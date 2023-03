FC Brunnen: So kam Andy Camenzind zum Trikot von Edimilson

FUSSBALL Unvergesslich: So kam Brunnens Andy Camenzind zum Trikot von Star Edimilson Der FC Brunnen startet am Samstag (18 Uhr, Schoeller-Meyer) mit dem Heimspiel gegen Gambarogno in die 2.-Liga-inter-Rückrunde. Brunnen-Captain Andy Camenzind, 33, will diesmal mehr als nur ein 0:0 wie im Hinspiel. Turi Bucher Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andy Camenzind zeigt beim Stadion des FC Brunnen das Sion-Trikot, das er von Edimilson Fernandes erhalten hat. Bild: Eveline Beerkicher (Brunnen, 7. 2. 2023)

«Es war ein Spiel mit sehr kompakt agierenden Abwehrreihen und darum sehr wenigen Torchancen», erinnert sich Brunnens Captain Andy Camenzind an das Vorrundenspiel des FC Brunnen im Tessin gegen Gambarogno. Die Schwyzer mussten mitten in der Woche durch den Gotthard, weil das Spiel wegen Gambarognos Cuppartie gegen Kriens (5:0-Sieg für den SCK) hatte verschoben werden müssen.

0:0, wenig Torchancen. Das klingt nicht gerade nach einem Spektakel. Aber das soll am Samstag in Brunnen auf dem Kunstrasen des Schoeller-Meyer-Stadions ganz anders werden. Camenzind sagt: «Das Spiel ist gleichbedeutend mit unserem Start in die Rückrunde. Das heisst also: Wir wollen gut starten, wir wollen Tore erzielen, wir wollen drei Punkte.»

28 Jahre lang immer für den FC Brunnen

Andy Camenzind wird am 29. Mai 34-jährig. Seit Beginn bei den F-Junioren, also vor rund 28 Jahren, hat er immer für den FC Brunnen Fussball gespielt. Das nennt sich dann wohl Vereinstreue. «Ich bin in Gersau aufgewachsen», sagt Camenzind, «und durfte damals jeweils mit dem Vater eines anderen Juniors zum Training fahren.» Nun, die Autofahrt vom Zuhause in Gersau zum Schoeller-Meyer-Fussballplatz in Brunnen dauerte laut Camenzind lediglich sieben bis acht Minuten. In den C- und B-Junioren habe er dann, so erzählt er weiter, für die Schwyz Selection gespielt, «aber immer als Junior des FC Brunnen». Bereits als 15-Jähriger wurde Camenzind Spieler der 1. Mannschaft, die damals in der 3. Liga figurierte.

Mittlerweile spielen die Brunner zwei Ligen höher, nämlich in der interregionalen 2. Liga. In der Gruppe 4 messen sie sich mit anderen Zentralschweizer Klubs wie Zug 94, Hergiswil, Buochs, Ibach, Cham II, Sursee, Kickers Luzern, Perlen-Buchrain, Eschenbach und Emmen, aber auch noch mit den Tessiner Teams von Mendrisio, Collina d’Oro und eben den Locarnesi von Gambarogno aus dem Ortsteil Contone (im lombardischen Ortsdialekt übrigens «Cuntugn» ausgesprochen).

Andy Camenzind arbeitet bei einer Goldauer Metallbaufirma und ist beruflich meistens als Leitplankenmonteur unterwegs. Seine Hobbys neben dem FC Brunnen: «Im Sommer Tennisspielen, im Winter Skifahren.»

Ab und zu mal mit einem «interessanten Trick»

Früher beim Schwyzer FCB Aussenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler, ist Camenzind mittlerweile ein bewährter, routinierter Innenverteidiger. Brunnen-Trainer Paul Fässler sagt über ihn: «Andy gibt alles für das Team und für den Verein. Er tritt charakterstark als Vorbild für die vielen jungen Spieler in unserer Mannschaft auf.» Fässler lobt noch mehr: «Er ist ein sehr versierter Abwehrspieler. Obwohl er für solide Defensivarbeit zuständig ist, löst er schwierige Situationen oft auch mit spielerischen Mitteln und Leichtigkeit, wendet ab und zu den einen oder anderen interessanten Trick an.»

Camenzind, dessen Fussballvorbild einst der holländische Manchester-United-Innenverteidiger und Milan-Star Jaap Stam war, sendet postwendend Lobesworte zurück: «Unser Trainer kann sich hervorragend in die Spieler hineinversetzen. Er ist ein Fussballbegeisterter, der im Training fast alle Übungen mit dem Ball gestaltet.»

Andy Camenzind bekundete vor rund einem Jahr Probleme mit der Ferse, mit der Achillessehne. Er musste sich ein halbes Jahr lang schonen, durfte den Fuss nicht belasten. Die grösste Verletzung erlitt er aber 2016 während eines Spiels im Tessin gegen Vedeggio Calcio. «Nach einem Kopfballduell bin ich auf dem linken Bein gelandet und verspürte einen starken Schmerz im Knie.» Die Schmerzen liessen in den folgenden Tagen nicht nach, die Diagnose beim Arzt lautete: Kreuzbandriss und Meniskusschaden. Camenzind musste ein halbes Jahr pausieren, nur ein halbes Jahr lang.

Apropos Vereinstreue. Wie lange will Camenzind noch für den FC Brunnen spielen? Er sagt: «Ich lasse es offen, werde es aber bald mit den Vereinsverantwortlichen diskutieren. Klar ist, dass ich nicht mehr allzu lange spielen werde. Vielleicht hänge ich noch eine Saison an.»

Nun also das Rückrundenstartspiel gegen Gambarogno. Nach dem Après-Ski-Weekend der Brunner Mannschaft Ende Januar in Davos und danach drei Trainings pro Woche will Camenzind mit seinem Brunnen-Team einen Sieg gegen Gambarogno-Contone. Das wünschen sich natürlich auch Camenzinds Eltern Marzell und Beate, die praktisch jedes Heimspiel ihres Sohnes besuchen.

Als Brunnen im Cup dem FC Sion Widerstand leistete

Neben den Aufstiegen von der 3. in die 2. Liga und danach in die Inter-Liga erwähnt Camenzind übrigens eine Partie im Schweizer Cup als sein fussballerisches Highlight. Im August 2015 war es, als der FC Brunnen gegen den FC Sion antrat. Brunnen, damals mit Trainer Fidé Fässler, leistete begeisternd und aufopfernd Widerstand, das Duell ging am Ende nur mit 0:2 verloren.

Die Sion-Profis von Trainer Didier Tholot waren derart beeindruckt, dass sie Spalier standen, als die Amateure des FC Brunnen das Spielfeld verliessen. «Ein richtig schöner, unvergesslicher Moment», erinnert sich Camenzind, der dann auch noch von Edimilson Fernandes, aktuell bei Mainz 05 in der Bundesliga spielend, das Sion-Trikot dargereicht bekam. Getauscht wurde nicht, Edimilson war nicht scharf auf Camenzinds Leibchen. Nun, ich hätte es genommen ...

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen