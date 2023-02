Unihockey Unihockey Luzern greift wieder an, doch im Playoff-Halbfinal wird es schwierig Im Playoff-Halbfinal der 1. Liga setzt es zum Auftakt eine 6:10-Niederlage ab. Doch es herrscht wieder Aufbruchstimmung im Verein. Ruedi Burkart, Urdorf 20.02.2023, 20.00 Uhr

Luzern-Trainer Sergio Lämmler gibt Anweisungen im Spiel gegen Limmattal. Bild: Henry Muchenberger (Urdorf, 19. Februar 2023)

Auch für die Luzerner Unihockeyaner wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Am vergangenen Sonntag zogen sie auswärts gegen Gruppensieger Limmattal vor 165 Zuschauenden mit 6:10 den Kürzeren. Damit ist klar: Gewinnen die Zentralschweizer die nächste Partie in der Best-of-3-Serie nicht, können sie in die Ferien. Weiter geht’s am kommenden Samstag um 16 Uhr in der Utenberghalle. Eine allfällige dritte Partie würde am Sonntag um 16 Uhr im zürcherischen Bonstetten ausgetragen. «Wir werden alles versuchen, um die Saison zu verlängern. Wir gehen grundsätzlich nie in ein Spiel, um zu verlieren», ist die Devise von Luzerns Chefcoach Sergio Lämmler.

Die Partie vom vergangenen Sonntag verlief für Luzern unglücklich. In einem von beiden Teams unglaublich intensiv geführten Startdrittel hatten die Gäste die besseren Chancen auf das erste Tor. Doch weil Limmattal-Goalie Dominic Gabriel stets auf seinem Posten war, und die Zürcher über viel Routine verfügen, stand es nach den ersten 20 Minuten 2:0 für den grossen Favoriten aus dem Limmattal. 5:0 hiess das Resultat bei Spielhälfte, 10:3 nach 55 Minuten. In der Schlussphase gelang Luzern immerhin noch ein wenig Resultatkosmetik zum Schlussresultat von 10:6.

Die Viertelfinalserie als Aussenseiter gewonnen

Auf dem sechsten Rang beschlossen die Luzerner die 22 Partien umfassende Qualifikation. Damit sei man sehr zufrieden gewesen, so Lämmler. Noch zufriedener machte den Chef an der Bande die anschliessende Viertelfinalserie gegen die Lions Konolfingen. Wie aktuell gegen Limmattal traten die Luzerner auch gegen die Berner als Aussenseiter an. Nach je einem Heimsieg gewannen die furchtlosen Innerschweizer die «Belle» in Burgdorf vor 300 Zuschauenden mit 5:3 (Tore für Luzern durch Brönnimann, Lindqvist, Laimbacher, Flütsch und Jeffrey). Und zogen damit in den Halbfinal ein.

Vor einem Jahr musste Luzern in die Abstiegsspiele – und hielt sich dort mit einem 3:0 über Fricktal schadlos. Diesmal schaffte man es mindestens unter die Top 4 der 1.-Liga-Gruppe. Was ist heuer anders, Sergio Lämmler? «Vieles hat sich gegenüber dem vergangenen Jahr verändert», sagt der Chef. Was viele nicht wissen: Im Mai 2022 sah es laut Lämmler ziemlich düster aus.

«Viele bestandene Spieler sind gegangen, wir mussten quasi ein neues Team auf die Beine stellen.»

Finnische Verstärkung hat sich ausbezahlt

Der 30-jährige Goalie Marc Rihs kam vom letztjährigen NLB-Aufsteiger Lok Reinach, der ehemalige Zug-United-Akteur Peter Flütsch (26) gab sein Comeback nach langer Verletzungspause. Zudem lotsten die Verantwortlichen mit dem 25-jährigen Otto Lindqvist eine Verstärkung aus Finnland nach Luzern. Dass im Zusammenhang mit diesem internationalen Transfer viel Geld die Seiten gewechselt hat, verneint Lämmler vehement: «Wo denken Sie hin! Otto hat von uns eine Arbeitsstelle vermittelt bekommen.» Die Verpflichtung des Offensivakteurs hat sich ausbezahlt, Lindqvist ist mit bislang 30 Punkten hinter Peter Flütsch und Joshua Jeffrey teamintern der drittbeste Skorer. Ob Lindqvist über die aktuelle Saison hinaus in Luzern bleibt, ist offen. «Wir würden ihn natürlich gerne behalten», sagt Lämmler.

Schliesslich hat man bei Unihockey Luzern ein grosses Ziel. «In zwei bis drei Jahren» wolle man den Aufstieg in die Nationalliga B anstreben, wie Lämmler vor zwei Monaten in einem Interview mit unserer Zeitung erklärte.