Bezug zu ihrem Heimatverein, wenn sie dort nicht mehr eingesetzt werden können. Man gibt uns das Gefühl, dass wir nichts können. Es braucht mehr Akzeptanz, Respekt und Vertrauen dem Kleineren gegenüber.»

Zwar gibt es Talentförderungslizenzen, die dem jungen Handballer Einsätze in verschiedenen Vereinen ermöglichen. Die absoluten A-Talente gehen den kleinen Dorfklubs aber verloren, das bestätigt Manuel Schnellmann: «Wenn sie 14 sind, spielen sie nur noch bei uns.» Der Geschäftsführer der SG Pilatus hält fest, dass man in der Zentralschweiz mit fast allen ein gutes Einvernehmen habe. «Die Klubs vertrauen uns. Und dass sich die Idee der SG Pilatus durchgesetzt hat, zeigen die aktuellen Resultate.»

