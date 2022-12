Floorball Uri ist in der NLB auf Kurs

Hallensport Urner Unihockeyanerinnen bieten Spitzenteams die Stirn In der zweithöchsten Spielklasse warten die Frauen von Floorball Uri weiterhin mit starken Leistungen auf. Der Sprung in die Playoffs ist für sie in Reichweite. Urs Hanhart 05.12.2022, 16.21 Uhr

Patricia Bitterli (am Ball) bei einem schnellen Gegenstoss von Floorball Uri. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 4. Dezember 2022)

Das Nationalliga-B-Frauenteam von Floorball Uri hat ein anstrengendes Wochenende hinter sich, musste es doch innerhalb von 24 Stunden gegen zwei absolute Top-Equipen antreten. Am Samstag brachten die im Mittelfeld klassierten Innerschweizerinnen Tabellenleader Basel Regio in dessen eigener Halle an den Rand einer Heimschlappe. Die Begegnung endete mit einer knappen 7:8-Niederlage. «Wir haben in dieser Partie das erste Drittel völlig verschlafen und sind dadurch mit 1:4 in Rückstand geraten. Danach konnten wir jedoch aufdrehen. Im letzten Drittel haben wir sehr gut gespielt», bilanzierte Uri-Trainer Roman Imhof.

«Daran wollten wir am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellendritten Lejon Zäziwil unbedingt anknüpfen.»

Dieses Vorhaben wurde eindrücklich umgesetzt. Die Platzherrinnen spielten das Gäste-Team aus dem Kiesental im Startdrittel richtiggehend an die Wand. Bereits in der 3. Minute eröffnete Uri-Captain Sabrina Rüttimann das Skore mit einem wunderschön platzierten Treffer aus spitzem Winkel. Nur zwei Minuten später erhöhte Anja Loretz auf 2:0. Und das Schützenfest ging munter weiter. Im ersten Abschnitt reihten sich auch noch Elvira Löven, Bellinda Wüthrich und Miia Saari in die Liste der Torschützinnen ein. So konnten die Gastgeberinnen mit einem vermeintlich beruhigenden Fünf-Tore-Vorsprung ins erste lange Break.

Zum Schluss noch arg ins Zittern geraten

Aber im mittleren Abschnitt war der Urner Schwung plötzlich dahin, Lejon übernahm immer mehr das Spieldiktat. Kurz nachdem Uri eine zweiminütige Unterzahlphase schadlos überstanden hatte, gelang den Bernerinnen in der 29. Minute der erste Torerfolg. Vor der zweiten Pause verkürzten sie mit zwei weiteren Toren auf 3:5.

Im Schlussdrittel kam es sogar noch schlimmer für die sichtlich immer nervöser agierenden Urnerinnen: In der 51. Minute markierten die Gäste den 4:5-Anschlusstreffer. Nun drohte die Partie zu kippen. Doch Rüttimann verschaffte Uri nochmals etwas Luft, indem sie sieben Minuten vor Schluss zum 6:4 einnetzte. Lejon setzte nun alles auf eine Karte, indem es mehrfach die Keeperin rausnahm und durch eine weitere Feldspielerin ersetzte. Das Risiko zahlte sich aus, denn 43 Sekunden vor dem Abpfiff fiel das 5:6. Schliesslich verhinderte Uri-Torhütern Nadine Hofstetter Augenblicke vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einer tollen Parade den Ausgleich und damit eine Verlängerung. «Zuletzt haben wir zweimal knapp verloren und nun hauchdünn gewonnen. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Wir hätten nicht gedacht, dass es nochmals so eng werden würde», meinte Headcoach Imhof.

Dank des sechsten Siegs im elften Spiel hat Uri den 5. Platz in der Tabelle gefestigt. Der Vorsprung auf die vorletzte Position, die zurzeit die Visper Lions einnehmen, beträgt jetzt bereits 12 Punkte. «Im Hinblick auf die angestrebte Playoff-Qualifikation sind wir gut im Plan. Für die verbleibenden sieben Spiele in der Hauptrunde haben wir ein solides Polster», so Imhof. In den letzten Saisons musste Floorball Uri jeweils gegen den Abstieg kämpfen. Diesmal kann man sich höchstwahrscheinlich nach oben orientieren. Einen Wunschgegner für die erste Playoff-Runde hat Imhof nicht. Seine Begründung: «Das Leistungsniveau in der Nationalliga B ist sehr ausgeglichen. Fast jeder kann jeden schlagen. Deshalb spielt es keine grosse Rolle, auf welches Team wir treffen werden.»