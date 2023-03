Floorball Uri feiert Aufstieg

Unihockey Die Männer von Floorball Uri schaffen den Sprung in die 1. Liga In den Auf-/Abstiegs-Playoffs legt das Männerteam von Floorball Uri eine überzeugende Serie aufs Parkett. Es besiegt das höherklassige Deitingen dreimal deutlich und schafft damit den Aufstieg in die 1. Liga. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 27.03.2023, 12.02 Uhr

Uri-Spieler Manuel Arnold (am Ball) bei einem schnellen Vorstoss über den Flügel. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 25.3.2023)

«Hier regiert der Uristier»: Diesen an den Wänden der Energie-Uri-Arena in Amsteg prangenden Spruch setzten die Gelb-Schwarzen in überzeugender Manier in Taten um. Gegner Deitingen wurde in dieser Best-of-5-Serie richtiggehend an die Wand gespielt und war weit davon entfernt, den Verbleib in der 1. Liga sicherzustellen. Uri startete vor Wochenfrist mit einem deutlichen 7:2-Heimsieg in die Playoffs und doppelte kurz darauf mit einem 9:3-Auswärtserfolg nach. Damit erarbeitete sich das Team von Trainer Felix Kempf gleich drei Matchbälle. Am vergangenen Samstag war in der zum Bersten mit Fans gefüllten Heimhalle alles bereit für die grosse Feier. Doch Deitingen, das in den ersten beiden Begegnungen völlig chancenlos geblieben war, bäumte sich nochmals auf und war eine Zeit lang drauf und dran, die grosse Uri-Party platzen zu lassen beziehungsweise eine Verschiebung dergleichen zu erzwingen.

Im letzten Abschnitt den Turbo gezündet

Die Solothurner gingen schon früh in Führung und legten im ersten Drittel noch zwei weitere Treffer nach. Doch die Platzherren liessen sich vom Startfeuerwerk der Gäste nicht gross aus dem Konzept bringen und warteten ab dem zweiten Drittel mit einer deutlichen Leistungssteigerung auf. Dank Treffern von Janic Renner, Sven Herger und Manuel Arnold konnten sie das Score bis zur 38. Minute zum 3:3 ausgleichen. Im Schlussdrittel zündeten die von den Schlachtenbummlern frenetisch angefeuerten Hausherren dann so richtig den Turbo. Claudio Spitzer bescherte Uri in der 41. Minute mit einem beherzten Weitschuss die erstmalige Führung (4:3). Nur wenige Momente später erhöhte Marco Müller mit einem Schlenzer aus spitzem Winkel um eine weitere Länge. Für die endgültige Entscheidung sorgten schliesslich Noah Schillig und Doppeltorschütze Marco Müller mit dem 6:3 und 7:3 in der 44. und 46. Minute. Deitingen wurde im letzten Abschnitt von den völlig entfesselt aufspielenden Uristieren richtiggehend überfahren und hatte nicht den Hauch einer Chance, die Serie mit einem Break zu verlängern.

Urner Fans und Spieler feiern gemeinsam den Aufstieg in die 1. Liga. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 25.3.2023)

Nach dem Schlusspfiff ging in der von den Uri-Anhängern zum Hexenkessel verwandelten Halle so richtig die Post ab. Die Fans strömten aufs Spielfeld und feierten gemeinsam mit den Spielern ausgelassen den grossen Erfolg.

Das Team hat das Zeug, um in der 1. Liga zu bestehen

«Unser Team hat nach dem frühen 0:3-Rückstand sensationell reagiert und das Zepter wieder in die Hand genommen. Im letzten Drittel hat es zu einem wahren Höhenflug angesetzt. Fast jeder Abschluss war ein Treffer. Besser hätte es nicht laufen können», freute sich Headcoach Kempf nach dem Schlusspfiff. Dann fügte er noch an: «Das war der krönende Abschluss einer starken Saison. Nach dem Jahreswechsel hatten wir einen sensationellen Lauf und konnten bis auf eine Ausnahme sämtliche Partien gewinnen. Einzig der Saisonstart verlief etwas harzig. Aber das Team ist laufend gewachsen und hat sich immer mehr gesteigert.» Dem 1.-Liga-Abenteuer ab der nächsten Saison sieht Kempf optimistisch entgegen. Er betonte: «Das Team ist jung und athletisch stark. Ich bin zuversichtlich, dass es bestehen kann. Sicherlich werden wir nicht mehr so viele Siege feiern können wie in dieser Saison. Aber es wird cool, dort oben zu spielen und neue Erfahrungen zu sammeln.»