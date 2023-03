Urner und Nidwaldner dominieren JO-Rennen in Andermatt Bei besten Bedingungen konnten die Nachwuchsfahrer aus Uri ihren Heimvorteil ausnutzen. Sie errangen sieben Kategoriensiege. Die restlichen fünf ersten Plätze gingen an Nidwaldner Mädchen und Knaben. 20.03.2023, 15.02 Uhr

Von links: Tino Niederberger, Schnellster des erstem Rennens, die zweifache Siegerin Isabel Watterson und Luca Baumann, Schnellster des zweiten Rennens. Bild: PD

Das Klewenderby, das in Form eines JO-Punkterennens wiederauferstanden ist, musste für einmal die Klewenalp verlassen. Der Skiclub Beckenried-Klewenalp organisierte die beiden Rennen als Combi-Race Technik, einer Kombination von Slalom und Riesenslalom, am Gemsstock ob Andermatt.

Die für den SC Gotthard Andermatt startenden neuseeländischen Schwestern Isabel und Mathilda Watterson dominierten die U14- und U16- Kategorie, wobei die jüngere Isabel zweimal Tagesbestzeit bei den Mädchen fuhr. Die Beckenriederin Vanessa Zieri belegte in der U14-Kategorie zweimal Platz 2, jeweils gefolgt von Livia Schärli aus Hasle. Anika Gertner, Leona Müller in Rennen 1 sowie Carla Faden und Selina Bieri in Rennen 2 komplettierten das U16-Podest. Die Hergiswilerin Rina Kiser feierte bei den jüngsten Mädchen einen Doppelsieg.

Luca Baumann gewinnt U16-Kategorie

Eine starke Leistung zeigte der Bannalper Tino Niederberger, der als U14-Fahrer sogar einmal Tagesbestzeit erzielte. Silvio Wicki und Gian Arnold begleiteten ihn auf dem Podest. Luca Baumann aus Attinghausen führte zweimal die U16-Kategorie an. Leon Kohler und Lino Lustenberger belegten in Rennen 1 die Ehrenplätze, die im zweiten Rennen an die Einheimischen Gian Epp und Elias Grau gingen.

Noah Renggli vom Skiclub Beckenried-Klewenalp konnte in der jüngsten Kategorie den Andermatter Ben Walker auf Platz 2 verweisen. Dieser revanchierte sich im zweiten Rennen mit einem Sieg vor Merric Läubli und Dennis Christen.

Wettkampfleiter Bernhard Niederberger zieht ein positives Fazit. «Es war ein perfekter Renntag. Wir konnten dem Nachwuchs auf einer anspruchsvollen und selektiven Strecke faire Rennen bieten.» (uem)