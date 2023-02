Ad Astra Obwalden spielt in den Playoffs gegen Ticino

Unihockey Der Ad-Astra-Topskorer will seine Abschlussqualitäten auch in den Playoffs beweisen Die Obwaldner Unihockeyaner treffen in den NLB-Playoffs auf Ticino. Sie können dabei auf den schwedischen Stürmer Isak Stöckel zählen, den torgefährlichsten Spieler der Liga. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Isak Stöckel (links) bei einem Angriff im Spiel gegen Langenthal/Aarwangen. Bild: Andre Düsel

Ad Astra hat eine starke Saison hinter sich. Vor den Playoffs liegen die Obwaldner punktgleich mit Thun an der Tabellenspitze der Nationalliga B. Der erneute Aufstieg in die Nationalliga A ist also eine reale Möglichkeit. Dies nicht zuletzt dank des neuesten Zuwachses aus Schweden – Isak Stöckel. Er ist mit 35 Toren und 37 Assists mit Abstand der torgefährlichste Spieler der Liga.

Stöckel spielt seine erste Saison ausserhalb seiner Heimat Schweden und ist begeistert vom Team: «Es ist familiär, das gefällt mir gut.» Er habe sich sehr gefreut, zu Ad Astra Obwalden zu wechseln. «Es ist ein Traum für viele schwedische Spieler, in die Schweiz zu kommen», erzählt Stöckel. Neben dem Unihockey gefallen ihm vor allem die Bergkulisse in Sarnen wie auch sein Job bei Bruno's Best Salatsaucen.

Viele Angebote von anderen Klubs

Das Sarner Team ist schwedisch geprägt. Sowohl der Spielertrainer Jakob Arvidsson als auch der Stürmer Fredrik Edholm sind aus dem hohen Norden. Deshalb ist es dem 25-jährigen Stöckel leicht gefallen, den Schritt ins Ausland zu wagen. «Ich kannte den Coach schon länger und wohne jetzt auch mit ihm zusammen in einer Wohnung des Klubs.» Das helfe gegen das Heimweh, und mit Freunden und Familien habe er so oder so täglich Kontakt.

Wo geht es mit dem Topskorer in der nächsten Saison hin? Stöckel hat bereits Angebote von mehreren Klubs erhalten. Aus der höchsten Liga der Schweiz, aber auch aus Tschechien und Schweden. Sichtlich freut er sich darüber. Mitspielen in der höchsten Liga, das reizt ihn schon. Aber: «Es würde mir schwerfallen, Ad Astra Obwalden zu verlassen, weil wir es wirklich sehr gut haben miteinander.»

Viele Spieler waren noch nie in Playoffs

Doch gegenwärtig möchte er sich nicht zu viele Gedanken dazu machen. Stöckel hat zumindest noch bis Ende Februar Zeit, eine Entscheidung zu fällen. «Aktuell liegt der Fokus voll auf den Playoffs.» Im Viertelfinal trifft das Obwaldner Team auf Ticino. Am Samstag findet das erste Spiel statt, am Sonntag das Zweite. Die Playoffs werden im Best-of-Five-Modus gespielt. Das heisst: Wer als erstes drei Spiele für sich entscheiden kann, ist eine Runde weiter.

Ticino sei ein schwieriger Gegner, sagt Stöckel. Dennoch ist er überzeugt, dass seine Mannschaft gute Chancen hat. «Aber man weiss nie in den Playoffs, es sind mehr Emotionen da, mehr Druck.» Ausserdem sei die Mannschaft noch jung: «Viele haben noch nie in den Playoffs gespielt, es ist deshalb schwer zu sagen, wie sie damit umgehen.»

Die zwei besten Skorer m Duell

Der Druck, aufzusteigen, sei aber klein. Letzte Saison war Ad Astra chancenlos in der Topliga, der Abstieg war kein Zufall. Deshalb ist die Rückkehr in die NLA eher ein langfristiges Ziel. Aber das heisst nicht, dass Stöckel vor dem Tor nicht alles gibt: «Ich hasse es, zu verlieren. Und das Gefühl, einen Assist oder ein Tor zu machen, ist unbeschreiblich. Da werde ich mich sicher nicht zurückhalten.»

Mit der Affiche Ticino gegen Ad Astra kommt es auch zum Duell der beiden Topskorer der Liga. Ticinos Roope Kainulainen hat bisher 27 Tore und 36 Assists angesammelt. Torreiche Spiele sind also zu erwarten. «Natürlich will ich mehr Tore machen als Kainulainen, aber Hauptsache ist, dass wir als Team gewinnen», betont Isak Stöckel.

